Semana de paixões e reviravoltas: as previsões de 30 de outubro a 5 de novembro

As previsões para a semana de 30 de outubro a 5 de novembro de 2022 são marcadas por agito e imprevistos diante de um Céu tomado por Escorpião. Assim como na semana anterior, o clima de paixão e os extremismos continuam, exigindo de nós paciência e observação para não entrar em conflitos.

No domingo (30), dia de segundo turno, Marte fica retrógrado e permanece assim até 12 de janeiro, momento oportuno para revisar projetos. Tem alguma coisa engavetada? Aproveite essa fase para aprimoramentos e revisões.

A partir de quinta-feira (03), Vênus vai fazer oposição com Urano, podendo balançar as parcerias. Independentemente do resultado eleitoral, vamos ter uma semana marcada, a partir da metade, por muita agitação, alianças e rupturas, com chances de protestos e reviravoltas.

Lembrando que você pode aproveitar as previsões da semana e acompanhar o seu Horóscopo Personalizado para entender melhor como as energias poderão te influenciar.

Vamos conferir mais sobre o que os astros nos reservam para a semana de 30 de outubro a 5 de novembro de 2022?

Um Céu escorpiano

Até quinta-feira (03), Sol e Vênus andam juntos no Signo de Escorpião, aspecto que já vem da semana anterior, e que turbina a sedução e a paixão. Ainda na quinta, o Sol começa a se juntar com Mercúrio. Como você pode notar, há concentração de planetas em Escorpião. O Sol conjunto a Mercúrio aumenta inteligência, sagacidade e desejo de se comunicar.

O lado positivo do signo representa a garra, a paixão, a energia de virada e de recuperação. Contudo, no negativo, a paixão pode assumir outro extremo, o ódio, e tudo ficar no 8 ou 80.

Sendo assim, vamos precisar observar como usar essa energia na nossa vida. Para lidar bem com os lados opostos de Escorpião, vale refletir:

Como posso aproveitar o lado positivo de Escorpião para me transformar ou transformar questões da minha vida? O que precisa ser finalizado?

E o resultado das eleições?

No domingo (30), temos o pleito decisivo e, caso o resultado não lhe agrade, de qualquer maneira, será preciso se regenerar. Se você se desgastou muito com o processo eleitoral – e isso vale para todos os assuntos — é o momento de pensar no que deseja dar gás em sua vida. Recomeçar é algo ligado ao oitavo signo, ainda mais logo depois de um eclipse, no dia 25/10.

Como o Sol ainda está numa conjunção com Vênus até quinta-feira, há uma energia de paixão e erotismo no ar. Seria ótimo aproveitar isso para se voltar para o amor e o lazer.

Procure investir em entretenimento, pois podem pintar séries na televisão de paixão, assuntos polêmicos, investigação e crimes. De qualquer maneira, é uma energia para você se voltar para isso — e também refletir onde quer colocar o seu poder e energia, temas de Escorpião.

Tretas nas parcerias e agitação no dia a dia

As previsões para a semana de 30 de outubro a 5 de novembro de 2022 seguem com Vênus em Escorpião se opondo a Urano e quadrando Saturno em Aquário, energia que vamos experimentar a partir de quinta-feira (03) até 09/11. Turbulências à vista.

A quadratura Saturno/Urano é uma marca de 2022 e 2021, e apresenta um paradoxo: Urano é aquele nosso lado que quer mudar, e Saturno quer conservar as coisas ou tem medo da mudança. Por isso, será uma semana de muitas transformações, alianças e rupturas, mas algumas coisas vão ficar amarradas.

Sabe quando você quer mudar algo e não pode no momento e precisa preparar terreno para isto? Ou ter que mudar algo que poderá lhe custar bastante, porque tudo tem um preço – o que foi recorrente em 2021 e 2022.

Prepare-se também para possíveis agitações nas redes sociais, onde o lado agressivo e radical se mostrará mais contundente. É uma fase agitada, em que imprevistos com pessoas próximas podem surgir e encontros e reuniões serem desmarcados.

