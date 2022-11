Eclipse tem má energia? Entenda os efeitos astrológicos do fenômeno

Nesta terça-feira, 8 de novembro, teremos o último eclipse de 2022 (veja tudo aqui!). Para quem curte Astrologia, é um evento que costuma levantar algumas apreensões. Há quem fale até que o eclipse tem “má energia”. Mas por que os eclipses tão são temidos?

Neste artigo, o astrólogo Alexey Dodsworth explica quais são os possíveis efeitos astrológicos do fenômeno.

Por que o Eclipse tem fama de má energia?

Para nossos antepassados mais distantes, eclipses eram razão para grande temor, mas por motivos que eram mais supersticiosos.

Imagine a cena: as pessoas estão trabalhando, e eis que de repente algo parece apagar o Sol. Ou devorar a Lua. Não à toa, a superstição popular atribuía a tais eventos significados de péssimo agouro.

Um eclipse seria um sinal maligno do céu que traria grande sofrimento ao povo daquela região. Dizia-se que um eclipse solar era sinal da morte de um rei, e coisas do gênero.

Nossa percepção das coisas mudou, e agora sabemos que eclipses são muito mais motivo de admiração e fascínio do que de temor.

Eclipses são mesmo negativos?

Nada é essencialmente ruim, depende muito da maneira como se encara as coisas. Mas o fato é que os eclipses possuem significados negativos em mapas astrais, sugerindo bloqueios súbitos e revezes nas áreas em que o mapa é afetado.

Ou seja, embora sejam fenômenos bonitos de se ver, boa coisa um eclipse não é para a Astrologia. Isso porque é um momento especial de hipersensibilização de determinadas áreas do Mapa Astral de cada pessoa.

Portanto, se não tiver muita consciência do processo, pode passar por dias complicados. Já fique de olho nos eclipses do próximo ano aqui no Calendário Lunar 2023.

Quais os efeitos de um eclipse?

Para algumas correntes astrológicas, o impacto mais poderoso do eclipse é justamente onde sua sombra se faz mais potente, ou seja, onde ele é mais visível.

No eclipse solar, como o Sol é “apagado” pela sombra da Lua Nova. Já no eclipse lunar, como este de 8 de novembro de 2022, a Lua Cheia “desaparece” na sombra da Terra.

Em ambos os casos, a interpretação simbólica da Astrologia aponta que no eclipse ocorre a “subtração da luz” na área do mapa astrológico que está relacionada ao eclipse solar. Por isso, precisamos saber qual Casa Astrológica o eclipse está ativando e, consequentemente, trazendo sombras.

Todo mapa astral possui doze casas, que são setores de experiência da vida de todos nós. Há a casa das posses materiais (Casa 2), há a casa das amizades (Casa 11), a casa da saúde (Casa 6), e tantas outras.

Para saber a casa astrológica onde o eclipse lunar incidirá, você precisa necessariamente saber a hora e o local de seu nascimento. De posse da informação da hora e do local de nascimento: acesse aqui o seu Mapa do Céu e veja qual é a casa astrológica pela qual a Lua transita.

Por fim, clique em “leia o significado” nesta mesma página e confira os efeitos deste eclipse lunar em Touro na sua vida.

Lembre-se: a Lua vai, o céu escurece, as trevas dominam… mas eis que a luz retorna em todo seu esplendor. Particularmente, é assim que vejo um eclipse: sinal de que, mesmo na súbita escuridão, a luz sempre há de retornar.

