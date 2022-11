Saúde mental: como saber se a minha está em equilíbrio?

Saber se a saúde mental está em equilíbrio tem sido uma dúvida cada vez mais comum. Afinal, a vida precisa ser vivida com leveza e, para isso, precisamos nos sentir bem emocionalmente.

Mesmo diante de problemas e desafios da vida é possível manter a estabilidade e lidar com as dificuldades dentro do possível. Assim, os excessos emocionais podem indicar, junto a outros fatores, que algo não vai bem com sua saúde mental e talvez esteja na hora de procurar uma ajuda profissional.

A seguir, vamos falar sobre os possíveis indicadores que sua saúde mental não está bem, e como fazer para reestabelecer o equilíbrio. Quer saber mais? Confira tudo!

Saúde mental: indicadores físicos

Fique atenta (o) se você vive em volta de sintomas. Quando um sintoma vai dando lugar a outro é um alerta de seu corpo que algo precisa de atenção. A grande maioria dos sintomas tem raiz emocional e, aqueles que não tem, podem se relacionar a traumas vividos ao longo da vida, e que ficam registrados no corpo.

No caso de questões somáticas advindas de traumas, o ideal é buscar um profissional específico da área.

Muitos acreditam que precisam conviver com dores crônicas ou sintomas repetitivos e isso vai gerando um turbilhão de sentimentos relacionados à impotência de se fazer algo a respeito. Com isso, a saúde mental é prejudicada por algo que precisa ser trabalhado e liberado no corpo.

Você sabia que até o excesso de cansaço físico e mental pode ser resultado de questões de desordem sistêmica onde você assume papéis e lugares que não são seus? Mesmo quem trabalha muitas horas seguidas pode terminar o dia mais leve se estiver exercendo apenas a sua função, sem se emaranhar em problemas alheios.

Indicadores emocionais

Nenhum sentimento em excesso é natural. Todo o excesso implica uma falta. Viver em estado constante de tristeza, raiva e medo é um alerta de que, provavelmente, a sua saúde mental não está em equilíbrio.

Contudo, é importante lembrar que todos os sentimentos fazem parte da existência como humanos. Por isso, eles devem ser acolhidos e vividos quando surgem. Agora, se todos os dias a tristeza te acompanha, assim como os pensamentos negativos, gerando dores e sintomas, já passou da hora de buscar ajuda. Isso vale para qualquer emoção.

É bom ficar atenta (o) ao que as pessoas a sua volta dizem se te veem frequentemente triste ou com raiva. Perceber se faz sentido e reconhecer o excesso de sentimentos é o primeiro passo para a cura.

Indicadores comportamentais

Perceba como age diante da vida, nas relações pessoais e familiares. Comportamentos impulsivos, junto ao excesso emocional, vão indicar que a saúde mental pode não estar bem.

Brigas constantes e agressividade gratuita precisam ser percebidos e investigados. No outro extremo, se isolar do contato social e evitar vivenciar situações prazerosas e divertidas também são sinais de alerta.

Torna-se importante esclarecer que nada disso é bom ou ruim, certo ou errado. Sair destes rótulos é essencial para que o primeiro passo seja acolher tudo o que ocorre.

Alguém que sempre agiu muito passivamente pode começar a explodir mais frequentemente com os outros com a intenção de estabelecer limites. A agressividade saudável é importante, mas é possível equilibrar as emoções para que possam ser melhor expressadas.

Indicadores sistêmicos

Sabe aquela depressão que toda a família tem? Alguns sintomas físicos ou emocionais que vão se repetindo ao longo de gerações podem simbolizar problemas sistêmicos. E unindo todos os outros indicadores, todo esse excesso pode nem ter relação com você, mas sim ser fruto de sentimentos adotados de algum outro lugar ou pessoa do seu sistema familiar.

Neste caso, se você já buscou ajuda de alguns profissionais, mas não obteve resultado, pode ser que uma psicoterapia na visão sistêmica ou constelação familiar (entenda o que é aqui) lhe ajude de forma mais efetiva.

Como melhorar a saúde mental?

Buscar ajuda profissional é sempre a melhor opção quando o assunto é saúde mental. O apoio de um especialista é necessário quando você, mesmo sozinha (o), buscou acolher suas emoções, mas não teve êxito.

Alguns acreditam que apenas ler livros ou ver vídeos sobre o tema é suficiente. Certamente pode te ajudar nas percepções, mas há um limite.

Principalmente quando se trata de problemas sistêmicos ou traumáticos, a ajuda de um profissional específico ou que seja hábil em ambas é essencial. Como psicóloga sistêmica, percebo que a visão do sistema como um todo, junto aos conhecimentos de traumas e experiência somática, auxiliam em um olhar mais integral dos meus clientes.

Nem tudo é proveniente de assuntos não resolvidos com família de origem ou lealdades inconscientes até para repetir um sintoma. Mas, se for o caso, o olhar sistêmico é fundamental!

Contudo, alguns traumas que são vividos ao longo da vida, inclusive no próprio nascimento, podem desencadear uma série de problemas que vão dificultar que a saúde mental esteja em equilíbrio. Entenda melhor aqui sobre os traumas de infância.

Dessa maneira, precisam de espaço para serem liberados do corpo. Em muitos casos, todas as questões anteriores atuam juntas, o que torna-se ainda mais fundamental a busca do profissional capacitado.

Ou seja, o primeiro passo é que você deve sempre perceber que o natural da vida é fluido e leve, e se o seu cotidiano traz a vivência contrária, é preciso acolher e buscar a ajuda mais apropriada.

Dê o primeiro passo!

E aí, notou que precisa equilibrar a sua saúde mental? Veja, procure começar com pequenos passos, mas comece com você! Reconhecer que pode pedir ajuda é prova de coragem, e lembre-se que o mais desafiador pode ser também o mais libertador!

Maria Cristina

É psicóloga e consteladora familiar. Atende online e presencial na cidade de Belo Horizonte. Tem amor pela profissão e o desejo constante de auxiliar as pessoas a enfrentar suas crises e a buscar o autoconhecimento.

mariacristinapsi@yahoo.com.br