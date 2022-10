Descubra qual é a música de cada signo de Midnights, de Taylor Swift

Taylor Swift lançou Midnights nesta sexta-feira (21) à meia-noite — segundo ela mesma, aproveitando as “intensidades dessa hora louca e mistificadora”. Porém, um pouco depois de revelar 13 músicas, a cantora disponibilizou uma segunda edição do álbum, o Midnights (3am Edition) com mais 7 canções. Pensando nas 20 faixas, qual é a música de cada signo de Midnights?

Com a criatividade do Sol em Sagitário, Ascendente em profundidade (Escorpião) e Lua em emoções (Câncer), Taylor é rainha em transformar dor em canções maravilhosas. Ou seja, Midnights tem, no mínimo, uma música que é a cara de cada signo.

Aliás, ainda aliando Astrologia ao novo álbum, o próximo clipe vai estreiar na próxima terça-feira (25) – dia do Eclipse em Escorpião. Quem curte Astrologia sabe que é um fenômeno tenso (saiba aqui tudo sobre o eclipse do dia 25).

Mas antes de correr para ver as músicas de cada signo de Midnights do seu “signo”, é importante você saber que o seu signo solar não é o ideal neste caso. Isso porque é a posição de Vênus no seu Mapa Astral que mostra, entre outras coisas, os nossos gostos e tudo que nos dá prazer.

Então, antes de conferir a música de cada signo da Taylor Swift, descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral.

Midnights: veja qual é a música de cada signo

🎶Vênus em Áries

Quem tem Vênus em Áries tem como principal característica a impulsividade e curte tomar a iniciativa nas relações, mas também preza pela sua independência. O amor é direto e dominador. Por isso, a sua música é You’re Own On Your Own, Kid.

🎶 Vênus em Touro

Quem tem Vênus em Touro tem como principal característica a sensualidade e sente necessidade de segurança e conforto nas relações. Além disso, os prazeres, através dos cinco sentidos, são super importantes. Por isso, a sua música é Paris.

🎶 Vênus em Gêmeos

Quem tem Vênus em Gêmeos tem como principal característica a comunicação no amor. Mas também é um signo que tenta racionalizar os sentimentos. Sem falar que pode ter mais um crush ao mesmo tempo. Por isso, a sua música é Mastermind.

🎶Vênus em Câncer

Quem tem Vênus em Câncer tem como principal característica o romantismo. No entanto, por ser super emocional, seus vínculos podem sofrer com desconfiança e possessividade. Por isso, a sua música é Question…?

🎶Vênus em Leão

Quem tem Vênus em Leão tem como principal característica no amor é intensidade. Curte demonstrar amor com grandes gestos e muita doação, mas também espera o mesmo da pessoa amada. Por isso, a sua música é Vigilante Shit.

🎶Vênus em Virgem

Quem tem Vênus em Virgem tem como principal característica no amor é a praticidade. Pode demonstrar seus sentimentos de forma tímida e gosta de se sentir útil. Pode, ainda, ter uma visão super crítica com as pessoas amadas. Por isso, a sua música é Maroon.

🎶Vênus em Libra

Quem tem Vênus em Libra tem como principal característica é charme, porque curte toda a parte da conquista, além de beleza e harmonia. Também busca relacionamentos com reciprocidade, empatia e respeito mútuo. Por isso, a sua música é Bejeweled.

🎶Vênus em Escorpião

Quem tem Vênus em Escorpião tem como principal característica a paixão. Com profundidade e intensidade escorpianas, o amor é uma busca quase compulsiva. E com a mesma intensidade com que ama, podem parar quando perde a confiança. Por isso, a sua música é Midnight Rain.

🎶Vênus em Sagitário

Quem tem Vênus em Sagitário tem como principal característica é o desejo de liberdade no amor. Curte aventuras, viagens e sair da rotina nas suas relações. Além disso, é super tolerante, mas pode até passar por cima dos sentimentos dos outros. Por isso, a sua música é Labyrinth.

🎶Vênus em Capricórnio

Quem tem Vênus em Capricórnio tem como principal característica é compromisso. Precisa sentir segurança e estabelecer acordos sérios antes de se abrir emocionalmente, pois existe certa desconfiança. Por isso, a sua música é Anti Hero.

🎶Vênus em Aquário

Quem tem Vênus em Aquário tem como principal característica é a amizade, inclusive no amor. Por isso, amigos podem muito evoluir para relacionamentos amorosos. Também curte diálogo e bom humor na relação. Por isso, a sua música é Snow on the Beach.

🎶Vênus em Peixes

Quem tem Vênus em Peixes tem como principal característica a sensibilidade. Também conhecido como o signo mais romântico e místico do zodíaco, é uma pessoa que vive o amor com facilidade e muita empatia. Por isso, a sua música é Lavender Haze.

