Se você conferiu as previsões para a semana de 13 a 19 de novembro de 2022 aqui, sabe que a tendência de retomar a tranquilidade nos próximos dias. No entanto, o primeiro final de semana do Enem ainda pode ter contratempos. A seguir, saiba as Previsões astrológicas para o Enem 2022 e dicas para contornar os possíveis imprevistos.

A grande “culpada” pela tensão é a quadratura entre Marte e Netuno, que já vinha dando o ar da graça, mas fica exata na véspera do último dia de prova (sábado, dia 19). Como esse aspecto pode repercutir no dia a dia com mais imprevistos, distração e trapalhadas, é muito importante ter atenção quem for fazer o Enem.

Por isso, não deixe de conferir esse guia completo para afastar a ansiedade no Enem!

Previsões astrológicas para o Enem

Para quem vai participar do Enem, a dica é ficar atento, pois podem ocorrer problemas de ordem maior no transporte ou desorganização com os horários. Sabe quando você pensa que era para entrar às 8h e o limite era 7h30?

Então, candidatos do Enem, é importante planejar muito bem o que precisa ser feito nos dias de prova. E anote a dica de ouro: com Marte e Netuno é sempre melhor sair com antecedência!

Além disso, tenha mais atenção ao aspecto mental, porque pode surgir uma sensação de insuficiência e dispersão. Não permita que a ansiedade tome conta, até porque, no início da semana, ainda temos o Sol pegando Saturno, gerando muita cobrança. Confie no trabalho que fez ao longo do tempo.

Não esqueça de ficar de olho também no seu Horóscopo Personalizado para ver como

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com