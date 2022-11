A Copa do Mundo 2022, realizada no Catar, começa no dia 20 de novembro cercada de expectativas. Seja pelo conservadorismo islâmico e investimentos exorbitantes do país-sede. Seja pelo anseio do Brasil em conquistar a taça depois de 20 anos de jejum, esse Mundial, certamente, será especial. O que será que os Astros adiantam? Veja a seguir, as previsões astrológicas para a Copa do Mundo 2022.

Para te contar o que esperar da competição, analisamos o Mapa Astral da Abertura da Copa do Mundo (se você ainda não sabe, sim, qualquer coisa pode ter um Mapa Astral — leia mais aqui). Com isso, podemos entender o que vivenciaremos neste mês. Lembrando que a Copa acaba dia 18 de dezembro.

Teremos Sol em Escorpião, Ascendente em Peixes, Lua em Libra e um Stellium de Casa 9 (ou seja, muitos planetas concentrados nesta casa, que são Sol, Mercúrio e Vênus).

Nesse sentido, o mapa da Copa do Mundo representa exatamente o retorno e o renascimento (Escorpião e Casa 9) de nações que viveram o luto da pandemia, restrições e desafios políticos e institucionais.

E se você quiser saber como serão as previsões para a sua vida durante a Copa, fica de olho aqui no Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral.

Preparo psicológico será fundamental na Copa

O Big 3 da Copa do Mundo do Catar é formado por Sol em Escorpião, Ascendente em Peixes e Lua em Libra.

Signo solar e Ascendente em signos de água revelam que o Ouro, mais do que nunca, vem para aqueles que, além do físico, estiveram com o melhor preparo psicológico e emocional, assim como resiliência, estratégia e intuição apuradas. Ou seja, as habilidades socioemocionais terão grande destaque nesta Copa.

O Ascendente no signo de Peixes revela que teremos muitas aulas de compaixão, humanidade compartilhada e um destaque para a diversidade ao longo da competição. A Copa mais assistida dos últimos tempos será um resgate dos nossos sonhos, da consciência coletiva e de uma aspiração ativa pela paz mundial.

Escorpião, como signo da mutação e do renascimento, indica que veremos atletas que vivenciaram desafios e que vieram de recuperações e tratamentos intensos sendo grande destaque no Mundial. Teremos jogadores se destacando de forma surpreendente e emocionante (preparem os lencinhos!).

Você é do tipo chorão, fanático ou nem aí? Clica aqui e veja como é o torcedor de cada signo.

Conflitos e emoções até os 45 do segundo tempo

A Lua em Libra na Casa 7 aponta a necessidade de diplomacia, senso de justiça, beleza e ponderação em todos os conflitos que possam existir durante o mês de jogos.

Além disso, Marte na Casa 4 em Gêmeos evidencia a força e a bravura das torcidas patriotas. Se houver brigas, violências e discussões, pode ser entre as torcidas dos países ou até mesmo alfinetadas entre diferentes lideranças nacionais.

Por fim, Mercúrio e Vênus em Sagitário com o Sol em Escorpião na Casa 9 denotam que a essência do espírito esportivo será honrada. O otimismo até os famosos 45 do segundo tempo, a fé na conquista da taça e toda a alegria desta Copa pós-pandemia devem prevalecer.

Desafios na organização da Copa

Teremos mais desafios de organização, estrutura, logística e técnico do que especificamente pelos jogadores e equipes das Seleções. Isso porque temos a falta do elemento Terra neste mapa astral e um Saturno em clima de quadratura com o Sol, podendo ser um desafio para a organização.

Talvez essa informação não chegue ao grande público em geral, mas sabe aquele famoso ditado: “No final dá tudo certo?”. O Regente do mapa (Peixes) na Casa 11 nos mostra que todo cuidado lá de cima (da espiritualidade) ajudará a tornar a Copa do Mundo um grande espetáculo.

Em suma, teremos um mês intenso, digno desta temporada escorpiana, com muitas emoções, surpresas, alegrias e tristezas. Uma Copa ao estilo “aguenta coração”! Então, que esse grande espetáculo possa encantar os nossos corações e nos ensinar sobre sonhos, propósito, legado de paz e esperança.

