Numerologia: o que a data do 2º turno revela sobre o desfecho das eleições

Para a Numerologia, a data do 2º turno das eleições, 30 de outubro de 2022, é carregada do simbolismo do início de um novo ciclo, mas que pode ser marcada por conflitos e agressividade. Além disso, o estudo dos números revela uma tendência a opiniões impulsivas e um bombardeio de mensagens nas redes sociais.

A interpretação se deve aos dois Números que envolvem o dia 30 de outubro de 2022:

Número 1: resultado da soma dos algarismos da data (30+10+2022 = 10, portanto, 1) Número 3: é o Dia Universal, calculado a partir do dia da votação (30, portanto, 3)

A seguir, o numerólogo Yub Miranda explica o significado a simbologia desses números para o desfecho das eleições brasileiras. Se você quiser conferir as suas previsões pessoais, que estão inseridas neste contexto geral do país, é só conferir as tendências aqui nas Previsões Numerológicas, que são personalizadas com base na sua data de nascimento.

Análise numerológica do dia das eleições

O 1º turno das eleições 202 foi era marcado pelo número 2, o que está ligado à polaridade, dúvida e indecisão. De fato, todo o cenário nos levou ao 2º turno nas eleições para presidente e em muitos Estados.

Agora no 2º turno, temos a simbologia do 1, que tem a ver com início de novos ciclos e com liderança – o que esperamos dos futuros governantes.

Além disso, como número 1 também está associado ao espírito combativo, agressivo, competitivo e violento – ou seja, tudo isso pode acontecer nessa reta final e decisiva. Semelhante ao que preveem os astros – veja aqui as previsões astrológicas para o 2º turno.

Por isso, a dica é confiar no seu candidato e defendê-lo de maneira equilibrada, sem se perder em agressividade, comportamentos autoritários e querer ganhar a qualquer custo.

O que a Numerologia revela sobre a data do 2º turno

Como o 2º turno vai ocorrer no dia 30, o dia também é marcado pelo 3. O número aponta que um grande número de pessoas deve se mobilizar para votar, podendo superar o total de eleitores do 1º turno.

Além disso, o 3 tem relação com a palavra, redes sociais e comunicação, ou seja, podemos ver um boom de posts sobre candidatos e resultados. Podem esperar que notícias e publicações sociais vão bombar de opiniões. E, claro, que se unirmos ao simbolismo do 1, podemos ter manifestações agressivas, pois haverá coragem e impulso maiores.

Anote aí: quem até então não tinha se envolvido em alguma treta por causa das eleições, pode ser que no 2º turno comece a bater boca. É cara de 1 e 3, ambos números que não medem palavras, são repletos de sinceridade e emoção amplificadas. Fica a dica de leitura: Como lidar com conflitos em família no período das eleições.

Por fim, toda simbologia do número que vem junto do 0 é intensificada. Por isso, como o 2º turno das eleições será no dia 30, tudo que o 3 representa será exagerado. Ou seja, espere uma grande carga emocional no final do domingo. O lado que ganhar deverá ficar muito feliz, enquanto o que perder pode ter um drama muito intenso.

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

