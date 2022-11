Otimismo, festa e leveza: previsões da semana de 20 a 26 de novembro de 2022

Para quem estava com saudade de um clima de otimismo, descontração e festa, chegou a hora de aproveitar! As previsões da semana de 20 a 26 de novembro de 2022 trazem aspectos positivos com a entrada de Sagitário.

Veja a seguir um resumo de como estará o céu nos próximos dias:

Na terça-feira (22), o Sol sai de Escorpião e ingressa em Sagitário, o signo do arqueiro, se juntando a Vênus e Mercúrio. Mercúrio e Vênus, aliás, andam juntos em Sagitário até 2 de dezembro, trazendo o poder de sedução com as palavras e voltando os pensamentos para lazer e amor. Marte continua em quadratura com Netuno, o que traz confusão e atrasos, mas faz agora um trígono com Saturno, nos ajudando a persistir. Na quarta-feira (23), temos Lua Nova em Sagitário, que muda o foco para a nossa rotina e é sensível para a saúde.

Temporada sagitariana: otimismo e leveza

As previsões da semana de 20 a 26 de novembro de 2022 começam com uma camada mais leve. Na terça-feira (22), nos despedimos das energias de Escorpião e entramos na vibe otimista de Sagitário – onde já estão Vênus e Mercúrio.

Além disso, como o Sol entra no signo do elemento Fogo, favorece muito aquele clima gostoso de Copa do Mundo, cheio de entusiasmo! Aliás, se quiser espiar as previsões para a Copa do Mundo clica aqui.

A Copa é uma festa, sendo assim, a dica é aproveitar o início dos jogos para curtir, reunir os amigos e se divertir. Afinal, 2022 não tem sido fácil, não é? E quando o clima está bom, temos de curtir essa onda!

Com Mercúrio e Vênus em Sagitário, paira no ar um poder de sedução muito grande com a palavra. Aliás, os romances vão se destacar neste período. Então, solteiros, aproveitem o período da Copa para paquerar e tomar um chopinho.

É hora de começar a pensar em 2023

A temporada sagitariana marca aquele momento do ano em que a gente quer planejar algumas coisas para o novo ciclo, e começamos a entrar em contato com algumas aspirações do tipo:

O que vou fazer e para onde vou em 2023?

Aliás, esse tipo de questionamento é bem de Sagitário, logo, esses temas vão se evidenciar nesta semana, endossando o lado alegre e festeiro, típico do signo, que tem muito a ver grandes eventos, projetos, educação, aspirações, cultura e festas.

Então, aproveita para começar esse trabalho lendo aqui as previsões para 2023 gerais, com os principais trânsitos astrológicos do ano, e aqui você confere as previsões para o seu signo em 2023, podendo traçar os planos de forma mais assertiva.

Mais liberdade e exageros

Com a chegada de Sagitário, é tempo de relaxar e acreditar mais nas coisas, deixando a rigidez de lado. Sagitário é Fogo que não quer se aprisionar. Tem mais a ver com liberdade e paisagem.

Pode ter exagero? Pode! Principalmente fazendo a gente gastar e comer demais, é como se fosse uma celebração, uma alegria. Mas espia aqui dicas de petiscos saudáveis para acompanhar a Copa!

Como estamos quase no final do ano, é hora de renovar as esperanças, imaginando que 2023 vai ser melhor – e vai ser mesmo, pois não vamos sentir a instabilidade da quadratura de Saturno/Urano (que marcou 2022) a partir de março. Ufa!

Este é o momento propício para entrar nessa atitude de planejar qual cor usar no ano novo (descubra a sua aqui!), onde passar a noite da virada, o que comer, quais metas…

Há toda essa esperança sagitariana em curso para a gente aproveitar – e todo mundo sabe que o pensamento positivo alavanca a vida.

Marte recebe reforços

Temos ainda, nas previsões astrológicas da semana, Marte recebendo reforços. Como vimos nas últimas semanas, Marte passou outubro e novembro em quadratura com Netuno, e sabemos o quanto foi desafiador lidar com este aspecto.

Quando Marte quadra Netuno, costumam ocorrer muitos atrapalhos, viroses, confusão, atrasos, falhas em sistemas, pessoas ficam doentes… Nesta semana, porém, ele faz um trígono, que é um aspecto favorável, com Saturno.

É o lado positivo que ajuda a dar persistência, de você querer continuar as coisas apesar dos empecilhos. Trata-se de um reforço bem importante para as nossas ações.

Lembrando que Marte tem a ver com esportes. Portanto, com o início da Copa do Mundo no domingo (20), podemos ver atrapalhos em times, como alguns atletas mais desfocados ou fazendo coisas loucas, que é algo muito relacionado a Netuno.

Porém, vamos acompanhar jogos interessantes em que os atletas terão bom desempenho e muita garra, algo referente à persistência de Marte com Saturno.

Saturno chega para ajudar

E por falar em Saturno, ele coloca ordem, traz argumentos e autoridade para que a gente consiga discernir o certo do errado. As notícias duvidosas podem continuar, mas Marte com Saturno é a oportunidade para que alguém chegue e fale “não é bem assim” e mostre o caminho real.

Pode ser que a gente continue a presenciar situações inusitadas e acidentes, pois tem confusão no ar, mas também capacidade de ordenar e arrumar o meio de campo.

Saturno é a gestão da história, e isto está à mão se você buscar se centrar e se concentrar. Ele também pode ajudar nos problemas que surgirem.

Lua Nova em Sagitário: foco na saúde

Na quarta-feira (23), temos a Lua Nova no signo de Sagitário, caindo na Casa 6 do mapa, que trata dos assuntos do dia a dia, da rotina de exercício físico e da alimentação. Então, um dos focos que a gente vai ter que ter esse mês é no cotidiano.

Portanto, se você quer colocar a vida pra cima, que é algo de Sagitário, reflita sobre o que está fazendo no seu dia a dia, inclusive com práticas para ficar mais otimista. Fazer meditação, por exemplo, é uma boa pedida. Veja aqui tudo sobre meditação guiada!

O momento favorece, ainda, a divulgação de trabalhos e eventos, pois Sagitário tem a ver com convidar as pessoas e tocar a parte delas que deseja ampliação.

Atenção ao gasto de energia e falta de clareza

O lado positivo de Marte retrógrado no Ascendente em quadratura com Netuno, mas em trígono com Saturno, é a energia de enfrentar as coisas com resiliência e paciência.

Porém, é preciso tomar um certo cuidado com Marte/Netuno em relação ao desperdício de energia no que não interessa, ou querendo fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo.

Vale lembrar que é uma Lua Nova muito sensível para a saúde, então a gente ainda tem um mês com viroses muito altas, daí a necessidade de cuidarmos muito bem da nossa imunidade.

Desde outubro, estamos com um pouco de falta de clareza, e apesar de Sagitário reforçar a vontade de querer ir a algum lugar, o mental está mais confuso, que é o Marte em Gêmeos quadrado com Netuno. É como se a cabeça não estivesse com clareza e tem um pouco de energia represada, querendo sair, porque gira no mesmo lugar.

Essas energias favorecem bastante o clima com dias de muita chuva, tempo nublado e abafado. E isso ainda vai ficar marcante neste mapa da Lua Nova, se estendendo por um mês.

Que comecem os agitos!

Animado(a) para aproveitar o clima de descontração e celebração de Sagitário? O que achou das previsões da semana de 20 a 26 de novembro de 2022? Te inspirou?

