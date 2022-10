Agressividade, brigas e DRs: entenda o que significa Marte Retrógrado

Neste domingo (30), dia do desfecho das eleições 2022, começa um trânsito astrológico importante e perigoso: Marte fica retrógrado em Gêmeos. Ou seja, o planeta da agressividade e dos começos retrograda no signo da comunicação.

A retrogradação, que acontece a cada dois anos, vai durar até 12 de janeiro de 2023, ou seja, teremos um clima belicoso por cerca de dois meses e meio. A seguir, te explico melhor o que significa Marte Retrógrado, mas todos nós seremos afetados de maneira diferente. Te conto tudo na sequência.

O que significa Marte Retrógrado?

Marte fala de ação, energia e iniciativas. No entanto, quando fica retrógrado, pode se manifestar como aumento da agressividade e irritabilidade. Com isso, teremos mais chance de confrontos e desgastes nas relações como um todo.

Mas é especialmente importante prestar atenção nos relacionamentos mais próximos, como os amorosos, porque as famosas DRs podem pipocar. Além disso, problemas pequenos e entraves que quase passariam batido podem ganhar grandes proporções.

Por isso, a dica geral, para todo mundo de todos os signos, é ter muita paciência e resiliência. Cuide especialmente com o que e como você fala, sob o risco de se arrepender depois.

Além disso, não é um bom momento para lançar ou iniciar grandes projetos e sonhos, porque muitas coisas podem ter de ser refeitas e sugar sua energia e paciência. Portanto, calcule melhor os riscos e atue de maneira mais cautelosa em tudo que for fazer até a retrogradação acabar.

Previsões de Marte retrógrado para você

No primeiro momento da retrogradação, que vai até o final de novembro, haverá uma quadratura entre Marte retrógrado e Netuno retrógrado. Isso pode deixar o dia a dia bem mais atrapalhado, principalmente temas regidos por Gêmeos, como, por exemplo, comunicação, dados, internet, deslocamentos.

Depois disso, vai ser preciso ter muita paciência de 29 de dezembro até 18 de janeiro. É porque nesse período também acontece Mercúrio retrógrado.

E na sua vida, especificamente, o que vai demandar mais seu cuidado durante Marte Retrógrado? Bom, primeiro, você vai precisar descobrir aqui o seu Ascendente (é gratuito).

Agora que você já sabe, pode ver abaixo o que cada Ascendente precisa evitar e como não agir nesta fase. Mas antes saiba que, neste ano, Marte vai retrogradar no grau 8 do signo de Gêmeos. Além disso, o trânsito vai ter duas fases.

Ascendente em Áries

Comunicações e internet, palavras e pensamentos, vizinhos e parentes próximos, como tios e primos, e deslocamentos: hora de conter a impulsividade no dia a dia e no trânsito. Este vai ser o seu grande teste aí de Marte Retrógrado.

Ascendente em Touro

Dinheiro, compra e venda: tome muito cuidado com qualquer venda que você fizer ou com compras e investimentos. Além disso, reflita sobre a forma como você usa seu dinheiro.

Ascendente em Gêmeos

Explosões e iniciativas pessoais: plante o que você quer começar com bastante paciência e elaboração. E, além disso, se você precisar começar algo durante a retrogradação, infelizmente pode ser que o projeto seja bastante trabalhoso.

Ascendente em Câncer

Inconsciente e seu interior: tente olhar um pouquinho para dentro, porque é ali que vai ter que ter alguma ação, seja para disciplinar alguma questão interior, seja para aliviar algum tipo de pressão interna.

Ascendente em Leão

Projetos para o futuro, ações com o coletivo, vida social e amizades: observe como você está com seus grupos, porque este pode ser um momento conturbado. E espere Marte ficar direto para lançar seus projetos.

Ascendente em Virgem

Grandes projetos e rumos para sua vida: pode ser que você tenha de tomar novos rumos. Se possível, é melhor esperar para dar start a partir do dia 20 de janeiro, quando vai ter a primeira Lua Nova do novo ano (veja aqui o calendário lunar 2023).

Ascendente em Libra

Questões filosóficas e éticas, justiça e ensino superior: processos judiciais, grandes voos e expansão podem estar sendo gestados por aí, mas espere janeiro para colocá-los em prática.

Ascendente em Escorpião

Fim de ciclo, poder pessoal e energia: você está num período de encarar fantasmas e fazer faxinas. Aproveite para trabalhar em finalizações e focar em transformações — especialmente em relacionamentos íntimos. Essa meditação de limpeza energética pode ser um primeiro passo.

Ascendente em Sagitário

Amor e inimigos: é hora de revisar seus relacionamentos. Tome muito cuidado com conflitos diretos E preste atenção com ataques, assaltos ou algo assim, especialmente em novembro.

Ascendente em Capricórnio

Sua rotina e Saúde: tenha muita paciência e tente reformular hábitos e atentar para sua saúde, principalmente mental. Também é importante cuidar com atos impulsivos no dia a dia e no trabalho.

Ascendente em Aquário

Lazer, férias, filho e identidade pessoal: esse é um ótimo momento para refletir sobre sua autoestima, mas também ter mais cuidado com a irritabilidade e cuidar para não sair brigando com seus filhos.

Ascendente em Peixes

Família, infância e sua casa: talvez você tenha algumas emergências no seu lar e brigas na família nesse período. Vai ser preciso ter muita paciência e resiliência nesse âmbito.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com