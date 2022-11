SOS Amor: 3 passos para lidar bem com expectativas

Quantas vezes já ouvimos que não devemos criar expectativas no amor? Porém, o problema não é criá-las, mas sim se apegar a elas. Por isso, neste artigo, compartilho 3 passos para lidar bem com expectativas.

O que são expectativas, afinal?

No dicionário, expectativa tem como significado “esperar que algo aconteça ou se concretize”. Até aí tudo bem, todos nós estamos sempre esperando que algo se concretize, e isso é natural.

O problema começa quando nos apegamos a uma possibilidade, quando passamos a nos angustiar pela possível não realização de tal expectativa, ou ficamos ansiosos demais para saber o que acontecerá. Por exemplo:

Conhecemos uma pessoa e já imaginamos como será ficar, namorar e casar com ela. Ficamos com uma pessoa e já sofremos com a ansiedade ao pensar se ela vai entrar em contato conosco ou não. Ou pode ser que conhecemos a pessoa e já imaginamos que não somos bons o suficiente para que ela se interesse e que seremos trocados.

Portanto, a expectativa por si só é natural. Seria estranho se não tivéssemos nenhuma. É o apego ou o medo em relação a elas que as transforma em negativas.

Mas o mais importante é que, geralmente, isso denota algum desequilíbrio para o qual precisamos olhar com mais carinho. Entenda aqui tudo sobre as expectativas no amor.

3 passos para lidar bem com expectativas

Vamos abordar três passos para lidar bem com as expectativas. Esses passos devem ser utilizados várias vezes. Realizá-lo apenas uma vez será de pouco valia, pois é na continuidade da prática que o resultado se constrói.

Se possível, anote o que percebeu a cada vez que fizer esse exercício e leia estes registros de tempos em tempos, percebendo o cenário que eles lhe fornecem como um todo.

1 – Perceba como você lida com as estorinhas que cria para cada possibilidade e situação

Se ela lhe traz algo positivo, ótimo, mantenha-a nessa positividade. Porém, se ela lhe traz em seguida ou de primeira algo ruim, pare e perceba o que está por trás dessa impressão negativa.

Qual medo ou sentimento desagradável lhe vem? Caso não possa parar para fazer esta reflexão de maneira mais meditativa, anote ou guarde o que lhe veio para aprofundar e trabalhar mais profundamente esta expectativa posteriormente.

Confira aqui como a meditação pode ajudar a superar crises no amor.

2 – Quando puder, tire um tempinho para ficar mais reservado e tranquilo

Sentado ou em pé, feche os olhos. Se quiser, coloque as mãos no coração, na barriga, ou uma mão no coração e outra na barriga, sentindo esse contato de você consigo mesmo. Respire lenta e profundamente, até sentir que está mais relaxado e presente.

Agora, pense na situação que lhe causa expectativa. Perceba os sentimentos e pensamentos que lhe vêm. Veja se você percebe algo além da ansiedade ou da angústia.

Se há alguma tristeza, medo, raiva. Esta situação remete a outras experiências? Imagine que você tira essa camada de sentimento. O que está por trás dela?

3 – Cura por meio de técnicas energéticas

Utilize aquela que já conhece, direcionando para curar o que você percebeu (sentimentos como carência ou rejeição, alguma situação que tenha vindo na forma de lembrança, pessoas que precise perdoar — inclusive a si mesmo, etc.), ou busque alguma técnica com a qual se identifique. Se possível, associe várias delas. Algumas sugestões:

Afirmações com o espelho

Uma vez que você percebe o sentimento ou a causa do sentimento, crie uma afirmação que lhe permita trabalhar ou liberar tal energia. De frente para um espelho, olhe nos seus olhos e diga: “Eu me amo e me aceito incondicionalmente”, “amo e aceito você incondicionalmente”. Veja como se sente.

Se isso é desconfortável, estamos tocando na ferida sutil e é isso que queremos. Continue todos os dias e perceba que o desconforto tende a diminuir.

Complemente com outras afirmações positivas. Exemplo: “Sou digno de amar e ser amado”, “Posso ser feliz”, “Mereço um relacionamento afetivo saudável e harmonioso”.

As afirmações podem ser feitas ao longo do dia, mesmo sem o espelho, para reforçar e aprofundá-las.

Faça uma limpeza energética

Direcione a limpeza energética feita no áudio abaixo para aquilo que percebeu que está por trás de suas expectativas e para a situação em si.

Invista em curas energéticas

O Reiki (conheça melhor aqui) pode ser uma possibilidade, assim como a Terapia Acquântica (entenda aqui).

Fortaleça-se!

Para se fortalecer, é preciso trazer o foco para si mesmo, em coisas, aspectos, atitudes ou ações que façam você se sentir mais positivo e fortalecido. Cuide de si, em todos os níveis: físico, emocional, mental e espiritual. Se precisar de ajuda, sou especialista em amor e trabalho as dificuldades no amor (me chame aqui).

Ceci Akamatsu

Terapeuta Energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare.

ceciakamatsu@gmail.com