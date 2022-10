As previsões astrológicas para o 2º turno das eleições 2022 revelam que intensidade e confrontos verbais não vão faltar. Sem falar que a votação ocorrerá entre dois eclipses, fenômeno conhecido por aumentar tensões, precipitar crises e reduzir a clareza, como se houvesse um apagão.

Mercúrio, o planeta da comunicação, entra em Escorpião, signo conhecido por não ter papas na língua e falar diretamente o que pensa, na véspera do 2º turno. Sem falar que Vênus e Sol também estarão em Escorpião.

Aliás, bate-bocas e acusações tendem a permear a semana que antecede o dia 30 de outubro. Mercúrio estará em uma combinação difícil com Plutão, o que pode ocasionar provocações, além de ondas de pessimismo coletivo.

Porém, podemos esperar também um humor sério e focado, relacionado à Lua em Capricórnio, e uma votação marcada por obstáculos de ordem maior, como chuvas ou acidentes em algumas cidades, devido à quadratura de Marte com Netuno.

Veja mais detalhes das previsões astrológicas para o 2º turno das eleições 2022 a seguir. Mas lembre-se que você pode ser mais ou menos afetado pelos trânsitos coletivos. Para saber as previsões da sua vida, veja aqui o Horóscopo Personalizado.

Lua em Capricórnio e o humor mais focado

O astro mais importante em relação ao humor das pessoas é a Lua. Se você notou um clima mais sério e preocupado no 1º turno, é porque a Lua estava em Capricórnio. Como a Lua muda de signo a cada 2 dias e completa uma lunação a cada 28 anos, no 2º turno, ela vai estar, de novo, no focado e sério signo de Capricórnio.

Antes do 1º turno, eu fiz uma previsão de que o senso de dever da Lua em Capricórnio poderia inspirar menos abstenções nestas eleições, o que não aconteceu. Contudo, menos pessoas optaram por votos em brancos e nulos, o que mostra este senso de dever que eu havia mencionado.

Em uma disputa tão acirrada e decisiva quanto esta para presidente, a mesma tendência se repete no 2º turno.

Mercúrio e a alta tensão eleitoral

No 1º turno, com Mercúrio em oposição a Netuno, eu falei que poderia haver confusões e atrasos. De fato, se formaram grandes filas em todo o Brasil. Sem falar nas pesquisas eleitorais, que não foram tão precisas quanto o esperado — o que tem tudo a ver com Mercúrio (pesquisas) em oposição a Netuno (confusão e imprecisão).

Neste 2º turno, Mercúrio vai ficar em quadratura com Plutão de 25 a 29 de outubro. O aspecto é famoso por falas mais contundentes e notícias intensas, podendo ocasionar bate-bocas, discussões, pessimismo e pensamentos obsessivos.

Evite ir em uma onda negativa e procure ter discernimento e cautela. O clima pré-eleição tende a ser tenso e inflamado.

Três planetas em Escorpião

Em 29 de outubro, Mercúrio, o planeta da fala e da mente, entra em Escorpião, onde perde as papas nas línguas, onde já estarão Sol e Vênus. Escorpião é o signo das paixões e da intensidade – e é isto que vai estar no ar.

Marte/Netuno, a agressividade e os obstáculos

Quem acompanha as previsões semanais no canal do Youtube do Personare já sabe que a quadratura entre Marte e Netuno atravessa os meses de outubro e novembro e tende a causar imprevistos de ordem maior.

Por isso, se no dia do 2º turno das eleições cair uma forte tempestade, é claro que isto pode aumentar o índice de abstenções. Este aspecto inclina a um aumento de ocorrências e acidentes gerais que podem atrapalhar a nossa vida nestes dois meses

Além disso, a combinação, infelizmente, colabora para aumentar a agressividade cega. É mais uma onda para você não entrar, querido leitor, pois cegueira e agressividade excessivas não resolvem nada, pelo contrário. Não é brigando que vai se conseguir mudar o rumo de uma eleição que depende de milhares de eleitores. Então, mantenha o equilíbrio e o bom senso.

Eclipses intensificam as eleições

Eclipses decidem, precipitam acontecimentos e trazem muita intensidade nas suas imediações. O fenômeno ocorre geralmente em pares ou em trios, em intervalos aproximados de 6 meses.

Em 2022, temos quatro eclipses: os dois primeiros ocorram em abril e maio, agora vem o segundo par, em outubro e novembro.

Ou seja, os dois últimos eclipses de 2022 pegam em cheio o 2º turno das eleições (30/10), que ocorre entre os dois fenômenos, que serão nos dias 25/10 e 8/11. Sem falar que eles são disparados algumas semanas antes e podem repercutir por até 6 meses depois da data. Saiba tudo sobre o eclipse de 25 de outubro aqui!

Assim como no 1º turno, que já estava sob o efeito do eclipse de 25/10, vamos ter, neste turno decisivo, uma sensação de estarmos vendo uma daquelas séries que prendem e que não sabemos onde vai dar, pois eclipses escurecem antes de clarear ou revelar.

Porém, além desse suspense todo, eclipses trazem novos ciclos, seja de um novo fôlego de 4 anos a candidatos reeleitos ou de novos candidatos assumindo seus mandatos.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com