Recebo muitas dúvidas sobre qual cor é melhor para pintar as paredes dos cômodos da casa, especialmente o quarto, com o intuito de ter uma boa noite de sono. Então, neste artigo, conto quais as melhores cores para o sono.

As pessoas se queixam muito de ansiedade, estresse e falta de concentração, principalmente por correria, excesso de trabalho, estudo, compromissos, problemas de dinheiro e nos relacionamentos. E isso acaba afetando a qualidade na hora de dormir, o que faz com que esses quadros se agravem ainda mais.

Com ajuda da Cromoterapia, que estuda e utiliza cores para estabelecer o equilíbrio e a harmonia entre corpo, mente e emoções, você pode melhorar humor, energia e, consequentemente, o sono.

Quais as melhores cores para o sono

Confira abaixo quais cores podem ajudar você a ter uma noite de sono reparadora. Invista nelas não só nas paredes do quarto, como em outros itens de decoração e também em atividades de relaxamento. Se quiser, veja o significado de todas as cores aqui.

Azul

Quando a pessoa tem problemas para dormir, minha sugestão inicial é sempre pintar as paredes do quarto com a cor azul, que traz calma, relaxa a mente e consequentemente o corpo. Saiba tudo sobre o azul aqui!

No entanto, se não for possível investir na pintura, coloque uma lâmpada azul no abajur próximo à cama, por 10 minutos antes de dormir. Ou então use nos objetos de decoração ou, ainda, faça essa Meditação para ansiedade visualizando a cor.

Para isso, feche os olhos, faça de 3 a 4 respirações (inspire e expire). Quando soltar o ar, imagine que a cor azul sai do topo da sua cabeça e vai descendo pelo seu corpo até chegar aos pés. O ideal é fazer essa mentalização durante uns 3 minutos antes de dormir.

O uso de roupas de dormir na cor azul também ajuda a trazer relaxamento, calma e tranquilidade. Então, invista em pijamas, meias, pantufas e cobertores neste tom. Outra dica é fazer uso da água solarizada na cor azul.

Vale lembrar que todas as variações de azul – desde o azul bebê até o mais escuro – são válidas para ter tranquilidade e uma boa noite de sono.

Verde

Em caso de pessoas com tendências a estados depressivos, o melhor é substituir o azul pelo verde, que também tem características de acalmar e tranquilizar. Afinal, quando o azul é usado continuamente pode deixar essas pessoas ainda mais deprimidas.

O verde é uma cor que traz equilíbrio e serenidade, além de harmonizar a mente e o físico. Entenda aqui tudo sobre a cor verde!

Quando o dia é agitado, estressante e tenso, o verde também pode trazer o benefício de relaxamento e calma. Ele ainda ajuda a acalmar o sistema nervoso central e a acordar de bom humor.

Procure ajuda!

Claro que existem casos nos quais somente o uso das cores não vai resolver o problema. Muitas vezes, a insônia e o sono interrompido são vestígios de que algo na sua vida não está indo bem e podem ser consequências de outras questões que devem ser investigadas.

Sendo assim, procure um profissional para acompanhar seu caso e avaliar qual, realmente, é o melhor tratamento. O Personare tem aqui uma lista de terapias que podem te ajudar!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Solange Lima

Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online.

atendimento.sol08@gmail.com