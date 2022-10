Três planetas em Escorpião: paixão e ódio lado a lado

A partir de sábado (29), teremos três planetas em Escorpião. Sol, Vênus e Mercúrio estarão juntos no signo dos extremos. É um momento astrológico em que a paixão fica muito forte, mas em que amor e ódio ficam lado a lado.

Sol e Vênus já estão no Signo de Escorpião desde domingo (23), mas Mercúrio se junta neste sábado, turbinando a energia escorpiana. Veja a seguir alguns efeitos possíveis que todos nós podemos sentir e como você pode usar o poder escorpiano a seu favor.

Sedução e submissão

O signo de Escorpião carrega forte energia emocional, por isso, erotismo e sedução podem ser facilmente confundidos com submissão e obsessão.

“Tem algo passional no ar e, para quem está em um relacionamento, é uma combinação de muita química, mas que precisa de atenção com excessos, pois nada em Escorpião é dosado”, explica a astróloga Vanessa Tuleski.

Mistério, transformação e eleições

Escorpião também é um signo com poder de decifrar enigmas e mistérios, e é considerado o mais forte e magnético do Zodíaco, por enfrentar situações e limites com bastante desenvoltura.

No domingo (30), temos o desfecho das eleições (veja aqui as previsões) e, independentemente do resultado, será preciso se regenerar e recomeçar. Conforme Vanessa, isso está muito ligado a Escorpião, ainda mais logo depois do eclipse em Escorpião.

Como usar o poder escorpiano

É interessante observar como usar essa energia escorpiana na sua vida. Para isso, o melhor é ver no seu Mapa Astral onde você tem Escorpião e refletir onde quer colocar o seu poder e energia (temas de Escorpião).

É só acessar aqui o seu Mapa Astral e procurar pelo símbolo do signo ♏. A Casa astrológico em que está o signo mostra a área da vida em que você tem poder de transformação. Veja abaixo a área da vida de cada Casa astrológica

Casa 1 na Astrologia: autoestima e imagem pessoal.

Casa 2 na Astrologia: dinheiro e, além disso, sua vida material.

Casa 3 na Astrologia: comunicação e mídias. Mas também seus irmãos, vizinhos e transportes.

Casa 4 na Astrologia: família, progenitores e suas raízes.

Casa 5 na Astrologia: prazer, criatividade, identidade, filhos.

Casa 6 na Astrologia: saúde, trabalho e rotina.

Casa 7 na Astrologia: relacionamentos, parceria e inimigos.

Casa 8 na Astrologia: valor da outra pessoa, encerramentos e sombras. Mas também crises e transformações.

Casa 9 na Astrologia: viagens internacionais, estudos, espiritualidade e processos jurídicos.

Casa 10 na Astrologia: carreira e propósito de vida

Casa 11 na Astrologia: amigos, papel e projeção social e política.

Casa 12 na Astrologia: medos, inconsciente, empatia e sacrifícios.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br