Doces sem travessuras: 3 receitas de Halloween saudáveis

Comemorado do dia 31 de Outubro, a celebração de Halloween ou Dia das Bruxas se espalhou pelo mundo. Mas você já se perguntou quais são os alimentos típicos desta data? São pirulitos, balas, chocolates e doces em diversos formatos. Você já pensou em comemorar o Halloween com doces sem travessuras? Pensando nisso, sugiro a você 3 receitas de Halloween saudáveis.

Sim, é possível manter a tradição de decorações macabras, fantasias de monstros e a clássica brincadeira das crianças, que batem de porta em porta pedindo doces ou travessuras. Mas a dica é oferecer a elas ou fazer uma festa temática com comidas e bebidas mais saudáveis. Além de receitas de Halloween, compartilho algumas outras dicas a seguir.

Afinal, o verão se aproxima e aumenta a preocupação com o corpo. É importante entender que não é somente em um dia, como uma festa de Halloween, que vai te engordar nem emagrecer. Mas é possível mudar alguns hábitos e emagrecer até o fim do ano – veja dicas aqui!

Dicas para deixar seu Halloween mais saudável

Os corantes presentes nos doces industrializados são extremamente prejudiciais para a saúde, podendo trazer alergias e até favorecer alguns tipos de câncer. Pensando nisso, que tal:

escolher balas de banana ou balas de algas chocolates que sejam ao menos 50% de cacau na composição (não precisa ser o super amargo!) pirulitos caseiros de chocolate, que você pode encomendar de alguém, mas que com certeza serão menos artificiais do que os de supermercado.

De resto, faça uma decoração típica nas cores preto e roxo, inclua abóboras perfuradas em forma de rostos assustadores e utilize a sua criatividade para dar o tom de Dia das Bruxas.

Você já ouviu falar do Samhain, conhecido como Ritual de Halloween? Ele traz uma potência muito grande para trabalhar nossas sombras e os desapegos. Veja aqui como fazer o Ritual da Noite de Halloween.

Receitas de Halloween saudáveis

Para servir seus convidados, segue a seguir 3 receitas de Halloween saudáveis para você se inspirar.

Coquetel sangrento e saudável

Ingredientes:

1 beterraba pequena 2 copos de água de coco ou água 1 colher de sopa de açúcar demerara 12 morangos ou 2 polpas congeladas de morango

Como fazer:

Bata tudo no liquidificador e peneire! A receita rende 2 porções “sangrentas”. Aproveite!

Sanduíche das Bruxas

Ingredientes:

1 ricota de 500g (ou 1 tofu macio) 2 colheres de sopa de azeite 100 g de azeitonas pretas sem caroço sal (necessário) 2 colheres de sopa de maionese (ou maionese vegana)

Como fazer:

Bata tudo no processador ou liquidificador. Depois, use essa pastinha em um pão de sua preferência e decore com azeitonas!

Cupcakes de Halloween

Ingredientes:

3 ovos meia xícara de óleo de girassol ou coco meia xícara de açúcar mascavo meia xícara de cacau em pó 1 xícara de suco de uva 1 maçã sem o miolo baunilha canela (é afrodisíaca, sabia? Entenda mais do seu poder aqui)

Como fazer:

Bata tudo no liquidificador e misture com:

1 xícara de farinha de arroz (se quiser sem glúten) ou 1 xícara de farinha de trigo meia xícara de farinha de amido de milho ou polvilho doce por ultimo, 1 colher de sopa cheia de fermento

Use uma forma com um buraco no meio untada e enfarinhada com farinha de arroz ou de milho ou forminhas de cupcake.

Então, despeje a massa dentro do recipiente e asse o cupcake em forno pré-aquecido por cerca de 45 minutos.

Cobertura:

180 g de chocolate derretido (veja aqui como escolher o melhor chocolate) misturado com 1 “creme de leite vegano” depois, é só despejar por cima. e, claro, você pode decorá-los com abóboras e fantasmas para dar uma cara de halloween!

Bom proveito! Boa festa e divirta-se!

Amanda Regina

Nutricionista Funcional, Personal Diet e ampliada pela Antroposofia. Gosta muito de cozinhar! Atua em consultório e palestras, cuidando principalmente de saúde da mulher; emagrecimento trabalhando comportamentos alimentares, transição para o vegetarianismo ou veganismo, e ajudando a estabelecer uma relação saudável e prazerosa com a comida!

