Tarot prevê que novembro será mês mais crítico de 2022

O Diabo é a carta do Tarot em novembro. Sim, o príncipe da mentira e da perfídia reina soberano neste mês e marca o ponto mais crítico de 2022. A carta assusta (e com razão), mas nem tudo é mau nas previsões do Tarot para novembro. A seguir, entenda o que O Diabo revela sobre amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade.

No Arcano XV, temos a figura clássica do Diabo em cima de um pedestal, onde duas figuras humanas que se assemelham a ele estão amarradas sem mostrar sinais de desconforto, como um viciado, escravo de seus desejos.

Essa cena nos remete aos seus significados clássicos, que são a violência, o conflito, o controle, a manipulação, a mentira, a depravação, a usurpação, a vaidade e os excessos, descrevendo um cenário caótico e de prejuízo e tendendo ao descontrole útil a serviço de interesses egoístas e ilícitos.

O Arcano XV indica uma energia densa no ar. Eventos ligados à criminalidade, como práticas de violência de todas as formas, podem ganhar ainda mais destaque na mídia. Em especial caos urbano, roubos, esquemas criminosos, assédio moral e sexual, abuso de autoridade, comportamentos autoritários e tirânicos e ações que visam o benefício de poucos a partir do prejuízo de muitos.

Mas calma, tem coisa boa também! A seguir, vamos falar sobre as previsões do Tarot para o mês de novembro. E, se quiser complementar essas previsões com tendências pessoais para você, jogue aqui o Tarot Mensal.

Um ambiente instável e explosivo

Podemos descrever as previsões através de alguns aspectos do Diabo:

O Diabo em seu pedestal: figuras públicas e violência

Poderemos ver figuras públicas influentes incitando massas ao caos e até mesmo a comportamentos violentos, direta ou indiretamente. Figuras públicas se digladiando em arenas virtuais, provocações, grupos que formam oposição entrando em conflito.

Há pouco espaço para diplomacia e as negociações são decididas pelo poder. A tensão nos cenários de guerra e conflitos pode aumentar e haverá demonstrações de força. Aqueles que estão no poder farão questão de mostrar sua autoridade.

O Diabo como o grande sedutor: fake news e golpes

Há um aumento na onda de fake news, porém, em meio a esse momento especial, seu efeito vindo com maior engajamento, poder mobilizador e destrutivo. Propostas indecentes e prejudiciais podem ser vendidas como benéficas através de falas persuasivas e atraentes.

É preciso ter cuidado. Nesse sentido, pode haver um aumento no número de golpes que já vêm crescendo nos últimos tempos.

O Diabo como o pai dos excessos: máscaras caem

A sensação de poder pode levar pessoas em posições privilegiadas a cometerem excessos, fazendo com que sua arrogância e soberba exponham o que tentavam esconder, a sujeira vindo à tona e máscaras caindo.

Ainda mais com a proximidade do Arcano XV (O Diabo) à luz reveladora do Arcano XIX (O Sol), que representa dezembro, esse é um ponto importante no desenrolar dos acontecimentos do mês que pode ter efeitos fortes no próximo ano.

No plano geral, os excessos cometidos por qualquer um tendem a produzir danos ainda maiores nesse período, por isso, a moderação nos pensamentos e ações é indispensável.

O que podemos ter de bom com O Diabo?

O Diabo também representa o instinto de sobrevivência e os prazeres da vida. Essa combinação de atributos aponta para uma direção muito bacana que é a do autocuidado.

Portanto, é tempo de olharmos para nossas próprias vidas, cuidarmos das nossas necessidades pessoais, deixando, na medida do possível, os outros em segundo plano. As perguntas-chave do momento são:

Do que eu preciso? Do que eu gosto? O que eu quero?

Respondidas, é só correr atrás da sua realização. Não se esqueça de buscar o prazer em tudo o que fizer e, também, buscar fazer tudo o que lhe dá prazer.

Amor nas previsões do Tarot para novembro de 2022

Quem está em um relacionamento:

A carta do Diabo traz um peso, representando um desequilíbrio por excessos. Os casais devem ter atenção para que pequenos problemas não tomem proporções exageradas e uma gota d’água não se torne uma tempestade. No Arcano XV, são dias de briga que terminam em noites de prazer. Parece que tudo se resolve na cama, mas não é bem assim. Muitas vezes, o diálogo honesto e razoável é o melhor caminho ao invés de se atacarem, buscando culpados. Tentações podem aparecer. Portanto, dependendo dos seus acordos e do tipo de relação, é importante saber que decisões irão tomar caso aconteça algum envolvimento com outras pessoas e que arquem as consequências disso. A parte forte desse momento é o sexo. Dedicar-se a essa parte da vida pode ser uma experiência intensa e maravilhosa para todos.

