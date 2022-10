Qual é o signo dos personagens de House of the Dragon?

A primeira temporada de House of The Dragon chegou ao fim sem decepcionar, despertando curiosidade e dúvida no público – típico da véspera de um eclipse em escorpião. Para encher nossos corações de mais #Dracarys🔥 e matar a saudade dessa família cheia de fogo e sangue, conheça o signo dos personagens de House of the Dragon.

Para isso, a gente não olhou para o signo solar – aquele que todo mundo conhece apenas como “signo”. Afinal, o signo Ascendente que representa as características mais marcantes de uma pessoa, seus dons naturais e a maneira como se expressa.

Descobrir o seu Ascendente é super fácil. Basta entrar aqui no Mapa Astral do Personare e fazer a sua versão gratuita. Aí é só olhar na tabela e procurar por Ascendente e ver o signo que aparece ao lado.

Agora, bora matar a saudade e descobrir o signo dos personagens de House of the Dragon?

Daemon Targaryen, ascendente em Áries

Nativos com Ascendente em Áries são sinceros e explosivos. Estes nativos têm a coragem necessária para lutar pelo que querem, e fazem isso sem se preocupar com os riscos e as consequências de seus atos.

Alicent Hightower, ascendente em Touro

Pessoas com Ascendente em Touro são práticas, cautelosas e teimosas. Estes nativos têm a capacidade de encarar os problemas de forma prática. Mas, por não quererem tomar atitudes precipitadas, geralmente demoram a dar a palavra final.

Aegon II Targaryen, ascendente em Gêmeos

Nativos com Ascendente em Gêmeos são curiosos e abertos a descobertas. A dificuldade desta pessoa consiste em manter o interesse pelo mesmo tema por um determinado período de tempo.

Viserys I Targaryen, ascendente em Câncer

Pessoas com Ascendente em Câncer tendem a ser sensíveis e emotivas. Por não gostarem de brigas, preferem se esquivar de situações de conflito. Mesmo quando se envolvem em discussões, costumam ter uma atitude delicada.

Baela e Rhaena Targaryen, ascendente em Câncer

Pessoas com Ascendente em Leão costumam ser fortes, generosas e chamativas. Esses nativos são, ainda, muito criativos e donos de suas convicções, irradiando uma autoridade natural.

Jacaerys Targaryen, ascendente em Câncer Virgem

Quem possui Ascendente em Virgem tende a ser uma pessoa solícita, humilde e questionadora. Esses nativos são, ainda, muito inteligentes e críticos, gostando de fazer questionamentos sobre diferentes assuntos.

Rhaenys Targaryen, ascendente em Libra

Quem nasce com o Ascendente em Libra gosta de viver relações equilibradas e harmônicas. A personalidade simpática e justa, capaz de lidar com as diferenças, permite a esses nativos serem notados por pessoas influentes no seu meio profissional.

Rhaenyra Targaryen, ascendente em Escorpião

Pessoas com Ascendente em Escorpião podem ter uma postura autoprotetora, mas são muito leais as suas amizades. Além disso, têm a capacidade de fascinar os outros, fazendo com que as pessoas tenham vontade de seguir ou concordar com suas decisões e opiniões.

Corlys Velaryon, ascendente em Sagitário

Pessoas que possuem Ascendente em Sagitário são alegres e influenciam tanto as pessoas, que conseguem reunir em torno de si muita gente interessada em ouvir suas histórias e “viagens”. Mas é preciso ter cuidado com o comportamento estilo “dono da verdade”.

Otto Hightower, ascendente em Capricórnio

Nativos com Ascendente em Capricórnio são reservados, sérios e desconfiados, mas enxergam os desafios de forma prática, acreditando que as coisas boas da vida levam tempo para acontecer, seja um projeto ou uma relação.

Aemond Targaryen, ascendente em Aquário

Os nativos com Ascendente em Aquário tendem a ser muito sociáveis, mas muitas vezes preferem manter uma distância segura em suas relações. Apesar de sua popularidade, os nativos com ascendente em Aquário tendem a achar que podem contar apenas com poucas pessoas.

Helaena Targaryen, ascendente em Peixes

Pessoas com Ascendente em Peixes são adaptáveis e idealistas. Essas pessoas estão sempre dispostas a ajudar os outros, mesmo que seu idealismo possa atrapalhá-las no sentido prático. Por isso, muitas vezes são melhores ouvintes do que ajudando a solucionar problemas.

