Quem é você neste Eclipse em Escorpião? Veja o meme do seu signo

Todo ano vivemos influências de eclipses — geralmente são quatro ao longo do ano. E hoje (25) temos o terceiro de 2022, um Eclipse Solar em Escorpião (saiba tudo aqui!). Um eclipse pega a gente de jeito quando já estamos vivendo no limite de alguma situação. Então, pare de lutar contra o que não pode controlar, e dance conforme a música – ou melhor, o meme do seu signo.

Aproveita a coragem de Escorpião para ressignificar o que em outros tempos você nunca achou que teria coragem. Veja aqui como e onde usar a energia escorpiana na sua vida.

Sim, eclipses são tensos e podem estourar coisas que estavam por um fio. Mas não podemos desanimar, não — muito pelo contrário! Para ajudar a elevar os ânimos por aí, confira o meme do seu signo para este Eclipse em Escorpião.

Mas ó, não olha o seu signo solar, não! Veja qual lugar do seu mapa astral está sendo ativada por esse eclipse:

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare, role a tela e veja o destaque do eclipse. A casa do seu mapa que o eclipse terá ênfase destacada nos próximos seis meses. Depois, volta aqui para ver o GIF e sua frase para este momento.

Quem é você neste eclipse?

Casa 1

Um dia estarei rindo disso tudo… em Londres, me aguardem!

Casa 2

Dinheiro podia ser igual a problema e aparecer do nada.

Casa 3

Nem sempre é sobre bater na porta certa, mas, sim, ter disposição para abrir!

Casa 4

É hora de esquecer os erros do passado e começar a planejar os erros do futuro.

Casa 5

Seja a pessoa que seu cachorro acha que você é.

Casa 6

Dias melhores virão: e eles serão os sábados, domingos e feriados.

Casa 7

Quero alguém que me olhe com o mesmo amor que eu olho para um bolo de chocolate.

Casa 8

Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar.

Casa 9

Que não lhe falte café para mudar o que pode e vinho para aceitar o que não pode.

Casa 10

Manda quem pode, obedece quem tem juízo.

Casa 11

Preciso de uma amiga que olhe fundo nos meus olhos e diga: “Vamos para Nova York, eu pago!”.

Casa 12

Se perder o controle, lembre-se: você nunca teve!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Tatiana Magalhães

Redatora, taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com