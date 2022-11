Guia completo para afastar a ansiedade no Enem

Quanto mais perto do Enem, mais a ansiedade cresce. Mãos suadas, coração acelerado, sono conturbado e falta de foco são sintomas desagradáveis e super comuns nesse momento decisivo. Pensando nisso, elaboramos um guia completo com dicas de terapias naturais para você afastar a ansiedade no Enem 2022!

Nesse sentido, há várias opções, para todos os gostos e perfis: cristais, banhos, chás, óleos essenciais… A ideia é que você conheça as possibilidades, experimente aquelas que forem possíveis e vá sentindo o que faz mais efeito para você.

Bora testar e afastar a ansiedade no Enem para arrasar nas provas?!

BANHOS

Banho para combater estresse e cansaço

Ingredientes:

1,5 litros de água 1 colher de sopa de camomila, 1 ramo cheio de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco

Como fazer:

Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as ervas Abafe o banho energético por 20 minutos, coe e, por fim, despeje por todo o corpo mentalizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento. Após este banho, o ideal é ficar em casa até o dia seguinte.

Banho de purificação e tranquilidade

Ingredientes:

1,5 litros de água Pétalas de uma rosa branca Um punhado de lavanda

Como fazer:

Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as pétalas da rosa e a lavanda. Abafe o banho energético por 20 minutos, coe e, por fim, despeje por todo o corpo mentalizando uma sensação de paz e relaxamento. Após este banho, o ideal é ir dormir.

Veja ainda um guia de Terapias Naturais para menstruação (acesse aqui).

ÓLEOS ESSENCIAIS

Óleo essencial de lavanda: com seu cheirinho típico e suave, este óleo é um clássico contra a ansiedade e o estresse, além de combater a insônia. Assim, pingue uma gotinha em um pedacinho de algodão e coloque dentro da fronha do seu travesseiro para ter uma ótima noite de descanso. Óleo essencial de laranja: a laranja produz um dos óleos mais poderosos e coringas: um verdadeiro tônico emocional. Sua ação sedativa é incrível, assim como sua ação diante da sensação de descontrole, de raiva e de tristeza. Como este óleo ajuda a relaxar, mas não causa sonolência, é ideal para usar ao acordar e durante o dia, para estudar e espantar a preguiça. Óleo essencial de limão: bastante utilizado no combate ao estresse, esse óleo também melhora nossa capacidade de concentração e a clareza de ideias. Por isso, é ideal para utilizarmos durante os estudos.

Como utilizar os óleos essenciais para combater o estresse:

No difusor pessoal/colar aromatizador: 3 gotas do óleo essencial escolhido. Outra dica é pingar duas gotas do óleo escolhido em um chumaço de algodão, embrulhar em um lenço de papel e colocar dentro do sutiã na hora da prova. No difusor de ambientes: pingue 14 gotas de óleo essencial escolhido no seu difusor de ambientes. Se quiser fazer um blend, divida essa quantidade entre os óleos escolhidos. Para uma massagem relaxante: em uma colher de sopa de óleo vegetal de semente de uva ou creme hidratante neutro, pingue 7 gotas do óleo essencial escolhido. Se quiser fazer um blend de óleos essenciais, divida essa quantidade entre os óleos escolhidos. Massageie o corpo com movimentos circulares, dando prioridade à região do pescoço, peito, ombros e costas.

CHÁS

Os chás de capim-limão, melissa, folha de maracujá e camomila são ótimos para períodos de stress e irritabilidade. Prepare uma xícara de um deles perto da hora de dormir e sinta a tranquilidade e o alívio emocional se fazendo presente.

Como fazer um chá medicinal:

Leve a quantidade de 1 xícara de água filtrada ao fogo. Assim que começar a levantar as primeiras bolhinhas, desligue o fogo e acrescente 1 colher de sopa da planta de sua preferência se for seca ou 2 colheres se for usar a erva fresca. Abafe por 10 minutos, coe e beba.

CRISTAIS

Água Marinha – é uma pedra calmante natural que facilita o relaxamento físico e mental. É uma pedra com grande poder tranquilizante que acalma as emoções, libera o choro reprimido, diminui o stress e combate a insônia, proporcionando mais descanso e uma melhor qualidade do sono. Howlita Branca – esse cristal traz paz, harmonia, acalma a mente e combate a insônia. Nesse sentido, ameniza o medo, a ansiedade e previne explosões emocionais. A dica é colocar essa pedra na mesa de cabeceira ou dentro do travesseiro, caso seja rolada e não a incomode. Sodalita – pedra da sabedoria e da racionalidade, a Sodalita é ótima para aumentar o foco e a concentração. Também traz objetividade, equilíbrio e centramento, além de estimular a inteligência e o pensamento lógico. Por isso, ajuda nos estudos e nos momentos em estamos sob pressão (tudo a ver com o Enem, né?).

Como usar:

Seja usando em forma de acessório (como pingente, pulseira ou anel) ou simplesmente colocando o cristal escolhido no bolso, o importante é ele estar junto ao corpo ou na cabeceira na hora de dormir.

Com essas dicas você vai ficar muito mais tranquila, centrada e lidará melhor com a ansiedade, o que vai aumentar as suas chances de arrasar no ENEM. Só não se esqueça de estudar, hein? Essa parte é com você. Boa sorte!

Melissa Mell

Taróloga há mais de 15 anos, Melissa Mell é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos online.

melissa.mercuriana@gmail.com