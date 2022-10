Vem aí um dos fenômenos mais tensos da Astrologia e ainda vai ocorrer no signo mais profundo do zodíaco. Além de entender o fenômeno, a seguir a gente te conta as Previsões para o Eclipse em Escorpião para cada signo.

Todo eclipse pode estar ligado a início de crises e mudanças bruscas, mas também pode reduzir a clareza e nos deixar mais emocionais — o que pode durar até 6 meses depois do dia do eclipse! A principal dica é evitar comportamentos impulsivos.

Tudo isso vai ocorrer com mais força em uma área da sua vida, dependendo do local do seu Mapa Astral que vai ser ativado pelo eclipse. Por isso é tão importante ver as previsões para o Eclipse em Escorpião na sua vida! Então, vem com a gente.

Como ver as previsões para o Eclipse

Veja a seguir a área da sua vida que será ativada pelo Eclipse em Escorpião de outubro de 2022 pelos próximos seis meses. Você pode esperar ganhos ou perdas, novidades, mudanças ou apenas maior destaque dos temas desta área.

Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare. A casa vai aparecer como na imagem ao lado. A casa do seu mapa que o eclipse terá ênfase destacada nos próximos seis meses. Depois, veja que temas podem ser destacados neste período.

Previsões para o Eclipse em Escorpião

Veja a seguir que área da sua vida será ativada e as dicas de como lidar com esse fenômeno, segundo a astróloga Vanessa Tuleski.

Eclipse na Casa 1

Sua individualidade, inícios, novas atitudes e direções e sua aparência ficam em destaque. Desse modo, tente ter a coragem de criar começos em sua vida. A sua hora é agora!

Eclipse na Casa 2

Ganham ênfase na sua vida os assuntos financeiros, sua autoestima e seus talentos. Para que você realizar mais, esse é um bom momento para aprender a conduzir melhor seus assuntos financeiros. Como você tem usado seus talentos na sua vida? É hora de agir com mais pragmatismo.

Eclipse na Casa 3

Sua comunicação, seus irmãos e parentes próximos, assim como seus deslocamentos e sua forma de pensar são salientados pelo eclipse. Desse modo, você está em um bom momento para novos aprendizados, que podem vir de cursos, por exemplo. A vida tende a exigir de você novos conhecimentos, habilidades e facetas.

Eclipse na Casa 4

Então, sua esfera mais íntima, seu lar, sua família de origem, assuntos imobiliários e questões do passado e emocionais podem ficar em evidência. Além disso, os próximos seis meses podem ser um período de ouro para você entender o papel do seu passado e da sua família na sua vida e trabalhar questões internas.

Eclipse na Casa 5

Assim, romances, filhos, prazer, projetos pessoais e sua satisfação ficam mais salientes nesse período. Esse eclipse pode acordar você para sua criatividade e para olhar para o que traz prazer para sua vida. Se você tem filhos, pode ser que ganhem ainda mais ênfase nos próximos meses na sua vida.

Eclipse na Casa 6

Sua saúde, seus hábitos, sua rotina, seu trabalho de todo dia (não confundir com sua carreira ou profissão), sua organização e seus animais de estimação podem ser temas predominantes nos próximos meses na sua vida. Dessa forma, fatos sobre esses assuntos podem exigir sua concentração nesse período. Portanto, aproveite para colocar em ordem aspectos práticos da sua vida e seu corpo físico.

Eclipse na Casa 7

Então, parcerias e relacionamentos têm papel maior nesse momento na sua vida. Isso inclui fatos e projetos que envolvem seu par. A dica aqui, portanto, é: hora de aprender com as parcerias de todos os tipos e repensar relacionamentos e associações. Pode haver, além disso, possibilidades de mudanças nessa área da sua vida.

Eclipse na Casa 8

Você possivelmente está lidando com transformações na sua vida, não raro que você buscou, inclusive. Por isso, a vida te convida a transformar, desapegar do que tem que ficar no passado. Assuntos financeiros também tendem a importar, como partilhas de bens, regularização de impostos ou um parceiro focado em ganhar dinheiro.

Eclipse na Casa 9

É tempo de grandes aspirações, que podem envolver especializações, formações, estudos, exterior. Há também, além disso, um convite para expandir a sua visão de mundo, em um momento em que estudos filosóficos ou até religiosos também podem ser bem interessantes.

Eclipse na Casa 10

Sua vida não deve ficar parada em termos profissionais. Você pode receber chamados a novos desafios e/ou responsabilidades e ter mais visibilidade. Porém, o inverso também acontecer, com a perda de um emprego de forma inesperada. Tente compreender como a vida está querendo te direcionar em termos de novas metas profissionais.

Eclipse na Casa 11

O coletivo, grupos e/ou suas amizades podem ganhar bastante importância nesse momento na sua vida. Você pode sentir necessidade de interagir com mais pessoas e isto também é um grande gerador de insights.

Eclipse na Casa 12

Você tem uma excelente chance de se aprofundar em seus aspectos psicológicos e inconscientes, inclusive familiares. Por isso, tente não fugir desta tarefa, pois pode ser um período de cura. Você também sente que precisa aprender a se deixar levar e seguir o fluxo, e não somente conduzir. Talvez seja um bom momento de gestar e planejar.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com