O que te faz feliz segundo o seu Mapa Astral?

O que te faz feliz? Embora seja uma pergunta clássica, até de entrevistas de emprego ou mesmo na terapia, é difícil de respondê-la. Mas é possível descobrir em qual área da vida uma pessoa se sente mais feliz e de que forma ela pode alcançar sua felicidade pelo seu Mapa Astral.

Para isso, precisamos olhar em qual Casa Astrológica está o planeta Júpiter no seu Mapa Astral. Abaixo, você encontra a interpretação para cada Casa. Entretanto, para ter uma análise completa, é importante interpretar de forma conjunta a outros posicionamentos do seu Mapa Astral (veja aqui!).

JÚPITER NA CASA 1

Você causa nas pessoas a impressão de ser uma autoridade, e essa característica estimula os outros a encararem o que você diz como sendo a verdade universal. Embora você realmente tenha a habilidade de saber o que fala, é preciso ficar atento ao fato de se sentir sempre na posição de dar lições de moral, como se apenas a sua opinião fosse a certa. Portanto, a sua força pode ser também a sua maior fraqueza; tenha isso em mente.

JÚPITER NA CASA 2

Júpiter se encontra na segunda casa zodiacal em seu Mapa. Felicidade para você significa ter a consciência de que vive uma vida financeira confortável. Dinheiro, na sua visão, é consequência de um trabalho bem executado. Contudo, é preciso tomar cuidado com os excessos e com a possibilidade de desperdiçar com as coisas sem importância.

JÚPITER NA CASA 3

Para você, o sentido da vida se encontra na comunicação e no aprendizado. Quanto mais se trocam informações e aprendem-se novos conceitos, mais você sente completo. Porém, é preciso ficar atento ao fato de que nem sempre uma grande quantidade de conhecimento significa inteligência. Às vezes, esvaziar a mente é o mais importante.

JÚPITER NA CASA 4

A felicidade, para você, se encontra em sentir que faz parte de algo maior. É por isso que procura conhecer as histórias da própria família, da humanidade ou das grandes tradições. Sua casa é sua fortaleza, onde tudo que é importante em sua vida se encontra. Deve-se tomar cuidado, porém, com a necessidade exagerada de espaço, afastando as outras pessoas da sua vida.

JÚPITER NA CASA 5

Júpiter na quinta Casa faz com que você se sinta realizado ao ser criativo e ter bom humor diante de qualquer situação. Na sua visão, a diversão, a música, as brincadeiras e a arte podem melhorar um momento ruim. Entretanto, deve saber dosar esses jogos, para não acabar magoando alguém, sem perceber, ao tratar como brincadeira temas sérios.

JÚPITER NA CASA 6

Para você, a expressão máxima de felicidade está em tornar o mundo concreto melhor, seja por cuidados com o corpo e a alimentação, com a limpeza da casa e com a natureza. Mas é necessário observar os exageros com esses cuidados para que as preocupações não saiam do controle e se tornem obsessões.

JÚPITER NA CASA 7

Com Júpiter na Casa 7, o sentido da sua existência encontra-se em se relacionar com outras pessoas. Para você, essas interações são muito mais do que simplesmente socializar, pois sente que pode ajudar através das suas palavras. Contudo, deve-se ficar atento ao fato de passar a viver a vida dos outros, esquecendo-se da sua própria jornada.

JÚPITER NA CASA 8

Você acredita que a felicidade está na busca pelos mistérios da vida. Sendo assim, mergulha profundamente nas questões da alma. Isso faz com que você reflita e consiga conhecer a si mesmo. A autoconsciência é percebida também em relação ao sexo, o que pode gerar muitas expectativas. Tome cuidado, no entanto, para acabar não se decepcionando por não conseguir atingi-las ou transformá-las em medo e insegurança.

JÚPITER NA CASA 9

Você é atraído pelas questões profundas da vida, ligadas à filosofia e religião. A felicidade, na sua visão, está em descobrir o que há por trás dessas grandes verdades. Seu senso de justiça também é bastante expressivo, o que pode ser útil no ambiente em que vive. É preciso tomar cuidado para não pensar que você é o dono da verdade alheia.

JÚPITER NA CASA 10

Júpiter na décima Casa faz com que você se sinta realizado ao ocupar alguma posição no trabalho que lhe permita exercer a justiça e mostrar a verdade dos fatos para as pessoas. Embora os outros enxerguem você como uma autoridade, é preciso avaliar se não está ultrapassando limites se metendo mais do que deveria no trabalho de terceiros.

JÚPITER NA CASA 11

Júpiter se encontra na décima primeira Casa em seu Mapa Astral e, por isso, você acredita que tem a chance de tornar o mundo um lugar melhor, principalmente se fizer isso em conjunto com outras pessoas. Vale ficar atento ao fato de generalizar esse ideal, pensando em salvar baleias e esquecendo as pessoas que morrem de fome perto de você.

JÚPITER NA CASA 12

O sentido da existência, para você, é ajudar as pessoas a superarem seus problemas. Por acreditar que as coisas sempre se resolvem no final, se dispõe a compartilhar essa visão com os outros. Entretanto, deve prestar atenção para não ficar tão focado em ajudar amigos e familiares que acabe se frustrando quando não conseguir.

