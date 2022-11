Vem aí o último Eclipse de 2022! Na terça-feira, dia 8 de novembro, às 8h02, teremos um Eclipse Lunar Total no signo de Touro, que também será uma Lua de Sangue e parcialmente visível aqui no Brasil e inteiramente visível na Ásia, Austrália e Oceano Pacífico.

A área geográfica de visibilidade de um eclipse é importante, pois é onde os seus efeitos podem ser sentidos mais intensamente. Foi assim com os eclipses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, visíveis na Ásia, continente por onde se iniciou o alastramento do coronavírus no mundo. Contudo, tais eclipses trouxeram reflexos depois no restante dos países.

Com uma atmosfera de expectativa, suspense e reviravoltas, os eclipses começam a se manifestar semanas antes e reverberam por 6 meses, por isso é tão importante prestar atenção neles.

Veja aqui tudo sobre o último eclipse de 2022! A seguir, a gente te conta quais são as previsões coletivas e também as previsões na sua vida.

Previsões para o último eclipse de 2022 na sua vida

Veja a seguir a área da sua vida que será ativada pelo eclipse de 8 de novembro pelos próximos seis meses. Você pode esperar ganhos ou perdas, novidades, mudanças ou apenas um maior destaque dos temas desta área.

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare A casa do seu mapa que o eclipse dará ênfase estará destacada logo abaixo da sua mandala astrológica. Depois, volte aqui e veja que temas podem ser destacados neste período. Releia este artigo alguns meses mais tarde, para observar o que aconteceu em relação a esses assuntos acionados.

Se o eclipse cai na sua Casa 1

Sua individualidade, começos e inícios, novas sementes na sua vida pessoal, novas atitudes e direções ganham destaque a partir deste eclipse. Talvez até algo novo na sua aparência.

Se o eclipse cai na sua Casa 2

Assuntos práticos e financeiros ganham destaque na sua vida, assim como reflexões sobre como ganhar e gastar dinheiro, autoestima, autovalor, seus talentos e como transformar talentos em algo prático.

Se o eclipse cai na sua Casa 3

A comunicação, seus irmãos ou parentes ganham relevância, além de temas como deslocamentos e viagens, papéis e documentos, sua forma imediata de pensar e sua flexibilidade em lidar com assuntos diversos e questões multifacetadas. Cursos e aprendizados.

Se o eclipse cai na sua Casa 4

É a sua esfera mais íntima que ganha relevância com este eclipse. Por isso, seus familiares, sua casa física, sua noção de lar, assuntos imobiliários, questões do passado, de infância ou até velhice podem tomar mais tempo da sua atenção. A Casa 4 é uma casa de base e ligada ao universo íntimo e emocional.

Se o eclipse cai na sua Casa 5

Questões amorosas, sua autoestima, sua criatividade, seu prazer e lazer, seus filhos e seus projetos pessoais são temas ainda mais importantes a partir do eclipse. Quem eu sou, o que me define, como estou usando a minha criatividade são assuntos acionados por este eclipse. Esta também é uma Casa relacionada a questões amorosas.

Se o eclipse cai na sua Casa 6

As temáticas que ganham ênfase envolvem sua saúde, sua alimentação, seus hábitos e rotina, seu dia a dia no trabalho, sua organização, funcionários associados a você e animais de estimação. Em suma, muito da sua vida prática e cotidiana.

Se o eclipse cai na sua Casa 7

As suas parcerias e seus relacionamentos em geral podem pedir mais atenção neste período. Pode haver acontecimentos para seu par (positivos ou negativos) e mudanças em tudo o que parte da outra pessoa ou leva você a outra pessoa. As mobilizações envolvendo o outro na sua vida.

Se o eclipse cai na sua Casa 8

O dinheiro em sociedade ou os lucros que vêm de outras pessoas ou parcerias precisam do seu olhar neste período, assim como dívidas e impostos. Também estão em jogo os temas envolvendo cirurgias, sexualidade, sentimentos profundos, finais de ciclo, renascimentos, crises e transformações.

Se o eclipse cai na sua Casa 9

Na sua vida, o eclipse põe ênfase em especializações, estudos, viagens longas, contatos com o Exterior, sua visão de mundo e novos horizontes. Toca o seu desejo de se aventurar e expandir.

Se o eclipse cai na sua Casa 10

O eclipse destaca questões profissionais, sua vocação, seus objetivos a serem conquistados e a visibilidade que você tem. Assuntos importantes, ligados ao seu rumo de vida e/ou carreira.

Se o eclipse cai na sua Casa 11

São seus grupos, seus amigos e suas amizades que ganham destaque com este eclipse, assim como seus projetos para o futuro e o quanto você lida com questões coletivas.

Se o eclipse cai na sua Casa 12

O eclipse indica que suas questões internas, sua sensibilidade, seu mundo psíquico e sua espiritualidade podem ser mexidos nestes próximos meses.

Talvez você possa refletir mais sobre os padrões repetitivos na sua vida ou sentir necessidade de se recolher mais e lidar com sua própria companhia e entender melhor também circunstâncias que não estão ao seu alcance, como doenças na família.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com