E a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022?

A Seleção Brasileira entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2022 no dia 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia. O mapa astral da estreia do Brasil tem o Regente (Ascendente) em Touro combinado a um Stellium de planetas na Casa 7, no signo de Sagitário: Sol, Lua, Vênus e Mercúrio.

O fato de termos quatro planetas no Signo de Sagitário destaca o espírito de equipe e uma grande dose de entusiasmo. Atenção, no entanto, com egos inflados, brilhantismos e síndrome de “o jogo está ganho” que podem atrapalhar a performance do time em virtude da ilusão que isso pode causar.

O ascendente em Touro vem para equilibrar e trazer mais paciência à afobação que esse Stellium em Sagitário pode causar.

Nessa Copa do Mundo para o Brasil, os árbitros dos jogos serão os protagonistas e vão definir o jogo tanto quanto todo o time. Os jogadores precisam manter o equilíbrio, o senso de diplomacia e o respeito às regras do jogo para chegarem à final.

A quadratura de Saturno e Urano, que marcou os anos de 2021 e 2022, cai com Urano no Ascendente e Saturno no Meio do Céu no mapa de estreia do Brasil na Copa. Isso significa surpresas inesperadas, trocas, mudanças de planos, sustos e, pasmem, jogadas surpreendentes.

O Saturno no Meio do Céu destacará o profissionalismo da equipe brasileira. O hexa pode vir se a nossa Seleção mantiver a ponderação, a técnica e o espírito de equipe. Os nossos jogadores poderão dar o show em campo se mantiverem a maturidade.

A final nas previsões astrológicas da Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar encerra dia 18 de dezembro, com o grande jogo ao meio-dia, no Estádio Lusail. No mapa da final, teremos o Sol em Sagitário, Ascendente em Áries e Lua em Libra.

A dominância no elemento Fogo revela que a força física será cobrada mais do que nunca, mas ainda com um destaque e protagonismo para os árbitros.

Vênus, Mercúrio e Sol no Meio do Céu revelam que o Ouro virá por mérito e fruto de um trabalho árduo de muito treino e dedicação. Na equipe que ganhará a Copa do Mundo 2022 já terão muitos atletas já premiados.

Tudo isso indica ainda, nas previsões astrológicas para a Copa do Mundo 2022, que saberemos quem será o grande vencedor rapidamente, sem muitas prorrogações.

Júpiter e Netuno na Casa 12 denota que a espiritualidade, a intenção positiva e todas as vibrações serão importantes e receptivas para os jogadores. Então, o País que vai ganhar essa Copa tem fé e esperança mais elevadas.

Brasil pode levar o Hexa?

Há 20 anos, ganhamos o Penta, será que já não chegou a nossa hora de ganhar mais uma estrelinha?

No Mapa Astral do Brasil nesta Copa, temos o Retorno de Saturno (conjunção Saturno-Saturno) e Júpiter já em um clima de conjunção consigo mesmo (Retorno de Júpiter). Nestes aspectos, se merecemos e fizermos um bom trabalho, os louros serão colhidos.

Ou seja, o Brasil tem chances de ganhar, seguindo as ressalvas que pontuei ao longo do artigo. É tempo de amadurecer, sem espaço para dramas ou brilhantismos exagerados. É colocar a bola no pé, dar o melhor de si, respeitar a estratégia e estar aberto às intempéries que todo o jogo pode causar.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Fernanda Miguez

É astróloga formada pela Sociedade de Astrologia do Rio de Janeiro (SARJ) e idealizadora do Projeto Astrologia da Consciência. Trabalhou por 10 anos na equipe da astróloga Maria Eugênia de Castro e como colaboradora em 13 livros na área. Engenheira pela UERJ, atualmente é acadêmica de Psicologia. Tem formações na área de autoconhecimento, atua como trainer de Mindfulness pelo MTi (Mindfulness Trainnings International) e é professora de Cultivo do Equilíbrio Emocional pelo Albert Einstein - SP.

contato@fernandamiguez.com.br