Eclipse com Lua de Sangue pode trazer crises e oportunidades

Está chegando o último eclipse de 2022! Na terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, às 8h02, a Lua Cheia vai ser eclipsada, formando um Eclipse Lunar em Touro e uma Lua de Sangue.

A Lua em cor avermelhada devido ao efeito sombra da Terra, por isso o apelido de Lua de Sangue, será melhor perceptível na Ásia, Austrália e Oceano Pacífico, onde o eclipse será inteiramente visível. Entenda aqui o que é Superlua, Lua de Sangue e Lua Azul e seus significados astrológicos.

Mas o fenômeno será parcialmente visível aqui no Brasil, portanto, se prepare! Além de olhar o céu à procura do belo fenômeno (se você não estiver no Rio de Janeiro e no Nordeste, pois lá não será possível), todos deveriam ficar de olho nas previsões astrológicas. Saiba aqui tudo sobre o último eclipse de 2022.

A seguir, a gente te conta quais as crises e oportunidades que este eclipse pode trazer para todos os signos. Lembrando que os eclipses começam a se manifestar semanas antes e reverberam por 6 meses, até o próximo eclipse de mesma natureza.

Um bom exemplo disso foram as eleições no Brasil, que ocorreram entre os dois últimos eclipses de 2022. Então, você vai precisar acompanhar os eclipses de 25 de outubro e 8 de novembro até, aproximadamente, abril e maio de 2023. Você já pode ver as datas dos eclipses aqui no calendário astrológico 2023!

Crises que o eclipse de 8/11 pode trazer

Radicalismo, fixidez, teimosia excessiva poderão trazer tensões e até rupturas em relacionamentos. Investimentos e compras podem ser feitos de forma equivocada por impulso. Grandes oscilações poderão acontecer na bolsa de valores, uma vez que a economia mundial tende à instabilidade e inflação. Também pode haver a quebra de empresas. Viroses, alergias, doenças psicossomáticas, contaminação e vulnerabilidade da saúde. Ações de hackers e golpistas poderão ocorrer mais no Brasil, portanto, cuidado com o conto do vigário e promessas mirabolantes. Desorganização e falta de consistência podem impedir as mudanças que se deseja. Aumento de umidade e chuvas no Brasil, ocasionando transbordamentos e problemas com estradas, transportes públicos e deslocamentos. Problemas com ensino básico e professores deste ensino tendem a se destacar, Aumento de protestos por insatisfação em várias partes do mundo.

Oportunidades do eclipse para aproveitar

Forte motivação por crescimento e expansão, o que vai ajudar muita gente a realizar mudanças e viver coisas novas! Júpiter e Netuno conjuntos na Casa 4 podem ajudar, quem tem fé, a continuar alimentando-a, trazendo, assim, melhores energias para a sua vida e mais equilíbrio. Será muito importante evitar um clima de pessimismo. Meditar e encontrar um tempo junto à natureza pode ajudar a acalmar e colocar questões em perspectiva a fim de se buscar soluções mais efetivas, como já foi ponderado.

Previsões para a sua vida!

Nem todo mundo vai ser afetado da mesma forma pelo eclipse! Para isso, você precisa ver a área da sua vida que será ativada pelo eclipse de 8 de novembro aqui no Mapa do Céu aqui do Personare e ler o significado no link disponível.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com