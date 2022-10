Como a Lua Nova e o Eclipse Solar em Escorpião repercutem no seu Horóscopo

A Lua Nova de outubro coincide com um Eclipse em Escorpião, um evento que pode representar reviravoltas e acontecimentos inesperados, uma vez que o eclipse é lido astrologicamente como um apagão.

Enquanto toda Lua Nova lança efeitos por um mês (período da lunação), o Eclipse pode repercutir por até seis meses. É sempre necessário verificar o impacto de um eclipse no nosso mapa natal (descubra como ver no fim deste artigo), mas podemos observar alguns efeitos de mudanças.

Se você tiver Sol, Lua ou Ascendente entre os graus 0 e 4 de Escorpião (o eclipse acontece no grau 2), você pode sentir mais os seus efeitos, por essa proximidade. Entenda aqui mais a fundo o eclipse de 25 de outubro.

Mas lembre-se que a nossa vida pessoal está inserida no mapa coletivo: nossa vida pessoal (ou seja, nosso Mapa Astral) está inserido nele. Assim, é importante você entender as tendências gerais e, no final, ler previsões para Lua Nova e Eclipse em Escorpião na sua vida.

Revelações e doenças: o tom da Lua Nova

Como essa será uma lunação de Casa 12, revelações de assuntos que estavam escondidos podem aparecer, e desafios relacionados à saúde – ou no coletivo, de pessoas em situação de vulnerabilidade, podem acontecer. A seguir, veja pontos fortes e desafiadores de Lua Nova e Eclipse em Escorpião.

Pontos fortes desta Lua Nova

Vênus estará conjunta ao Sol e Lua

Apesar do foco para uma área pessoal e da sociedade que fala de assuntos desafiadores, Vênus é um planeta benéfico, que introduz nas nossas vidas assuntos sobre coisas agradáveis, materialização de desejos e oportunidades. Com uma lunação de Escorpião conjunta à Vênus, podemos nos motivar a lutar com garra pelos nossos desejos mais profundos, ver padrões tóxicos se revelando para que possamos encerrá-los e renascer.

Ascendente em Sagitário em trígono a Júpiter

Apesar de Júpiter estar Retrógrado, há um foco para o crescimento de projetos, desenvolvimento pessoal, aventuras, busca por liberdade, oportunidades de filosofar, compreender visões e variedades do destino, buscar verdades, despertar chances de estudos e viagens. É uma chance de tentar interpretar a vida com sabedoria se soubermos olhar além das nossas verdades internas. Com uma lunação em Sagitário fluida com Júpiter, podemos observar alguma situação de sorte extra para conseguir planejar, obter bons negócios e preços e até mais tempo para viagens e estudos. Júpiter cai no mapa da lunação na casa dos artistas, entretenimento, diversão, jogos e esportes (Sagitário), por isso nosso país pode ter sorte nesses assuntos.

Desafios desta Lua Nova

Lua, Sol e Vênus em quadratura a Saturno

Como Vênus é o planeta do amor e a Lua, dos sentimentos, podemos viver um atraso para viver coisas agradáveis. Nos encontros, podemos sentir um medo que nos leva a recusar afeição, se cobrar demais, bloquear a capacidade de nos sentirmos amados. Cuidado para a desconfiança e vulnerabilidade à críticas não tomar conta! No âmbito da prosperidade, podemos ter alguma cobrança de alguma chefia no mundo do trabalho, ou de alguma autoridade que te cobra em vários âmbitos. Haverá responsabilização e penalização com gastos errados: tudo precisa ser feito com muita responsabilidade.

Lua, Sol e Vênus em oposição a Urano

Todo tipo de imprevistos, mudanças e cortes podem acontecer. Tudo pode parecer meio sufocante e o clima na sociedade é de ebulição, revolução e rebeldia. Podemos observar manifestações e revoltas políticas mais explícitas. Coletivos, questões políticas e sociais, e sobre nosso progresso enquanto sociedade são mais desafiadoras. A recomendação é observar o que está cansando e estressando, e tentar pensar e agir fora da caixa. Por conta da presença de Vênus, nas finanças podemos ver alguma perda de dinheiro inesperada. Ganhos que você achou que eram certos não serão mais, ou demoram a sair.

Como a Lua Nova e o Eclipse em Escorpião se manifestam na sua vida?

No dia da Lua Nova e Eclipse em Escorpião, a Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante este mês lunar no seu cotidiano. Como ver a manifestação da Lua Nova em Escorpião na sua vida? Siga esse passo a passo:

Vá até o seu Horóscopo Personalizado gratuito (clique aqui). Olha nos seus trânsitos ativos e procure pela Lua. Ela vai aparecer como na imagem abaixo: Lua na Casa 4. Assim que você achar a casa, volte aqui para o artigo e veja as previsões para a sua vida.

Lua Nova em trânsito na casa 1

Aproveite esse período para focar na imagem que você exterioriza: ser uma pessoa cuja privacidade é respeitada é extremamente importante, mas será que você não pode se esforçar para mostrar mais do que tem de melhor? Ser uma pessoa poderosa e magnética é algo importante para você, mas cuidado para não transparecer ser uma pessoa autoritária, controladora ou ameaçadora. Tente se expressar com mais gentileza. É um ótimo momento para se cuidar ainda mais e fazer coisas para seu desenvolvimento pessoal. Como Escorpião fala sobre renascer, que tal encerrar hábitos de saúde tóxicos e usar esse período para se transformar?

