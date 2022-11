O Mapa Astral é como se fosse uma fotografia do céu do momento em que cada pessoa nasce. A análise dessa foto aponta as características e potencialidades dela. Mas mesmo quem entende de Astrologia pode não saber tudo sobre essa grande fotografia. A seguir, veja 8 coisas sobre Mapa Astral que você deveria saber.

As informações foram compartilhadas pelo astrólogo Alexey Dodsworth, que é autor de análises do Personare, como o Mapa Astral, a Revolução Solar e a Sinastria Amorosa.

8 coisas sobre Mapa Astral que você deveria saber

1. Você não é o seu signo solar

É fundamental que o Mapa Astral não seja resumido ao signo solar. Dizer-se ariano, libriano ou de qualquer outro signo é o mesmo que falar “eu tenho cabelos pretos”. Ou seja, não significa muita coisa. Se você não sabia, agora sabe: seu signo é, na verdade, todo o seu Mapa Astral.

Então, se você ainda não tem o seu, faça o seu Mapa Astral aqui e descubra muito sobre você.

2. Não é possível conhecer alguém olhando apenas seu Mapa

O Mapa Astral NÃO indica, necessariamente, quem é uma pessoa, se ela é boa ou ruim, ou como ela age de fato. O Mapa indica as características potenciais de uma pessoa. A forma como ela faz valer essas potencialidades depende da educação recebida e do ambiente.

Se você quiser saber mais sobre Astrologia e, ainda, saber interpretar Mapas, inscreva-se aqui no Curso Básico de Astrologia, ministrado por Alexey.

3. Nenhum signo é bom ou ruim

Um erro básico no mundo da Astrologia é dizer que não gosta de um determinado signo. Quando, por exemplo, alguém diz que não gosta do signo de Câncer, muito provavelmente essa pessoa não gosta de um canceriano, e daí constrói um preconceito.

O importante é compreender que nenhuma característica astrológica tem, por si, algo que seja melhor ou pior do que qualquer outro signo. Portanto, não existe Mapa bom ou ruim; existem Mapas com traços positivos e negativos.

4. Nenhum planeta nos influencia

É super comum ouvir ou ler por aí sobre “influência planetária”. Essa ideia provém de construções linguísticas super antigas. Mas, na verdade, não existem “energias astrológicas” nos afetando na Terra, mas uma relação simbólica entre a vida humana e as posições planetárias.

5. Não são só pessoas que têm um Mapa

Um Mapa Astral é feito de acordo com a data, a hora e o local de nascimento. Por isso, em tese, qualquer coisa pode ter um Mapa Astral. Além de pessoas, cidades têm Mapas que se baseiam em suas fundações. Empresas têm Mapas. Qualquer coisa que nasça tem um Mapa Astral.

6. Planeta na Astrologia é diferente da Astronomia

A Astrologia leva em conta 10 planetas nos seus mapas. Além dos 8 astros do sistema solar (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão), o Sol e a Lua também são chamados de “planetas” pela Astrologia, embora não sejam considerados assim pela Astronomia.

O fato de a Astronomia não considerar como “planetas” os mesmos corpos que a Astrologia considera, não importa. A mesma palavra tem sentidos diferentes para cada um dos saberes. Veja aqui o significado de cada planeta no Mapa Astral.

7. Signos não são a mesma coisa que constelações

Embora tenham nomes iguais, os signos astrológicos não são a mesma coisa que as constelações. Enquanto as constelações se movem na esfera celeste e podem mudar de lugar, mas os signos são fixos.

8. Seu signo não mudou e nem vai

Por causa dessa diferença entre signos e constelações, não existe possibilidade de os signos mudarem. O Zodíaco é um círculo dividido em 12 partes fixas. Deste modo, ainda que as constelações tenham mudado de lugar ao longo dos anos, isso não muda nada para a Astrologia.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

time@personare.com.br