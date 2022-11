Tensão dá lugar à tranquilidade: previsões da semana de 13 a 19 de novembro de 2022

Depois de muitos dias tensos, a turbulência acalma e poderemos desfrutar de momentos good vibes. Veja a seguir um resumo das previsões da semana de 13 a 19 de novembro de 2022:

Até segunda-feira (14), o Sol ainda faz um aspecto de tensão com Saturno, o que pode nos causar uma sensação de falta de energia e vitalidade. Mas logo o astral muda com Vênus, Mercúrio e Sol fazem bons contatos com Netuno, Plutão e Júpiter, nos permitindo retomar um pouco do equilíbrio e da inspiração. Além disso, Vênus e Mercúrio ingressando em Sagitário, respectivamente, na quarta (16) e quinta-feira (17). É hora de aproveitar para descontrair com a leveza sagitariana. Por falar em leveza, as previsões da semana ainda trazem ainda um recadinho para as pessoas solteiras.

Portanto, vem comigo conferir em detalhes as previsões da semana de 13 a 19 de novembro de 2022. Não esqueça de ficar de olho também no seu Horóscopo Personalizado para ver como esses trânsitos astrológicos vão repercutir aí na sua vida!

Sol/Saturno: os contratempos da semana

A semana ainda começa com um pouco de tensão e cansaço, pois até segunda-feira (14), o Sol quadra Saturno e isso pode fazer a gente se sentir sem energia. Com a baixa na vitalidade, é comum algumas pessoas sentirem dores nas coluna e nos joelhos ou ainda não se sentirem recuperadas de viroses.

Desde outubro, como comentei em previsões anteriores, estamos experimentando as energias de Marte em quadratura com Netuno, que no sábado (19) fica exata. O momento pede atenção, pois Marte com Netuno pode dar tendência a viroses e gerar alguns atrapalhos no dia a dia.

Sabe quando você espera que algo saia perfeito? Isso pode não acontecer, exigindo um pouco de paciência, flexibilidade e organização, pois esse aspecto costuma gerar muito esquecimento e distração, não só da sua parte, como dos outros.

Não estranhe se, durante o trabalho, deparar com problemas em sistemas, que podem até mesmo ficar fora do ar. É a exatidão de Marte com Netuno, no sábado, que pode ocasionar esses imprevistos.

Muita atenção para quem vai fazer o Enem

Para quem vai participar do Enem, a dica é ficar atento, pois podem ocorrer problemas de ordem maior no transporte ou desorganização com os horários. Sabe quando você pensa que era para entrar às 8h e o limite era 7h30?

Então, candidatos do Enem, é importante planejar muito bem o que precisa ser feito nos dias de prova. E anote a dica de ouro: com Marte e Netuno é sempre melhor sair com antecedência!

Além disso, tenha mais atenção ao aspecto mental, porque pode surgir uma sensação de insuficiência e dispersão. Não permita que a ansiedade tome conta, até porque, no início da semana, ainda temos o Sol pegando Saturno, gerando muita cobrança. Confie no trabalho que fez ao longo do tempo.

Por isso, não deixe de conferir esse guia completo para afastar a ansiedade no Enem!

Bons aspectos trazem inspiração, recuperação e sorte

Não disse que os bons momentos chegariam? Temos diversos aspectos na semana influenciando a energia, por isso vamos começar a ver soluções e experimentar um humor mais leve.

Até terça-feira (15), temos a presença de Vênus em boa sinergia com Plutão, impulsionando a recuperação financeira e a química nas relações afetivas.

Até quinta-feira (17), Sol e Mercúrio estão em um trígono com Netuno, dando suavização, inspiração e intuição.

Além disso, Vênus faz um trígono com Júpiter, além de Mercúrio em trígono com Júpiter de segunda a sexta. Júpiter traz a buena suerte, dando a sensação de que você está sendo agraciado com algo, favorecendo bastante os momentos de alegria e bom humor.

Até porque Mercúrio em trígono com Júpiter favorece que as pessoas fiquem bem-humoradas e, às vezes, surge até uma boa ideia para ganhar dinheiro ou resolver uma situação.

Sem contar que o Sol em sextil com Plutão, a partir de terça-feira (15), ajuda a recuperar a vitalidade combalida. Quem pegou uma virose, por exemplo, tende, neste momento, a ter uma resposta melhor, embora ainda a gente tenha as energias de Marte com Netuno, que exige atenção com a saúde.

Vênus e Mercúrio em Sagitário: alegria e exercícios

Outro lado bom da semana é que Sagitário aponta suas flechas. Vênus e Mercúrio ingressam no signo do otimismo, respectivamente, na quarta (16) e na quinta-feira (17).

Então, a gente sai de um período mais intenso, reflexivo e visceral simbolizado por Escorpião, e entramos em uma energia mais descontraída, animada e festiva.

É bom lembrar que essa semana antecede o início da Copa do Mundo, que acontece no dia 20 de novembro. Sagitário é, por excelência, o signo dos esportes, e isso contribui para que todo mundo fique animado por conta dos jogos.

As energias sagitarianas nos convidam a esperar o melhor, e a entrar em um clima de descontração!

Atenção solteiros, momento pede leveza

No amor, já que Vênus vai entrar em Sagitário, as pessoas querem menos cobrança por conta da energia sagitariana. Sendo assim, solteiros, comecem a relaxar, porque se pegar no pé, a pessoa vai correr! A dica é descontrair e deixar rolar.

É uma semana muito bacana também para a prática de atividade física (veja aqui o esporte do seu signo!), assim como fazer atividades ao ar livre e se aventurar.

É o início do clima de animação por conta do fim do ano, portanto, é momento de celebrar!

Plano mental sagitariano: o positivo e o negativo

Mercúrio, o planeta da mente, fica animado em Sagitário a partir de quarta-feira (16): podemos começar a ter novos planos e aspirações.

Mas é preciso atentar para o exagero e excesso de empolgação deste signo, falar pelos cotovelos e perder de vista os detalhes importantes.

Então, quando estiver demais na empolgação ou falatório, só lembre de falar para si mesmo: “menos”. Fora isso, é ótimo para pensar em um tema sagitariano por excelência: viagens.

Bora relaxar?

Com as previsões para a semana de 13 a 19 de novembro de 2022 dando um fôlego e abrindo espaço para a gente tirar o pé do acelerador, é hora de aproveitar a leveza que esses dias nos reservam.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com