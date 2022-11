A série norte-americana This is Us vem fazendo sucesso mundial desde 2016. A última temporada foi exibida no dia 24 de maio de 2022, após 6 temporadas aclamadas por público e crítica. Recentemente, voltou à cena estreando na TV aberta brasileira. Agora, a família Pearson poderá tocar ainda mais pessoas com seus dramas, conflitos e questões.

Na trama, a história sempre parte da perspectiva de três tempos diferentes. Ao longo da série, os espectadores são tocados por vários temas atuais, contando com alternância das perspectivas entre os membros da família.

Desta forma, a série permite que o espectador acompanhe o desenrolar de cada personagem e a forma como as vivências do passado de cada um vai afetando o presente e até mesmo o futuro deles.

Como psicóloga, consteladora familiar e fã da série, compartilho com vocês a seguir 7 aprendizados importantes de This is Us. Vem comigo?

1. Dramas comuns

Talvez o que mais aproxime as pessoas desta série é a forma como ela retrata as questões e dramas do cotidiano de uma família comum. Nada de “família margarina” por aqui. Todos os personagens de This Is Us passam por altos e baixos e expõem seus dramas pessoais e familiares o tempo todo.

Um casal com muitas diferenças se une e busca construir uma família com filhos. E nesta história de ganhos, perdas, doenças, saúde, exclusão, inclusão, união, separação, várias dicotomias vão se apresentando no caminho.

Assim como é para qualquer um de nós. A vida de ninguém é perfeita. Aceitar isso é importante no nosso processo individual de amadurecimento.

2. O perigo da perfeição

O destaque vai para o personagem que parece ser o mais bem resolvido, mas também é o que traz talvez os fantasmas mais complexos: Randall, o filho que foi adotado logo na maternidade.

É ele que mantém a relação de família mais bem construída, com a namorada que conhece desde a juventude. Ambos constroem juntos uma família com diversidade e aceitação.

Randall aparenta ser o mais ponderado e prestativo, sempre disposto a ajudar. No entanto, ao longo da série, vamos percebendo as nuances deste personagem. Ele vai em busca da família de origem. Será que Randall sente falta dela apesar de ter sido adotado ainda bebê?

É interessante refletir sobre a postura de perfeição que ele carrega e o peso que isto traz ao personagem. Afinal, cobranças e excesso de comparação podem desencadear complexos – entenda melhor aqui.

Aos poucos, Randall vai se mostrando frágil e vulnerável como os outros personagens de This Is Us e tem a oportunidade de atravessar grandes desafios sempre contando com a ajuda da mulher incrível ao lado dele.

3. Quais são os seus padrões familiares

A ideia da série de transitar pelo tempo dos personagens em etapas diferentes da vida é um dos fatores que torna This is Us tão interessante. Com isso, acompanhamos o drama de um personagem do início ao fim em alguns momentos em um mesmo episódio.

No presente, é possível ir traçando a linha do tempo junto ao apresentado na série, e com isso entendendo melhor certos padrões de comportamentos e atitudes que ocorrem no momento atual.

Temas complexos como a morte de um filho, adoção, morte do cônjuge, ausência do pai, conflitos com a mãe, relação entre irmãos, autoestima, e o impacto das doenças na família são visitados pela série.

Ao acompanhar a família Pearson, vamos compreendendo como cada acontecimento vai moldando cada um dos personagens de forma singular. E isso nos traz reflexões para nossos próprios padrões familiares.

Aqui, entenda mais sobre pai ausente na visão da Constelação Familiar.

4. Traumas moldam nossas vidas

A morte de um membro querido sempre é marcante, bem como as separações, exclusões e rompimentos. Os personagens passam por alguns lutos ao longo da série. Isto nos faz refletir o quanto somos marcados por acontecimentos traumáticos do passado ou mesmo no presente.

É importante reconhecer as marcas e o efeito que elas provocam. Alguns, inclusive, com sintomas físicos. Em This is Us, os personagens buscam o apoio sempre dentro da família e com as pessoas próximas.

No entanto, é importante saber o momento certo de buscar ajuda profissional (veja aqui consultas do Personare). Mesmo que racionalmente seja possível entender o que ocorreu, o corpo pode guardar as marcas e manifestar as emoções escondidas no inconsciente.

5. Refletindo sobre nossa própria história

Na visão sistêmica, percebemos constantemente processos repetitivos nas famílias. Fatos positivos ou negativos são revivenciados em nossa história e com isso temos a chance de ressignificá-los, caso sejam muito dolorosos.

Alguns acontecimentos da infância certamente podem marcar toda uma jornada. Porém, a vida também traz oportunidades para que, ao topar com os fantasmas do passado, seja possível fazer uma releitura do que ocorreu e até mesmo dar um novo significado.

Todos os personagens de This Is Us vão enfrentar seus fantasmas em algum momento. É bonito perceber como cada um vai encontrando o recurso necessário para superar os desafios. Se há algo em comum entre eles, são os relacionamentos que cultivam ao longo da vida.

Dentro da nossa realidade, é de extrema importância perceber as repetições, as quais sinalizam que precisamos ajustar algo na postura interna.

A mesma forma de se relacionar e o mesmo padrão de comportamento, por exemplo, podem ser sinais de que estamos sendo leais a algo do nosso sistema familiar. Entenda mais aqui sobre como superar os traumas de infância.

Uma psicoterapia com a visão sistêmica ou a utilização de técnicas como a constelação familiar podem ajudar a trazer para a consciência o que de outra forma não seria percebido.

Afinal, não assistimos à nossa vida passar diante da TV para ter clareza do que se passa em nosso íntimo. Com os personagens é sempre mais fácil.

6. A importância das relações

Os protagonistas, a família Pearson, têm histórias tocantes. No entanto, nenhuma delas seria possível sem os “coadjuvantes”. A série é plena em mostrar a importância de se manter boas relações durante a vida. Seja dentro da família, pais, irmãos, mas também os amores e amizades.

É lindo como todos ao redor se tornam recursos para nosso protagonistas em muitos momentos avançarem e superarem os desafios. Isso só reforça a importância de cultivarmos relações saudáveis e termos por perto pessoas nas quais podemos confiar.

Mesmo dentro da família de origem, com os desafios e conflitos enfrentados, todos acabam encontrando uma maneira de se reconectar e olhar para o essencial. Deixam de lado as diferenças de opinião e passam a respeitar a forma que cada um adota de ver a vida.

7. Olhar para o essencial

Este certamente é um grande exercício para todos no cotidiano. Dessa maneira, devemos olhar para o que é essencial, o que realmente importa naquela relação, e utilizar as diferenças para somar e crescer e não para subtrair algo do relacionamento.

Que a possibilidade de acompanhar uma série sobre a família seja uma oportunidade de refletirmos sobre as escolhas do dia a dia e como nutrimos diariamente nossas próprias relações.

Maria Cristina

É psicóloga e consteladora familiar. Atende online e presencial na cidade de Belo Horizonte. Tem amor pela profissão e o desejo constante de auxiliar as pessoas a enfrentar suas crises e a buscar o autoconhecimento.

mariacristinapsi@yahoo.com.br