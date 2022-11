Semana de Eclipse Lunar! Veja as previsões de 6 a 12 de novembro de 2022

Apertem os cintos, pois as previsões de 6 a 12 de novembro de 2022 trazem turbulências. Afinal, é semana de Eclipse Lunar — o último do ano! — com Lua de Sangue no signo de Touro. Mas tem mais!

Vênus ainda toca na quadratura de Saturno com Urano, porém, Mercúrio e Sol entram na jogada. Com isso, se prepare para agitações e situações imprevisíveis.

Outro aspecto, que já experimentamos desde outubro e segue nesta semana, é a quadratura Marte/Netuno, que pode gerar falhas, atrapalhos, distrações e possíveis viroses. É importante estar atento!

A partir de terça-feira, Vênus inicia um aspecto positivo com Netuno e, na quinta-feira, Sol e Mercúrio também chegam para formar um bom aspecto com ele. Sendo assim, também há boas energias para relaxar um pouco.

Mas as previsões de 6 a 12 de novembro de 2022 não param por aí. Antes de conferir tudo, não deixe de dar aquela olhadinha no seu Horóscopo Personalizado para saber melhor como lidar com as energias desses dias de acordo com o seu Mapa Astral.

Prepare-se para uma semana sobrecarregada

Uma das grandes marcas de 2022, que já vem desde 2021, é a quadratura de Saturno e Urano, que tende a trazer muita instabilidade no mundo inteiro, além de polarizações.

Até terça-feira (08), dia do eclipse, temos ainda Vênus oposto a Urano e, até quarta (09), Vênus quadrado com Saturno, só que Mercúrio e Sol entram no meio dessa história também.

É interessante observar que, quando Saturno e Urano estão muito ativados, temos períodos de agitação, imprevistos e situações que saem do controle no coletivo e na vida pessoal, além de impedimentos que pedem paciência e jogo de cintura.

Já tivemos um bom exemplo diante dos protestos após os resultados das eleições, algo muito relacionado a Urano. E Saturno é aquela parte da história que traz uma sensação de cansaço. Sendo assim, prepare-se para uma semana sobrecarregada.

Para passar melhor por essa fase, é importante descansar e se preparar para lidar com falhas em sistemas e problemas na internet. Além disso, tem Marte em Quadratura com Netuno no meio disso tudo, que traz atrapalhos e viroses.

Ou seja, estamos em um momento em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo e precisamos redobrar a atenção e os cuidados!

Estabeleça prioridades e tente relaxar

Caso alguma coisa esteja estourando em sua vida, a sugestão é definir as principais prioridades. Talvez seja melhor desmarcar algo que está agendado e abrir um espaço, pois Urano se impõe.

Não é hora de jogar com todas as bolinhas, se você não está dando conta, e sim aproveitar as energias de Saturno para colocar o pé no freio e encontrar soluções para o que precisa ser priorizado.

Atenção, ainda, para assuntos sérios que tendem a aparecer durante a semana. Precisamos tomar cuidado com a parte relacional, pois as pessoas estão mais explosivas e radicais. Tente se organizar e use as noites para se acalmar e relaxar e, assim, chegar no dia seguinte com mais equilíbrio.

Terça tem Eclipse Lunar com Lua de Sangue

Há duas semanas, tivemos um eclipse solar e, nesta terça (08), temos um Eclipse Lunar com Lua cheia em Touro. Os eclipses precisam ser entendidos aos pares e ficam vigentes por cerca de seis meses – com esse não vai ser diferente.

Saiba aqui tudo sobre o último eclipse de 2022!

Durante os próximos seis meses, este eclipse lunar vai trazer, no coletivo e no pessoal, os mesmos temas que estamos presenciando essa semana. Ou seja, tende a ser uma mistura de acontecimentos que levam a impedimentos, como o bloqueio das estradas, coisas que atravancam e atrapalham, mas que também geram mudanças.

Na vida pessoal, esse eclipse tem uma força enorme de mudança, pois a Lua está em conjunção com Urano, que é o cara das transformações e dos novos ares. Porém, não podemos esquecer que tem Saturno no meio da história, trazendo uma reflexão interessante:

Eu QUERO MUDAR ou eu quero que as COISAS MUDEM sem que eu mude?

