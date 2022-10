Mapa Astral: pessoas que nasceram no mesmo dia são iguais?

Quando se trata de Astrologia, há muitas curiosidades. Algumas delas dizem respeito a pessoas que nasceram no mesmo dia: elas são iguais? Será que o Mapa Astral delas é igual? E se for igual, elas serão idênticas e terão a mesma vida?

Vem conferir as respostas! Antes, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito e faça um mergulho de autoconhecimento.

Pessoas que nasceram no mesmo dia são iguais?

Não, por vários motivos. Em primeiro lugar, é preciso entender que o Mapa Astral não se baseia apenas no dia de nascimento de uma pessoa – a hora e o lugar importam e muito, pois podem mudar muitos posicionamentos no mapa.

Segundo a astróloga Naiara Tomayno, caso duas pessoas tenham nascido no mesmo dia, é provável que tenham o mesmo signo solar – pois o Sol leva em torno de 30 dias, em média, em cada signo. E, ainda assim, se a pessoa nasce no dia da troca de signo do Sol, até ele pode ser diferente.

Já a Lua muda de signo aproximadamente a cada 2 dias e meio, e o Ascendente pode ser diferente a cada 2 horas. Isso para ficar apenas em alguns exemplos. Sendo assim, horário e local diferentes levam a Mapas diferentes, o que é igual a características diferentes.

“Uma pessoa pisciana pode não se identificar com toda a sensibilidade de Peixes na sua potência máxima porque tem Ascendente ou Lua em Capricórnio e, com isso, traz um pouco mais de seriedade, firmeza, estratégia, etc., para se expressar”, exemplifica a astróloga.

Inclusive irmãos gêmeos, se tiverem nascido com uma diferença de horário, ainda que pequena, podem ter Ascendentes distintos e, em casos mais raros, podem até não ser do mesmo signo solar.

Pessoas com Mapa Astral idêntico são iguais?

O astrólogo Alexey Dodsworth quando os Mapas Astrais são idênticos, ou seja, duas pessoas nasceram no mesmo dia, horário e local (como é o caso da maioria de irmãos gêmeos), não significa que as pessoas terão personalidades exatamente iguais.

Isso porque o ambiente, os aprendizados e as experiências vividas por cada pessoa ao longo do tempo importam. Assim, uma pessoa pode ter a mesma mandala astrológica que outra, mas as características astrológicas do Mapa podem ser (ou não) desenvolvidas por elas.

“Irmãos com Mapas parecidos podem mostrar comportamento distinto por conta de todas as experiências que vivenciaram ao longo da vida, que ajudam a moldar suas personalidades. Dois irmãos gêmeos, por mais unidos que sejam, não estarão sempre nos mesmos lugares, vivendo as mesmas situações. E não é apenas a carta astrológica que nos molda: a vida e o ambiente também interferem na construção da nossa personalidade”, esclarece o astrólogo.

