Vênus em Sagitário: energia boa e leve para o amor; veja as dicas

Depois de um período no intenso signo de Escorpião, o planeta do amor ingressa no signo mais otimista do zodíaco nesta quarta-feira (16). Com Vênus em Sagitário, começa um período com energia boa e leve para as relações.

Mas além de bom humor e alegria, o signo de Sagitário está relacionado a um desejo de liberdade e independência. Por isso, o amor também tende a ser livre e ousado nesta época – que vai até o dia 9 de dezembro.

A seguir, você encontra dicas para aproveitar da melhor maneira o trânsito de Vênus em Sagitário, tanto se você está num relacionamento quanto se não está.

Mas lembre-se que além de Vênus, outros planetas estão atuando na sua vida. Fique de olho nos seus trânsitos pessoais aqui no seu Horóscopo Personalizado!

Vênus em Sagitário para…

…quem não está em um relacionamento:

Aproveite o clima descontraído para se aventurar mais, pois este trânsito favorece encontrar amores em viagens ou se apaixonar por pessoas de outros lugares, que estejam visitando sua cidade. Estamos mais propensos a nos apaixonarmos, por causa do alto astral e do otimismo inerente deste posicionamento — o que não quer dizer, necessariamente, que o sentimento terá base ou irá durar. Não é incomum que sejamos fisgados por pessoas mais cultas, que tenham alguma coisa a nos ensinar ou, ainda, que despertem em nós um sentido de aventura durante o trânsito de Vênus em Sagitário. Frequentar lugares diferentes do habitual poderá ajudar a encontrar pessoas interessantes também. Haverá mais atração por aquilo que parecer mais exótico. Para conquistar nesta época, demonstre desembaraço, independência, espírito de aventura, alegria e boa cultura geral! Faça aqui a Sinastria Amorosa entre você e o crush para entender como e se funciona a química entre vocês.

Sugestões de lugares para encontrar pessoas para relacionamentos: em encontros culturais, em grandes eventos, em bares para estrangeiros, em viagens, em festas e eventos ao ar livre (praia ou parque) e na internet.

…quem está em um relacionamento:

O amor pedirá uma atitude mais generosa e anti-rotineira. Você pode, por exemplo, tentar colocar em prática ideias interessantes que leu em uma revista, como sugestões de passeios ou algo para incrementar o relacionamento. Que tal almoçar naquele restaurante que parece distante, mas que você sempre quis conhecer? Se houver a possibilidade de uma viagem, curta ou longa, melhor ainda! Este também é um momento para tentar cultivar outros interesses além do amor. Pode ser iniciar um curso de línguas ou outro aprendizado qualquer. O motivo é que parte da atração em qualquer relacionamento é mostrar que continuamos vivos e ativos, e que você é uma pessoa que deseja o crescimento. Isto preserva a relação e faz com que a outra pessoa mantenha a admiração que fez com que ela se apaixonasse por você. Mas é fundamental, também, encontrar um tempo para ficar só com quem você gosta.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com