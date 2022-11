Muitas vezes deixamos de confiar na nossa capacidade e até nos paralisamos diante de algo importante, influenciadas pela insegurança, ainda que sem perceber. Para superar essa dificuldade, o autoconhecimento é fundamental. Uma das ferramentas mais poderosas é o seu Mapa Astral. E qual é a maior insegurança do seu signo?

Existem vários pontos que ajudam a entender as raízes da sua insegurança e como ela se manifesta em diferentes áreas da sua vida, como autoestima, relacionamentos, amizades, entre outras. Ou seja, não é apenas um signo que dá a resposta completa.

No entanto, Saturno no Mapa Astral pode ajudar você a entender suas cobranças, repressões e limites. Você pode aproveitar e conhecer aqui Saturno nas casas do seu mapa.

A seguir, a gente te conta qual é a maior insegurança do seu signo em que você tem Saturno.

Qual é a maior insegurança do seu signo?

Você pode observar abaixo, de acordo com seu Saturno, as principais raízes da sua insegurança que parte desse lugar do medo de não conseguir alcançar o sucesso.

Se você não sabe onde o planeta está, acesse aqui o seu Mapa Astral gratuito e procure pelo por Saturno na lista. (como na imagem abaixo). É só anotar o signo que está ao lado e, depois, vir aqui descobrir qual é a maior insegurança do seu signo.

Depois, confira aqui as dicas para deixar de ser insegura.

Saturno em Áries

Sua insegurança: conseguir autoafirmação! Por isso, você pode se cobrar demais para tomar iniciativas e se defender.

Saturno em Touro

Sua insegurança: você pode se cobrar muito na relação com seu prazer e, no mundo material, achar que sempre precisa “ter” mais.

Saturno em Gêmeos

Sua insegurança: a necessidade de se comunicar com excelência pode fazer você ter timidez pelo medo de errar.

Saturno em Câncer

Sua insegurança: o medo de se ferir e as inseguranças emocionais podem criar um filtro de proteção.

Saturno em Leão

Sua insegurança: a cobrança pela sua projeção na sociedade, a opinião das pessoas e sua opinião própria sobre si.

Saturno em Virgem

Sua insegurança: a busca por perfeição e altos padrões de ordem.

Saturno em Libra

Sua insegurança: a preocupação com a disciplina e a responsabilidade pra manter a diplomacia nas relações.

Saturno em Escorpião

Sua insegurança: o poder e controle podem ser tão desejados quanto temidos, gerando inseguranças.

Saturno em Sagitário

Sua insegurança: sentir que nunca sabe o suficiente, e sua espiritualidade/fé não estão fortes o bastante.

Saturno em Capricórnio

Sua insegurança: suas inseguranças, no fundo, estão ligadas ao medo do fracasso.

Saturno em Aquário

Sua insegurança: o medo do seus ideais se tornarem idealismo.

Saturno em Peixes

Sua insegurança: a vontade de acreditar nos seus sonhos pode te parecer uma ilusão.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

