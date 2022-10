Meu signo pode mudar? Descubra se Mapa Astral tem data de validade

Meu signo pode mudar? Não, o seu Mapa Astral de nascimento não muda com o passar do tempo, uma vez que o posicionamento dos Astros no céu no momento que você veio ao mundo sempre será o mesmo. Por isso, seu signo, ou melhor, signos não podem mudar, porque o Mapa Astral não tem data de validade.

No entanto, existem outros tipos de mapa astral, como é o caso da Revolução Solar. E esse mapa muda toda vez que você faz aniversário. Ficou confuso? Vem que a gente te explica!

O que é um Mapa Astral?

O Mapa Astral é o estudo da Astrologia que revela as principais características de uma pessoa, de acordo com a posição dos planetas na data, na hora e no local do seu nascimento. Faça o seu Mapa Astral gratuito aqui!

Essa análise é representada pela figura de uma mandala astrológica (veja um exemplo na imagem abaixo!), na qual o dono do mapa ocupa o centro e os Astros (Sol, Lua, Vênus, Marte, etc.) estão ao redor.

Manda astrológica do Mapa Astral | Personare

A partir daí é possível calcular os aspectos entre planetas, Casas e signos, e interpretar como isso se reflete na vida de uma pessoa. É um conhecimento para todas as fases da vida.

Por isso, os signos não mudam. O que pode mudar é o seu jeito de enxergá-lo e interpretá-lo. Dica: sempre que puder, releia o seu Mapa e tente aprender algo novo com ele.

E se você mesmo quiser fazer a interpretação do seu mapa e de outras pessoas, conheça aqui o Curso Básico de Astrologia do Personare.

Aliás, além de pessoas, cidades têm Mapas que se baseiam em suas fundações. Empresas têm Mapas. Qualquer coisa que nasça tem um Mapa Astral. Fazer a sua análise pode dar muitos insights.

Signos da Revolução Solar podem mudar

Além do mapa astral de nascimento, existe a Revolução Solar, que também gera um mapa astral, mas ele é temporário: vale de um aniversário até o outro (também conhecido como Ano Pessoal) e revela potenciais, forças e desafios de uma pessoa durante esses 12 meses.

Na Astrologia, o aniversário de uma pessoa se dá quando, no céu daquele ano específico, o Sol volta ao exato ponto em que se encontrava no céu do dia do nascimento dessa pessoa.

Assim, apesar de o Sol estar no mesmo posicionamento (ou seja, o signo solar não muda), os demais Astros ocupam novas posições e os signos como Ascendente, lunar, etc., podem mudar.

Faça a sua Revolução Solar aqui e descubra as previsões para o seu Ano!

Zodíaco não mudou

Seguidamente alguém comenta por aí que existe um “erro no zodíaco”, que os signos mudaram ou que existe um 13º signo. Tudo fake news.

Segundo o astrólogo do Personare Alexey Dodsworth, os signos da Astrologia são geométricos e resultam da divisão por 12 da eclíptica zodiacal — por isso, nunca vão mudar.

“O que acontece é simples: algumas constelações celestes têm nomes iguais aos dos signos da Astrologia. Mas quando alguém fala do signo de Câncer, por exemplo, não é a mesma coisa de se referir à constelação do Caranguejo. Deste modo, ainda que as constelações tenham mudado de lugar ao longo de dois mil anos, isso não muda nada para a Astrologia Ocidental”, explica Alexey.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br