Casa 2 em destaque na Lua Nova

Com o foco para a vida financeira, chegou a hora de rever quais gastos precisam (ou serão cortados mesmo que você não tenha planejado), para que você tenha mais poder sobre seu dinheiro. Reveja suas crenças limitantes, se você tem usado suas finanças com prazer mas sem se entregar a compras compulsivas. A Lua e o Sol colocam toda sua luz nessa área e Vênus os acompanhando pode trazer benefícios: analise melhor seus gastos e investimentos e aproveite possíveis melhorias, mas não se esqueça que esses planetas estão desafiados por Urano e Saturno. Você pode viver bloqueios, surpresas ou dificuldades financeiras, tente se prevenir e gaste seu dinheiro com sabedoria. É mais o momento de poupar que de gastar.

Casa 3 recebe a Lua Nova em Escorpião

Tente diminuir a agressividade na sua fala! Saber ouvir mais, socializar e conversar será importante. Tente se comunicar com mais gentileza e leveza. Esse pode ser um mês bom para ler mais livros e focar na saúde mental. Você tem algum pensamento compulsivo? Chegou o momento de treinar sua mente para hábitos mais saudáveis. Há um destaque para começar ou concluir cursos, e viagens dentro do país – foco no que pode te transformar.

Lua Nova em trânsito na sua Casa 4

Chegou a fase para se voltar para a família, seu lar e raízes. É um ótimo período para reformas, restaurações e transformações. Você provavelmente tem uma relação bem intensa com as pessoas da sua família. Reveja se você não está sendo uma pessoa controladora e se você não tem focado mais nas sombras e em uma intensidade que pode ser perigosa ou desafiadora. Encerre ciclos tóxicos para renascer relações mais saudáveis.

Lua Nova passando pela Casa 5

Essa é a fase da sua autoexpressão, criatividade, projetos, prazeres e paixões, hobbies e descanso e filhos, se você tiver. Se você tiver algum projeto no papel, é hora de trazê-lo à vida! O que você pode fazer para se sentir uma pessoa mais poderosa? Busque apostar na sua identidade visual e nos assuntos que te dão mais prazer, descanse mais. Se a sua relação com o prazer e a sexualidade te despertam compulsão ou um excesso de intensidade, busque ajuda profissional ou estude/pratique o Tantra, para ter uma relação mais saudável com essa área.

Lunação acontece na Casa 6

O trabalho, rotina, saúde (e a alimentação) se destacam neste mês, por isso faça uma reavaliação, check-ups, etc. Tente fazer com que a relação com as pessoas no seu trabalho seja mais agradável para diminuir o clima de competitividade e para você não esteja tentando ser uma pessoa controladora. Como Escorpião fala sobre sombras, e coisas escondidas mas que são reveladas, se você estiver buscando um diagnóstico difícil, você terá mais sorte para encontrá-lo. Cuidado com a alimentação e compulsões no dia a dia.

Casa 7 em destaque na lunação libriana

Dê mais atenção para suas relações, existe alguma necessidade de controle, ciúmes ou mágoas a serem trabalhadas? Revelações podem acontecer para que a relação se torne mais saudável. As parcerias de trabalho podem trazer benefícios! Tente equilibrar sua participação e tenha cuidado dobrado com disputas de poder.

Casa 8 recebendo a Lua Nova

Você já deve ter uma relação muito transparente com suas sombras, então esse pode ser um período bom para terapia e análise. Alguns encerramentos podem acontecer, desapegue e os transforme em renascimentos, não tente controlar tudo. Reveja a divisão de contas se você mora com outras pessoas, cuidado com a competitividade.

Lua Nova em trânsito pela Casa 9

Você pode fazer ou planejar viagens internacionais e traçar planos para sua expansão e conhecimento. Conecte-se à espiritualidade ou faça cursos para trazer mais visão e sabedoria. O seu foco precisa ser em renascer, curar e transformar. Cursos de tarot ou que trabalhem sua intuição serão muito reveladores.

Casa 10 em destaque nesta Lua Nova

Nesse mês há um brilho especial para seu propósito e carreira. Aproveite para tentar se destacar e canalizar todo seu potencial de poder na carreira. Foque nos seus projetos, faça reciclagens, construa pontes. Talvez seja necessário investir na cura de crenças limitantes profissionais e encerrar ciclos Faça um teste ou mapa astral vocacional, tente focar em como orientar sua carreira para trabalhar com poder, cura e transformação.

Lua passando pela Casa 11

Suas amizades e os grupos que você participa ficam mais ativos, é um momento de trocas e socialização. Só tome cuidado com as cobranças nas amizades, que podem ficar intensas demais. Conecte-se mais ao coletivo, tenha mais responsabilidade social e política, isso vai ser muito recompensador

Lua Nova na Casa 12

Como essa é a casa do isolamento, passe mais tempo consigo, busque terapias de cura e vencer medos, foque no seu eu interior, mas cuidado para não entrar em uma vibe melancólica demais e voltada para as sombras! Cuidado extra para não se concentrar apenas na sombra do seu inconsciente, faça curas energéticas e tente trabalhar a autossabotagem, busque ajuda profissional.

Naiara Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