A partir de quinta-feira (03), espere uma dor de cabeça ou muita agitação ao redor, conflitos com suas próprias parcerias e um desejo de rever coisas que não andam boas. Vale lembrar que Escorpião é um signo que tem o poder de ver o que está na sombra, por isso é um signo profundo e reformador.

Respire fundo e dê um tempo

Atenção para não dar aquela resposta atravessada. Como existe uma chance de protestos muito alta, essa semana muita gente vai ter vontade de responder energicamente e com mais rebeldia. Mas é bom verificar de que forma e se vale a pena fazer isto. Caso notar alguma briga, procure sair de perto, vá almoçar e esfrie a cabeça.

Como Vênus está envolvido com Saturno, em determinadas relações não cabem rompimento como Urano gostaria. Às vezes fica difícil romper, a dica é espairecer para lidar melhor com a situação.

Talvez você queira mesmo mudanças (Urano), mas terá de pensar se já pode pagar o preço (Saturno) por elas ou se precisará se organizar para isso, como, por exemplo, uma demissão que não pode ser feita neste momento.

No coletivo, vão aparecer mais as rupturas de parcerias e casais famosos, e o cenário internacional também vai estar cheio de acontecimentos inesperados.

Procure ter atenção, pois a partir da metade da semana, compras e investimentos ficam complicados. Pode ocorrer muita frustração a partir disso, dos investimentos não serem corretos e lá na frente você cair em si que errou por precipitação. Podem surgir despesas com as quais não se contava e algumas pessoas vão sentir o dinheiro mais curto.

Marte começa a retrogradar

De 30 de outubro a 12 de janeiro, Marte fica retrógrado – entenda tudo aqui. Lembre-se que toda retrogradação é uma revisão, mas como Marte rege temas como agressividade, assertividade e começos, podemos ter mais brigas no período.

Para complementar, até final de novembro, vamos ainda vivenciar Marte em quadratura com Netuno, energias que a gente já vem experimentando desde outubro, e que podem representar demoras, imprevistos e atrasos. Abaixo eu explico melhor.

Marte retrógrado é um bom momento para aperfeiçoar projetos. Embora algumas pessoas façam lançamentos durante o trânsito, isso pode ser custoso, porque são vários detalhes que precisam ser pensados e aprimorados.

Afinal, tudo o que está retrógrado dá mais trabalho e há projetos que não têm força de lançamento. Mas pode ser uma época interessante para retornos e relançamentos, algo associado à retrogradação.

Cuide com a irritabilidade natural devido a esses empecilhos e evite conflitos e posturas invasivas e/ou autoritárias durante toda a retrogradação. Marte retrógrado é um fenômeno bastante bélico, com reações muito intensas e excessivamente defensivas. Então, tenha atenção com palavras e atitudes.

Outra dica é não fazer reformas nessa fase. Caso seja algo emergencial, como goteiras, faça com empresas que você pode pegar uma nota fiscal, porque com Marte retrógrado as coisas costumam precisar de ajustes e é preciso ter um parceiro de confiança.

Para quem tem um projeto guardado, a dica é aproveitar o período para aprimorar e deixar para lançar a partir da metade de janeiro, especialmente em alguma Lua Nova, a partir do dia 21/01, e fugir da Lua Minguante. Você já pode ver o calendário lunar 2023 completo aqui!

Marte/Netuno é quase um Mercúrio Retrógrado

Marte vai ficar um bom tempo envolvido com Netuno. No lado negativo, há espaço para um gasto de energia com coisas que não interessam. Se a sua energia já não está boa, será que vale a pena desperdiçá-la com o que não é proveitoso para você e com muita dispersão?

Poderão ocorrer brigas no coletivo, confusão e acidentes. Portanto, é essencial ter cuidado com as distrações e ser prudente na medida do possível para não arrumar grandes confusões ou cometer muitos erros. Tudo é mais demorado e atrapalhado com Marte/Netuno.

Prontos?

O que achou das previsões para a semana de 30 de outubro a 05 de novembro de 2022? Como há aspectos bons e desafiadores, procure escolher o seu lado de forma consciente.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

