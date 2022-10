Semana de Eclipse e eleições: veja as previsões de 23 a 29 de outubro

As previsões astrológicas para a semana de 23 a 29 de outubro de 2022 prometem fortes emoções. Com Sol e Vênus em Escorpião, o clima de paixão está no ar — para o bem e para o mal. Mas também teremos eclipse em Escorpião, que pode trazer crises, e ainda uma tensão entre Mercúrio e Plutão e a última passagem do esperançoso trânsito de Júpiter entra em Peixes.

Embora tenham aspectos positivos, o Céu desta semana caprichou e a gente vai precisar apertar os cintos quanto a excessos, sobretudo mentais e com as palavras – principalmente porque é a semana pré-eleições.

Para que as previsões façam mais sentido para você, não deixe de conferir o seu Horóscopo Personalizado para um melhor aprofundamento. Agora, vamos entender melhor toda essa miscelânea astral? Vem comigo conferir as previsões astrológicas de 23 a 29 de outubro de 2022.

Sol e Vênus em Escorpião: o que não falta é paixão (para o bem e para o mal)

A semana começa com Sol e Vênus que ingressam no domingo (23), em Escorpião e andam juntos neste signo até 3 de novembro. Escorpião, o signo dos extremos da paixão ou do ódio, tudo com muita intensidade.

Tem algo passional no ar e, para quem está em um relacionamento, é uma combinação de muita química, mas que precisa de atenção com excessos, pois nada em Escorpião é dosado. Saiba aqui tudo sobre a temporada escorpiana!

Preste atenção, pois essa semana está na pegada de 50 tons de cinza. O lado bom é que não falta sensualidade, erotismo e sedução, porém, é preciso tomar cuidado para não meter os pés pelas mãos com atitudes de domínio, submissão ou obsessão.

Será necessário observar o canto da sereia, que pode estar nas compras por compulsão ou outros desvios. Você terá que se fazer alguns questionamentos para não ser enfeitiçado pelo canto:

Será que preciso mesmo comprar isso? Essa escolha afetiva é real ou baseada apenas na química?

Como tudo em Escorpião, há, contudo, uma chance de entrega muito profunda e relações significativas.

Veja as previsões astrológicas para a semana de 23 a 29 de outubro de 2022 em vídeo:

Eclipse solar em Escorpião: negatividade e paranoias

Terça-feira (25), é dia de Lua Nova e Eclipse, energia que vai reverberar pelos próximos seis meses com a tripla conjunção Sol/Lua/Vênus, que acabei de descrever acima.

Entenda aqui tudo sobre o Eclipse de 25 de outubro!

O Mapa Astral desse eclipse tem uma quadratura entre Mercúrio e Plutão, que é um aspecto de inteligência aguda, mas, se a gente não tomar cuidado, pode atiçar palavras perversas, com tom excessivo, paranoico e muito negativo.

É um eclipse em que o Sol, Lua e Vênus estarão na Casa 12, marcada pelo inconsciente. Então, dependendo do tipo de notícia que vier à tona essa semana, pode mexer com questões profundas.

Destaque ainda para Plutão, regente de Escorpião, que evidencia temas como questões de poder, corrupção, sexualidade ou os temidos podres. É uma semana bastante tensa, como já foi a anterior, e isto vai aparecer na mídia e notícias.

Do ponto de vista individual, cuidado com a negatividade, algo muito comum com Mercúrio/Plutão, reforçado com o eclipse na Casa 12. Isso abre espaço para comportamentos de vitimização.

Então, busque ter discernimento com o que você fala, pensa e absorve, porque Mercúrio quadrado com Plutão, sem dúvida, é o ponto mais sensível desse mapa, e que estará atuando não por um, mas por seis meses.

Faça uma reflexão:

O que você está pensando, escutando e falando para que não ocorra risco de ir para uma direção destrutiva?

Atenção redobrada na semana de eleições

As previsões astrológicas para a semana de 23 a 29 de outubro seguem com abertura para ocorrência de gatilhos para os pensamentos paranoicos. Você vai abrir a caixa de pandora, mas não vão voar estrelas douradas, e sim pozinhos de fumaça de preocupação.

Em tempos de eleição super polarizada (veja aqui as previsões astrológicas para o dia do segundo turno), precisamos ter atenção, pois os trânsitos planetários podem gerar muita sujeira no plano verbal e mental – clima que incita a insensatez.

