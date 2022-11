Eclipse, planetas em Sagitário e mais: veja o calendário astrológico de novembro

Falta muito pouco para acabar ano, mas o Céu ainda tá recheado de novidades. Vem aí o último eclipse do ano, a entrada de três planetas em Sagitário e o fim de Júpiter Retrógrado são os principais trânsitos do calendário astrológico de novembro.

O Personare te conta tudo sobre os principais trânsitos planetários do mês. Assim, você já pode se planejar! Mas não esqueça de ficar de olho no seu Horóscopo Personalizado, porque ele vai combinar esses trânsitos gerais com os seus pessoais, assim, você pode tomar suas decisões.

Calendário astrológico de novembro🪐

Dia 8: Eclipse Lunar em Touro: esse será o último eclipse de 2022. Às 8h02min, a Lua Cheia em Touro vai ser obscurecida pela sombra o nosso planeta. Como é um Eclipse Lunar, podemos sentir mais medo e insegurança. Dia 16: Vênus em Sagitário: o planeta do Amor entra no signo mais otimista do zodíaco, Sagitário. Com isso, o amor tende a ser livre, alegre, animado e ousado. Dia 17: Mercúrio em Sagitário: o planeta das comunicações também entra em Sagitário. É um momento legal para diálogos, socializar e aprender, mas é preciso cuidar com os excessos, para não causar mal-entendidos e ficar muito distraído. Dia 22: Sol em Sagitário: o Sol é o terceiro planeta a ingressar em Sagitário. Entre seus efeitos estão aumento da vontade de viajar, sair da rotina, se aventurar e conhecer novas coisas. Dia 23: Fim de Júpiter Retrógrado: mais um planeta que volta ao seu movimento direto. No caso de Júpiter, a gente pode sentir as coisas dando mais certo, com menos atrapalhos e imprevistos.

Dica final: 2022 tá acabando e você já quer se preparar para o próximo ano? Confira aqui o seu Ano Pessoal e veja as previsões para a sua vida em 2023!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br