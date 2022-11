Sabia que seu nome e aniversário podem indicar seus problemas no amor?

É possível se autoconhecer com ajuda da Numerologia. E talvez você não saiba, mas o seu nome e o seu aniversário podem indicar quais problemas no amor você tende a enfrentar ao longo da vida.

O Mapa do Amor é um estudo que analisa o jeito de viver o amor de cada pessoa de acordo com a simbologia dos números extraídos do seu nome completo e da sua data de nascimento.

Tanto faz se você é uma pessoa solteira ou comprometida, é possível descobrir quais são os seus desafios mais comuns e, consciente disso, se realizar afetivamente. Vem ver!

Numerologia e os problemas no amor

As interpretações do Mapa Amor são calculadas a partir das letras do nome completo e da data de nascimento de uma pessoa.

Cada letra representa um número e cada número possui um significado. As combinações desses números simbolizam as diferentes características de uma pessoa no amor, o que busca nas relações, os pontos positivos e os desafios para você se realizar afetivamente.

De acordo com os seus números de Motivação, Impressão e Desafios, é possível entender quais as tendências problemáticas da sua vida amorosa.

Por exemplo, quem tem 9 como número de Motivação tende a ter um apreço por mentes abertas, e pode lhe frustrar ao ver a pessoa com a qual se relaciona fazendo julgamentos preconceituosos.

Já quem tem o 5 na Motivação, o tipo de situação que lhe incomoda numa relação é o que não lhe permite ser livre.

Como descobrir os seus números no amor

Faça aqui o seu Mapa do Amor e descubra quais podem ser seus problemas no amor e muito mais. Para isso, basta informar:

Nome completo (exatamente igual ao da certidão de nascimento*) Data de nascimento

*Não é necessário inserir sobrenomes adquiridos no casamento ou qualquer outra alteração diferente do seu registro de nascimento.

O Mapa do Amor não muda com o tempo. É um conhecimento para todas as fases da vida. O que pode mudar é a sua forma de enxergá-lo e interpretá-lo. Por isso, sempre que puder, releia seu mapa e tente aprender algo novo com ele.