Essas duas últimas semanas que antecedem o pleito estão com muitos aspectos de Plutão, o que promove muita intensidade. O eclipse de 25/10, atuando tanto sobre o primeiro quanto o segundo turno, traz uma forte sensação de incerteza e suspense, como se as coisas ainda não estivessem claras.

O eclipse tem o efeito de apagão, às vezes as pessoas ficam sobre aquele choque e nem sempre fazem um trabalho de análise, que é ver uma notícia ou comentário e fazer uma pesquisa para procurar se aprofundar melhor.

É muito comum causarem toda uma celeuma na data do eclipse, mas as pessoas esquecem do efeito a longo prazo, e que essas energias estarão ativadas pelos próximos seis meses.

Por isso, é bem importante você se informar sobre os dois eclipses, seja no coletivo como no seu mapa natal – basta ficar de olho aqui no Horóscopo Personalizado.

Mercúrio/Marte: mente inteligente para lidar com atrapalhos

Desde o início de outubro, a gente vem lidando com a quadratura Marte/Netuno, que faz com que as ações tenham mais atrapalhos e distrações. Porém, nas previsões astrológicas desta semana, Mercúrio está bem aspectado, e isso ajuda muito.

Até segunda-feira, ele estará em um bom alinhamento com Saturno, momento positivo para quem está precisando se organizar, mentalmente ou no dia a dia.

De terça até sexta-feira, ele estará fazendo um bom aspecto com Marte, nos proporcionando uma energia de ação.

Embora Marte com Netuno dê uma emperrada, favorecendo erros, atrasos e atrapalhos, Mercúrio com Marte tenta mudar o tom e agilizar as coisas, até mesmo as situações que estão estagnadas.

Apesar dos atrasos, Mercúrio vai tentar fazer as coisas andarem, por isso esse aspecto é o grande guardião desses dias conturbados. Nesta semana de lua nova e eclipse, quando a sua cabeça estiver indo para a negatividade, vá gastar energia com outras coisas e buscar algo útil, prático e produtivo para a sua vida, combinado?

Vale lembrar que o eclipse acirra o que está acontecendo na guerra da Ucrânia – que inclusive foi ativada no eixo envolvendo Touro-Escorpião e novamente esse eixo está sendo ativado, com o encontro desses três planetas em Escorpião. Do ponto de vista do conflito, essas paixões e paranoias também vão pra guerra.

Para entender a psicologia deste signo, não podemos esquecer que, para Escorpião, quem não é aliado é inimigo. Para Escorpião, se é neutro, não é meu amigo.

Júpiter volta para o último rolê em Peixes

Na sexta-feira (28), Júpiter entra em Peixes para o último rolê, e fica no signo até o dia 20 de dezembro. Esse trânsito vem nos trazer o lado positivo que a gente viu na pandemia.

Na primeira passagem de Júpiter em Peixes, em 2021, a pandemia deu uma melhorada na Europa. Na segunda, no início de 2022, foi nítida a melhora no Brasil. Agora, vamos para a última volta deste trânsito curador.

Como Júpiter tem domicílio em Peixes, ele ativa a esperança, a conexão, a espiritualidade e faz ainda a gente relaxar um pouco mais. Ao invés de ficar o tempo todo tensos, vamos aproveitar para ir em busca de lazer e de distração, o que pode nos dar muita inspiração!

Agora, não podemos esquecer que todos os posicionamentos têm facetas positivas e negativas. O lado negativo de Júpiter em Peixes pode ser o excesso da contemplação e de ilusões. Fique ligado nisso.

Como vamos ficar nessa energia até o dia 20 de dezembro, vamos aproveitar o lado positivo, que é o despertar para a compaixão e fazer bons gestos de ajuda ao próximo. A solidariedade pode ser um lado muito positivo desta passagem de Júpiter em Peixes, que só vai se repetir daqui a 12 anos.

Vamos usar essa sensibilidade em nossa vida e buscar inspiração – e não apenas cair na vitimização e passividade, que pode ser um traço negativo do último signo do zodíaco.

É um aspecto interessante para se fazer terapias alternativas, meditar e refletir. E viagens e passeios relaxantes.

Vamos nessa?

E aí, vamos juntos encarar as energias e aproveitar os bons aspectos das previsões astrológicas para a semana de 23 a 29 de outubro de 2022? Curtiu as dicas? Na semana que vem, tem mais!