Segurança ou transformação?

Esse eclipse vai nos desafiar bastante, principalmente por conta de algumas resistências que todos nós sentimos: teimosia, repetir coisas que já não servem mais… Para aproveitar a potência transformadora do eclipse, é fundamental que a gente examine nossos medos.

Embora Saturno busque segurança, às vezes, você está enjoado e frustrado, achando a vida sem graça. Mas para a vida melhorar, o que é preciso fazer? Boa parte das pessoas fica apenas na reclamação, gerando um enorme gasto de energia, e passando longe da realização, que é o lado positivo de Saturno.

É preciso pensar o que você está fazendo de efetivo para mudar, esse é o grande questionamento que o eclipse de terça-feira vai nos trazer.

Neste artigo, você entende o eclipse a fundo e ainda pode ver em que Casa Astrológica do seu horóscopo personalidade ele cai, quais vão ser os temas de mudanças para os próximos 6 meses.

Saturno traz responsabilidade e Urano pede liberdade

Para quem está com o desejo de partir para uma mudança radical, a dica é: tente, primeiro, consertar o lugar em que você está. Veja, Saturno apresenta para nós uma questão de responsabilidade, portanto, pense:

Eu esgotei todas as instâncias aqui? Se não, ainda tem coisa pra fazer, antes que eu parta para algo totalmente novo?

Agora, se não tem, aproveite para experimentar a liberdade de Urano. Toda mudança necessita de organização, isso faz parte dessa quadratura com Urano. Além disso, não se pode ter tudo – o novo e o velho, há de se fazer escolhas.

Faça a mudança!

Contudo, o lado negativo de Marte com Netuno faz a gente ficar na fantasia de querer algo diferente, e não fazer nada para que as coisas aconteçam. De fato, há uma oportunidade ímpar para a mudança, mas é preciso tomar cuidado com a dispersão.

Depois de conferir no seu Mapa do Céu em qual Casa o Eclipse vai cair, você poderá compreender quais serão as mudanças necessárias. Por exemplo, se o eclipse está na sua Casa 2, que trata da área financeira, reflita sobre o que você está fazendo para melhorar esse setor?

Não se esqueça que você tem uma oportunidade maravilhosa de transformação, mas que vai requerer um esforço, persistência e resiliência. Não se deixe desanimar e se agarre no seu projeto nos próximos seis meses e batalhe por ele.

Netuno como aliado

Calma, que não acabou. Vocês devem ter notado que é uma semana cheia de emoções, com bastante estresse, mas a partir de terça-feira (8), Vênus começa um bom aspecto com Netuno e, a partir de quinta (10), Sol e Mercúrio entram em bom aspecto com Netuno também.

Lembre-se ainda que Mercúrio, Vênus e Sol estão todos juntos em Escorpião. E o que tudo isso vem nos dizer?

Netuno tem muito a ver com a parte vibracional, e nos convida para entrar em contato com a meditação e com práticas de relaxamento, que permitam um olhar mais amplo e relativo sobre tudo.

Veja aqui Meditação diária: 10 práticas guiadas para você começar nesta semana!

Além disso, é um momento para praticarmos a compaixão, principalmente numa semana com muito radicalismo e até certa rigidez, que seria o lado negativo de Urano com Saturno.

Exercer compaixão e sensibilidade, ter flexibilidade e adotar uma visão mais ampla pode fazer a diferença.

Se você está tenso, com problema de coluna, aproveita para fazer uma massagem, ir a um lugar cheio de passarinhos, e dar aquela acalmada, pois isto vai ficar disponível para você a partir de quinta. Veja aqui os enormes benefícios de quando o corpo relaxa.

Por fim, se abra para perceber as coincidências e ajudas que você vem recebendo. Gratidão é sempre uma boa ideia!

Spoiler: Previsões Astrológicas para 2023

Terça-feira (08), às 20h, teremos uma live imperdível com as previsões astrológicas para 2023, comigo e com a astróloga Naiara Tomayno. Além de saber tudo sobre o novo ano, você também poderá participar do sorteio do livro “Os Seis Caminhos do Amor”, do astrólogo Alexey Dodsworth. Inscreva-se aqui para participar da live e do sorteio.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

