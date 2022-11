Pela primeira vez, o Campeonato Mundial de Futebol vai acontecer quando estiver calor no Brasil. Por isso, que tal juntar sua turma e impressioná-la com drinks saudáveis para beber assistindo aos jogos da Copa do Mundo do Catar?

Já é uma tradição por aqui: em jogos do Brasil na Copa, pessoas se reúnem para torcer pelo país e, claro, não faltam comidas e bebidas para acompanhar a festa.

Pensando nisso, eu, Amanda Regina, nutricionista funcional, convidei meu pai, o enólogo Ivan Carlos Regina, para dividir seus conhecimentos conosco. Nossas dicas de drinks saudáveis utilizam o muito bem avaliado espumante brasileiro – quer melhor reforço para a torcida do que um bom produto nacional?

Mas para cada um dos 3 drinks sugeridos, pensamos em variações não alcoólicas e compartilhamos com vocês, para que ninguém fique de fora dessa festa!

Drinks saudáveis para a Copa (alcoólicos)

1. Drink Bem Brasil

1. Faça um suco de maracujá concentrado:

4 maracujás 2 copos de água de coco 1 rodela de gengibre

2. Bata tudo no liquidificador e coe.

3. Depois, coloque esse concentrado em metade da taça e complete com espumante (brut ou demi sec).

4. Se quiser um efeito especial, complete com espumas prontas – uma sugestão é espuma de gengibre.

5. Decore com folhas de hortelã.

6. Sirva em taças com gelo.

2. Sangria

1. Em uma jarra, misture:

1 maçã picada em cubinhos 3 fatias de abacaxi em cubinhos Suco de 2 laranjas peras 4 a 5 cravos 1 pedaço de pau de canela 1,5l de água com gás 1 garrafa de espumante moscatel

2. Sirva em taças com gelo.

3. Mimosa sofisticada:

1. Misture bem:

1 garrafa de espumante 350ml de suco de laranja fresco

2. Coloque a bebida em taças compridas.

3. Acrescente mirtilos (amasse para dar cor e enfeitar).

4. Complete o copo com gelo.

Drinks saudáveis para a Copa (não alcoólicas)

Para ninguém ficar de fora, os drinks saudáveis podem ser não alcoólicos:

1. Variação do Bem Brasil:

1. Faça o suco de maracujá concentrado com água de coco e gengibre.

2. Complete com água com gás e decore com folhas de hortelã.

2. Sangria falsa

1. Coloque em uma taça:

Cubinhos de maçã Cubinhos de abacaxi Dente de cravo Suco de uva integral (um terço da taça)

2. Complete com água com gás e sirva imediatamente.

3. Suco de maçã

1. Coloque em uma taça:

Metade de suco integral de maçã Metade água com gás

2. Macere hortelã e coloque gelo.

Copa do Mundo no verão brasileiro

Como falamos no início, é a primeira vez que uma edição da Copa do Mundo de Futebol Masculino vai acontecer no final do ano. A competição, normalmente, é realizada entre os meses de junho e julho, quando as temperaturas passam facilmente dos 40°C no Catar.

Agora, imagine correr 90 minutos com todo esse calor? E, se você está pensando “por que não realizar as partidas à noite”, saiba que as temperaturas se mantêm altas mesmo depois do pôr do Sol.

Melhor para nós, brasileiros, que vamos aproveitar uma das maiores festas do país em um clima agradável e com os melhores drinks saudáveis para refrescar!

Ah, sempre lembrando: para o bem de todas as pessoas, beba com moderação 😉

Bom proveito!

