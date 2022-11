Qual é o pior signo do zodíaco? A pergunta é frequente e é feita, ainda, sob algumas variações, como “por que Áries é o pior signo” ou “quais são os signos mais odiados do zodíaco”. Mas a questão é: a Astrologia pode dizer se uma pessoa é boa ou ruim apenas analisando o Mapa Astral de alguém?

Essas questões são polêmicas e mal compreendidas pela maioria das pessoas, inclusive as que curtem e entendem um pouco do astrologuês. Afinal, quem nunca disse “eu não gosto de aquarianos” ou “não dou certo com escorpianas”?

Mas antes de repetir novamente uma dessas frases, vem entender mais sobre o que é um Mapa Astral e se o seu estudo pode apontar o pior signo do zodíaco. Se você ainda não tem o seu Mapa Astral, faça aqui!

O Mapa Astral pode dizer se alguém é bom?

Não. O Mapa Astral, que é a fotografia do céu do momento exato em que uma pessoa nasce, não aponta necessariamente se uma pessoa é boa ou não. O Mapa indica características que podem ser virtudes ou defeitos. Veja aqui tudo que tem num mapa astral.

“Não conhecemos alguém apenas olhando seu Mapa Astral. Conhecemos suas potencialidades. A forma como a pessoa faz valer essas potencialidades depende da educação recebida e do ambiente”, explica Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral do Personare.

Por isso, ninguém pode dizer que não gosta de um determinado signo. Quando, por exemplo, alguém diz que não gosta do signo de Câncer, muito provavelmente essa pessoa não gosta de uma pessoa canceriana, e daí constrói um preconceito.

Qual o pior signo do zodíaco?

A essa altura você já deve estar concluindo que NÃO existe o pior signo do zodíaco, nem o melhor. Não acredite em listas rasas que fazem uma classificação preconceituosa.

“Nenhuma característica astrológica tem, por si, algo que seja melhor ou pior do que qualquer outro signo. Portanto, não existe Mapa bom ou ruim; existem Mapas com traços positivos e negativos. É de extrema importância que a Astrologia não seja usada como base para preconceito”, esclarece Alexey.

As designações “positivo” e “negativo” também não têm nenhum juízo de valor e se referem a polaridades. Os signos masculinos/positivos são extrovertidos, enquanto os signos femininos/negativos são introvertidos.

A polaridade é uma das classificações dos signos, assim como o ritmo (cardinal, fixo e mutável) e os elementos (terra, ar, fogo e água). Tudo isso é ensinado por Alexey no Curso Básico de Astrologia do Personare (saiba mais aqui), que ensina como interpretar um Mapa Astral.

Por que você não gosta de um signo?

Se, por algum motivo, você não gosta de um determinado signo ou de uma pessoa daquele signo, isso talvez fale mais a respeito de você mesmo do que sobre aquela pessoa. Afinal, muitas vezes, quando não gostamos de algo, na realidade estamos falando da nossa dificuldade em lidar com aquilo.

Pense sobre isso! O Mapa Astral é uma ferramenta de autoconhecimento poderosa. Use a seu favor para trabalhar suas questões e aproveitar as potencialidades que só você tem.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

time@personare.com.br