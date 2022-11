Faz parte da vida passar por grandes perdas, mas às vezes levamos anos, décadas para superar uma grande dor. O Dia de Finados é bom para trabalhar as perdas. A seguir, te explico por quê.

Não importa o quanto amamos e o quanto queremos estar perto da pessoa amada. A morte chega e leva embora a convivência, a voz e o gesto. Ficamos apenas com a presença do vazio.

Fim de um relacionamento afetivo, uma mudança de cidade, a saída do emprego, o divórcio dos pais, o falecimento da mãe ou do pai, ou mesmo dos avós. Todas têm impactos imensos em nossas vidas

E a morte daquilo que não foi? Do sonho da gravidez que não aconteceu, da viagem que não foi realizada, do emprego que não foi alcançado, do relacionamento que não foi vivido. Tantas mortes de sonhos…

A Constelação Sistêmica (entenda melhor aqui) permite dar lugar de honra no nosso coração e na nossa história ao que foi finalizado. E, então, podemos compreender melhor o curso da vida e aceitar o que aconteceu para seguirmos em frente.

Por que o Dia de Finados é bom para trabalhar as perdas?

Se você se identifica com alguma das situações acima, esse momento, o Dia de Finados, é muito bom para transformar sua vida! Pode ter sido uma perda recente que aconteceu, nem tão recente ou mesmo há muito tempo.

Às vezes levamos anos, décadas para superar uma grande dor. O fato é que se houver algum sentimento que o impeça de se abrir para o novo, algo do passado pode estar ainda no presente e liberar esta questão é virar uma página em sua vida.

Segundo os conhecimentos da Astrologia, estamos com o Sol sob o signo de Escorpião, o guardião dos atributos da morte e renascimento, regeneração, poder pessoal, magnetismo, sexualidade.

A escolha do Dia de Finados, que foi o motivo de eu discorrer sobre este tema, está intimamente ligada ao signo de Escorpião.

Durante a temporada escorpiana, enquanto o Sol se levanta na linha do horizonte, ele nos convida a transformar, a mergulhar em nossas águas profundas, a acessar o que está guardado para trazer à tona vida regenerada.

Entenda aqui o significado de Finados, dos rituais e da cor preta, para encontrar sua forma de encarar a data.

Isabela Borges

Terapeuta especializada em terapias transpessoais constelações sistêmicas, astrologia, tarô e Reiki Integrado. Os atendimentos podem ser pontuais ou em processos terapêuticos e promovem o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.

alquimiadacura@gmail.com