Se está em busca de relacionamento:

É um momento delicado e ambíguo. Pode ser perigoso, pois o desejo desesperado de ter alguém, a carência excessiva ou a paixão avassaladora e o apego sexual podem levar a relações abusivas e frustradas. Porém, se houver o devido distanciamento e a maturidade no trato com as experiências intensas, pode ser um período de muito prazer e alegria, sem compromisso. Se estiver com questões, experimente aqui o Tarot do Amor.

Para quem não tem interesse em relacionamento:

Bom momento para experiências sexuais descompromissadas e prazerosas, para ter prazer com o próprio corpo e se autoconhecer. Para pessoas assexuais, é um alerta para terem cuidado com pessoas sedutoras, mentirosas e abusivas

Trabalho e Dinheiro em novembro de 2022

Quem está em busca de trabalho:

O Arcano XV representa uma força realizadora, portanto, traz uma mensagem de esperança, indicando chances de mudança nessa condição com o surgimento de um novo emprego. É preciso, no entanto, ter espírito competitivo e iniciativa. Com o Diabo, quem fica parado e distraído, come mosca. É importante estar em movimento e ter atenção às oportunidades, porque elas aparecerão.

Quem está em alguma atividade:

É um momento de crescimento, em que pode haver um acentuado aumento de trabalho e produtividade que leve à realização profissional com ganhos e conquistas. Atenção à tendência para disputas e conflitos com colegas e superiores e problemas relacionados a mexericos, fofocas, invejas e sabotagens.

Finanças em geral:

A parte financeira é um dos campos de vida mais favorecidos pelo Arcano XV, conhecido pelo Senhor da Matéria que, entre outras coisas, também pode significar dinheiro e crescimento material. A tendência do mês para o dinheiro é de prosperidade, de ganho, de multiplicação. Um alerta: o Diabo também representa os excessos, fazendo sair tanto quanto entra. É fundamental ter moderação nos gastos e capacidade de boa gestão financeira, evitando gastar compulsivamente.

Saúde nas previsões do Tarot

Os excessos e falta de regras são os grandes inimigos da saúde em novembro. O Diabo é aquele que infringe as normas, fazendo o que quer a qualquer custo para obter o seu prazer, sendo impulsivo e inconsequente. É justamente isso que se deve evitar este mês e sempre!

Provavelmente, tenderemos mais à preguiça ou à soberba, achando que sabemos tudo e nos permitindo fazer o que quisermos. É aí que está o erro. Mais do que em outros momentos, nestes 30 dias, é importante que tenhamos disciplina e limites em tudo o que diz respeito à nossa saúde.

Cada um de nós tem suas limitações e necessidades próprias, por isso, é fundamental saber o que cabe ser feito e até onde se pode ir.

Além dos excessos, é preciso evitar ambientes insalubres, ou seja, tóxicos, que não façam bem, que não tenham um bom clima, e pessoas pesadas ou sugadoras.

Saúde não se limita ao bom funcionamento do corpo, mas se estende ao ambiente e à qualidade dos relacionamentos.

Espiritualidade

O Arcano XV representa duas coisas na espiritualidade. Uma é um período denso, de energias pesadas, negativas, que predomina no ar e exige cuidado, pois podemos entrar em sintonia com elas, o que pode acarretar problemas em todos os níveis.

Para que isso não aconteça, durante o mês, faça um delicioso banho de ervas por semana:

Ferva um ou dois litros de água. Apague o fogo e coloque na água quente arruda, guiné, alecrim, manjericão e alfazema (um punhado de cada erva). Deixe em infusão por cerca de duas horas ou até a hora de dormir. Antes de deitar, coe as ervas, leve a infusão para o banheiro, tome um banho e, ao fim, jogue no seu corpo, da cabeça aos pés. Vá dormir. Isso evitará que qualquer negatividade se aproxime de você e trará harmonia para suas energias.

A outra coisa que O Diabo representa na espiritualidade é o poder mágico, a capacidade de concentrar energia para realizar os nossos desejos.

Então, em uma noite de lua crescente, cheia ou nova de novembro (veja aqui o Calendário Lunar de 2022):

Acenda uma vela branca, cerque-a de quatro folhas de louro, mentalize o que quer que se realize e deixe a vela queimar. Ao fim, queime as quatro folhas de louro, reforçando o pedido, e entregue para o universo.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

fortuneteller_21@hotmail.com