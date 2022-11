Mais sorte, menos ansiedade: dicas de Feng Shui para a sala nos jogos da Copa

A sala costuma ser o local do convívio, da festa, do lazer e da celebração numa casa. Durante a Copa do Mundo, provavelmente será o ponto de encontro para assistir e torcer pela Seleção Brasileira. Mas sabendo que os jogos geram alegria, mas também ansiedade e nervosismo, preparamos dicas de Feng Shui para preparar sua sala para os jogos da Copa.

Afinal, organizar e decorar um ambiente ajuda a ativar a energia vital (chi), atraindo sorte, equilibrando as energias e aumentando a sorte – tudo o que a gente quer para nós e para a nossa Seleção, não é?

Feng Shui para a sala nos jogos da Copa

Separamos 5 dicas para ter mais sorte e menos ansiedade nos jogos da Copa. Você pode usar as que achar mais viáveis e que fizerem sentido para você. Acima de tudo, aproveite para festejar e vibrar positivamente com muita alegria no coração!

1. Disposição da sala

No período dos jogos, o centro da atenção da sala é a TV ou o telão. Então, vale posicionar sofás, poltronas, cadeiras e pufes em formato de “U” (ferradura) ao redor da tela. Mas lembre-se de deixar espaço para circulação das pessoas.

2. Cores

As cores da bandeira do Brasil (entenda o significado aqui) podem e devem ser usadas na decoração. Portanto, use verde, amarelo e azul em capas de almofadas, mantas, tapetes, mesas de apoio, toalhas, guardanapos e outros objetos (copos, pratos, bandejas, pote de pipoca, etc.).

Afinal, além de remeter à Seleção, o verde renova as energias e transmite equilíbrio, bem-estar e esperança. Já o amarelo alegra o ambiente, estimula o diálogo e a concentração. Por fim, o azul tranquiliza e acalma, deixando a energia mais suave.

3. Decoração

Além das cores e referências ao Brasil, vale incluir na decoração uma homenagem a todos os países da Copa utilizando um mapa-múndi, um globo terrestre ou as bandeiras dos países participantes da Copa.

Perto dessa decoração, vale colocar um tecido branco, como uma bandeira, ou algum objeto branco para simbolizar paz e harmonia entre todos os países.

4. Aromas

Incensos ou óleos essenciais em difusores ou aromatizadores em spray (Aromaterapia) são indicados para remover energias negativas e harmonizar o ambiente.

Sobre incensos, prefira os mais naturais e artesanais. Dicas de aromas:

Para acalmar, use camomila Para limpar as negatividades, use eucalipto Para alegrar, use alecrim

Se optar pelo óleo essencial, invista nas sugestões abaixo, usando de 3 a 6 gotas no difusor elétrico ou use sprays de ambientes com esses aromas.

Óleo essencial de lavanda para relaxar, Óleo de laranja doce para alegrar e acalmar Óleo essencial de canela para promover sociabilidade e atrair sorte e prosperidade.

5. Plantas e Flores

As plantas e flores naturais são essenciais para deixar o clima mais leve, purificar o ar e mandar embora a energia ruim. Leia aqui o guia de plantas para dentro de casa.

Na Copa, você pode fazer um arranjo com flores coloridas, como as flores-do-campo, ou um arranjo com flores brancas, que podem ser misturadas com alguns ramos de arruda (proteção), manjericão (afeto), alecrim (alegria) e/ou eucalipto (purificação).

Também pode escolher um ou mais desses ramos para proteger a sala nos dias dos jogos. As flores brancas simbolizam paz, e as flores coloridas sintonizam as diferentes energias das pessoas.

Caso prefira plantas, as mais recomendadas para esses dias de copa do mundo são: Lírio da Paz, Vaso de 7 ervas, Pimenteira e Arruda.

