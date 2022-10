Como manter a saúde mental até o fim das eleições

Estamos vivendo tempos difíceis e, mesmo sem perceber, podemos ir enfraquecendo nossa saúde mental e emocional. Sem dispensar o tratamento tradicional, é possível adotar algumas medidas para conservar o nosso bem-estar até o fim das eleições — e depois também, claro.

O Personare reuniu um time de especialistas para dar dicas de atividades, respirações e terapias que podem dar um up na sua energia, reduzir a ansiedade e te ajudar a se manter mentalmente saudável durante esse período.

Se quiser se preparar e saber o que vem por aí no 2º turno das eleições, veja:

Florais contra o desânimo

Por Bela Medeiros

Os florais podem ser uma alternativa, um suporte, para conseguirmos vencer o desânimo, recuperar a alegria, a fé e olhar a vida com lentes mais coloridas. Escolha aqui uma ou mais das essências florais e experimente a sua reação. Você pode tomar quatro gotas, quatro vezes ao dia. Uma boa ideia é fazer um diário das emoções para registrar a melhora.

Use alecrim

Por Aline Lang

Dentre as inúmeras plantas e ervas medicinais (veja um guia aqui!), o alecrim tem propriedades que ajudam no equilíbrio, a nos tranquilizar e nos traz alegria. Como ele dá mais estrutura mental, é uma das ervas que ajuda na depressão e estados permanentes de cansaço por problemas emocionais. Use o óleo essencial de alecrim ou a própria planta no ambiente em que estuda ou trabalha. Em casos de fadiga mental e emocional, usar um ramo de alecrim dentro do travesseiro pode ser mágico!]

Respire!

Por Fabiano Benassi

Ao respirar de um jeito controlado, começamos a mudar internamente. Mexemos com os nossos sistemas nervoso e cardíaco e mudamos nossas emoções. Dessa maneira, relaxamos e controlamos a ansiedade. No vídeo abaixo, dou dicas simples e rápidas para controlar a ansiedade utilizando técnicas de respiração pranayama.

Use quartzo

Por Simone Kobayashi

Os cristais de quartzo vibram em uma frequência tão alta que possibilita a dissolução e liberação de energias mais densas e nos ajuda a lidar com situações (eventos, pessoas, sentimentos, pensamentos) conflituosas e para acalmar. Dica: segure um quartzo por 10 a 20 minutos, de duas a três vezes por semana, durante sua Meditação. Em ocasiões específicas, é válido levar o quartzo dentro do bolso ou bolsa.

Faça uma limpeza energética

Por Melissa Mell

Muitas pessoas estão habituadas a utilizar os banhos energéticos apenas no réveillon, entretanto eles podem nos beneficiar durante todo o ano. Para isso, é importante saber quais são as ervas mais adequadas para cada objetivo, como preparar cada banho e mentalizar o que deseja para sua vida enquanto despeja a alquimia escolhida por todo o seu corpo. A concentração é fundamental, como é indicado neste artigo.

Banho para Limpeza Energética

Ingredientes:

1,5 litros de água 1 ramo de alecrim 1 ramo de guiné 1 ramo de eucaliptos

Se não tiver a erva fresca, use 2 colheres de sopa da planta seca.

Como fazer: Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as ervas. Abafe o banho energético por 20 minutos, coe e despeje por todo o corpo mentalizando uma água limpa e cristalina entrando em seu campo energético e uma água suja saindo do seu corpo em direção ao ralo. Após este banho o ideal é ficar em casa até o dia seguinte.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br