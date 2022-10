Halloween 2022: faça um ritual poderoso conectado com os Astros

Halloween é sobre bruxaria ou uma desculpa para as festinhas à fantasia? Bom, a gente acredita que depois desse artigo você vai descobrir que pode ser os dois! A seguir, a gente te explica como os Astros vão agir neste Halloween 2022 e ensina um ritual poderoso para aproveitar o poder da Lua.

A origem do Halloween está ligada à celebração do sabbat (datas especiais no calendário pagão que marcam a transição das estações e da vida) de Samhain, no Hemisfério Norte, no Dia de Todos os Santos.

Apesar da sua popularização através da cultura pop, o fato de o Halloween se originar em uma celebração tão antiga e especial ativa toda uma egrégora, uma união de pessoas com a finalidade comum de potencializar e canalizar poder e magia.

Por isso, praticantes de magia ao redor de todo o mundo estarão celebrando no dia 31 de outubro. Então, que tal você também aproveitar todo o potencial da data?

Previsões astrológicas do Halloween 2022

Neste ano, o Dia das Bruxas começa com uma Lua em Capricórnio. Mas o que muitos não sabem é que este signo é também representado pela cabra d’água – um animal no qual a parte superior é a cabra (representando nosso lado material, o trabalho árduo) e a parte inferior é um peixe (representando as águas e o inconsciente).

Isso reforça que tudo que conquistamos e emerge à matéria tem uma raiz energética e espiritual. O problema é que o Halloween 2022 começa com a Lua em Capricórnio em conjunção com Plutão e em sextil com Netuno e Júpiter.

Sob esse aspecto, fica mais fácil unir nossas ambições no mundo material com nossa intuição e espiritualidade para receber uma ajuda dos céus ou de uma pessoa benéfica.

Mas é possível usar nossa conexão espiritual para orientar decisões sobre nosso futuro e planejamento. O dia nos permite entrar em contato com desejos ocultos (inclusive que temos vergonha de admitir), ou a revelação de alguma sombra, para que possamos encerrar situações que não estão nos fazendo bem. É um momento bom para o autoconhecimento e recorrer a oráculos.

À tarde, a Lua entra em Aquário e faz uma quadratura com Mercúrio em Escorpião à noite. O perigo é entrarmos numa pira de: “isso que estou pensando é intuição ou paranoia?”.

O ideal é varrer esses pensamentos para o lado, e aproveitar para coroar esse momento de se libertar e liberar espaço para o novo na sua vida, rompendo com o velho, revolucionando e encerrando o que já não te serve mais.

Além das previsões coletivas, é importante você ver aqui no Horóscopo Personalizado como esses trânsitos vão agir na sua vida. Assim, você pode entender a potência desse momento e tirar ainda mais proveito.

Ritual de Halloween com o poder da Lua

Vamos fazer um ritual de Halloween com duas coisas que Capricórnio e Aquário gostam muito: dinheiro e desapegar de coisas que não estão nos fazendo bem!

Como neste 31 de outubro de 2022, teremos a ação do benéfico Júpiter e uma tensão da Lua em Aquário, que a gente possa liberar para deixar o sagrado agir. Vamos lá?

O que precisa:

Uma maçã, papel, lápis e uma cédula de dinheiro (pode ser qualquer quantia)

Como fazer:

Na folha de papel, escreva algo que deseja liberar da sua vida: um vício, um hábito de compras que está atrapalhando seu orçamento, um medo ou desafio qualquer. Agora, você vai comer a maçã e guardar as sementes para enterrá-las. Enquanto você come a maçã, agradeça pelos aprendizados do ano até aqui. Em seguida, você vai pegar o pedaço de papel e enterrar junto com as sementes da maçã. No final escreva na cédula de dinheiro: “Eu aceito o triplo de prosperidade na minha vida”. Enquanto você escreve, mentalize o triplo de prosperidade chegando para você no final deste ano! Por fim, use esse dinheiro como você usaria normalmente!

Feliz Dia de Todos os Santos!

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

