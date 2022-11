Receitas de petiscos saudáveis para acompanhar a Copa do Mundo

A Copa do Mundo 2022 está aí, e as pessoas já estão combinando de assistir juntas aos jogos da Seleção Brasileira. Se você está nessa, mas não quer abrir mão de uma boa alimentação, preparamos uma seleção de petiscos saudáveis para acompanhar a Copa do Mundo.

Nesta primeira fase, os jogos do Brasil serão às 13h ou às 16h (horário de Brasília). Ou seja, irão coincidir com o almoço ou o lanche da tarde. Por isso, sugerimos neste artigo pratos que combinam com esses dois horários.

Mas se você e seus amigos e familiares se empolgarem e combinarem de ver jogos de outras Seleções, recomendo ver neste artigo aqui petiscos inspirados nos países da Copa do Mundo.

Agora, vem conferir ideias saborosas e saudáveis para acompanhar a maior festa do futebol mundial.

Petiscos saudáveis para a Copa do Mundo nos jogos das 16h

É bem possível que os jogos das 16h emendem com o happy hour, certo? Por isso, aqui o petisco pode ser visto tanto como um lanchinho quanto como um aperitivo para o jantar. Seja qual for o seu caso, as dicas a seguir são uma boa pedida:

Tábua colorida de petiscos saudáveis

Separe os itens e monte de forma bem bonita em uma tábua de madeira:

Castanhas (até 5 unidades) Frutas picadas (melão orange, melão comum, damasco seco, pêssegos, morangos…) Queijos variados (mussarela de búfala, parmesão, brie…) Geleia de pimenta ou de frutas vermelhas (para acompanhar os queijos) Pão de fermentação natural ou bolachinhas de arroz (para quem preferir versão sem glúten)

Salada na taça

Pegue taças bonitas e coloque de forma bem bonita:

Folhas picadinhas Tomate-cereja 1 rodela de palmito Molho de mel e mostarda (1 colher de sopa de mostarda, 3 colheres de sopa de azeite, meio limão espremido, 1 colher de sopa de mel, pitada de sal)

Patê de ricota ou tofu

É só bater no liquidificador ou processador os ingredientes a seguir:

500g de ricota ou tofu 10 azeitonas pretas ou verdes 2 colheres de sopa de azeite Sal (cuidado por conta das azeitonas, só ajuste após fazer a mistura) Salsinha a gosto

Por fim, você pode decorar com salsinha, azeitonas bem picadinhas e um fio de azeite. Veja nosso artigo sobre drinks saudáveis para acompanhar.

Petiscos para os jogos das 13h

Nesta primeira fase, há um jogo do Brasil que acontece às 13h (confira no final do texto). Assim, muitas pessoas podem não ter almoçado ainda. Nesse caso, é preciso ter cuidado para não comer demais devido à ansiedade.

Uma boa sugestão é separar, antes, a quantidade do seu prato. Assim, você não fica “beliscando” depois. Entenda mais aqui sobre beliscar e o porque é ruim.

Além disso, salada é sempre uma ótima opção de petisco saudável. E, a seguir, deixamos duas receitas que caem muito bem nesse horário:

Salada fresca

Separe porções em cumbucas dos seguintes ingredientes:

Folhas diversas Tomate cereja Cenoura ou beterraba (crocantes ajudam a aliviar a pressão)

Misture e tempere com azeite, sal e limão.

Salada de macarrão

Calcule cerca de 80 a 100g de macarrão cru por pessoa (escolha uma massa sem glúten ou grano duro). Cozinhe al dente. Depois misture:

Tomates picadinhos (sem sementes) Atum em lata ou frango desfiado (para versões vegetarianas, use cubinhos de queijo ou tofu) Azeitona verde ou preta picadinha Palmito Cenoura ralada Milho cozido Maionese (versão à sua escolha)

Decore com salsinha e cebolinha picada e delicie-se!

Dica: A salada de macarrão fica ainda melhor se você fizer no dia anterior.

Sobremesa de abacaxi

Para finalizar, que tal uma doçurinha? A sugestão é fatias de abacaxi com raspas de limão e hortelã picadinho 😋

Confira mais dicas de lanches saudáveis para saborear enquanto assiste aos jogos

Não perca os jogos do Brasil!

Na primeira fase da Copa do Mundo 2022, o Brasil enfrenta as três seleções do seu grupo: Sérvia, Suíça e Camarões. As duas equipes que mais pontuarem passam para a fase seguinte (vai, Brasil!).

Então, anota aí os dias e horários dos jogos nesta primeira fase:

Brasil x Sérvia: quinta-feira, 24/11, às 16h Brasil x Suíça: segunda-feira, 28/11, às 13h Brasil x Camarões: sexta-feira, 02/12, às 16h

Saiba como é o torcedor de cada signo

Agora você já sabe quando e como torcer pelo Brasil nesta Copa do Mundo! Então, muita sorte para a nossa seleção – e muitas comemorações com petiscos saudáveis para você!

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

amandareginanutri@gmail.com