O objeto de estudo da Astrologia é o Mapa Astral. A partir da data, da hora e do local de nascimento de uma pessoa, empresa ou qualquer coisa que tenha data de nascimento, é gerada um círculo — a mandala astrológica — em que o centro é a pessoa ou objeto analisado. Mas o que existe em um Mapa Astral?

É isso que o astrólogo Alexey Dodsworth, autor do Mapa Astral e dos cursos de Astrologia do Personare, explica a seguir. Para entender melhor as explicações e ver na prática, tenha em mãos o seu mapa. Se você ainda não tem, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui , ou então abra o seu no mesmo link.

O que existe em um Mapa Astral?

O Mapa Astral de nascimento leva em conta quatro peças fundamentais:

10 planetas: é o número considerado pela Astrologia ocidental – os 8 do nosso sistema solar (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão) mais o Sol e a Lua – e cada Astro representa uma função psíquica – entenda aqui o significado de cada planeta no mapa. 12 signos: todo mundo tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Ofiúco, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes no seu mapa. 12 Casas astrológicas: cada uma representa uma área da nossa vida, veja o significado de casa astrológica aqui. Aspectos: são os ângulos formados pelos planetas na mandala astrológica, que podem ser conjunção, oposição, trígono, quadratura e sextil – entenda melhor os aspectos aqui.

Alguns astrólogos se valem de outros elementos, como asteroides e planetas recém descobertos por astrônomos, mas a maioria das novas descobertas ainda não é consensual para a Astrologia.

Por isso, no Curso Básico de Astrologia (saiba mais aqui), Alexey foca nos quatro pontos destacados acima e e como interpretá-los no Mapa Astral.

As estrelas também são estudadas pela Astrologia ocidental, mas apenas como material adicional disponível em cursos mais avançados.

“Na prática, a única estrela que realmente importa para a Astrologia ocidental é o nosso Sol. As constelações (desenhos feitos em diferentes culturas, ligando estrelas) não são relevantes para a Astrologia ocidental, e sim apenas para a Astrologia védica (hindu)”, afirma Alexey.

Como o Mapa Astral mostra nossas características

A mandala astrológica é dividida em 12 fatias de tamanhos aproximadamente iguais, que são as Casas astrológicas, e também é dividido em 12 faixas de tamanho idêntico, que são os signos zodiacais.

Mas as Casas não coincidem com as posições dos signos e têm tamanhos desiguais, a não ser que a pessoa nasça na Linha do Equador.

Nesse sentido, o Mapa Astral também mostra em que signo e em que Casa cada um dos planetas está. É a posição de cada um desses elementos e a relação entre eles que mostra as características potenciais de uma pessoa.

“Não conhecemos alguém apenas olhando seu Mapa Astral. Conhecemos suas potencialidades. A forma como a pessoa faz valer essas potencialidades depende da educação recebida e do ambiente”, conclui Alexey.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br