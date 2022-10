O Mapa Astral de uma pessoa mostra as suas características e potencialidades. Afinal, é a forma como cada um faz uso delas que mostra quem ela é. Mas o que é mais importante para cada signo?

A resposta está no Elemento de cada signo (Fogo, Terra, Ar e Água) e nas funções psíquicas que cada um exerce (sensação, sentimento, pensamento e intuição). Cada uma dessas quatro funções está relacionada com um Elemento, assim, podemos entender o que é mais importante para cada signo.

“A partir da perspectiva de cada um dos Elementos, a realidade é interpretada de várias formas. É como se cada Elemento, ao lidar com um fato, tecesse considerações particulares, sendo que nenhum deles apreende o fato em sua inteireza, em sua plenitude”, explica o astrólogo Alexey Dodsworth.

Nessa linha, segundo o especialista:

O Fogo enxerga os possíveis sentidos e significados do fato. A Água aborda as implicações emocionais. A Terra lida com causa e consequência. O Ar, por sua vez, quer entender a teoria por detrás do fato.

Cada um dos Elementos, ao seu modo, é cego para outras perspectivas. Apenas juntos alcançam o verdadeiro poder.

O que é mais importante para cada signo?

A seguir, Alexey explica melhor o que é importante para cada signo, mas reforça que não existe um Elemento “mais importante”. Cada um deles oferece apenas um pedaço da perspectiva das coisas, um modo de ver a vida.

Mas atenção: não existe “tipo puro”, ou seja, as pessoas não têm um único elemento nos seus mapas. No Mapa Astral do Personare (faça o seu aqui!), você pode conferir qual Elemento mais forte e entender sobre o seu temperamento e as funções psicológicas mais ativas e menos ativas.

ELEMENTO TERRA: A SENSAÇÃO

A Terra se relaciona com o mundo a partir de uma perspectiva sensorial, ligada a objetos e fatos. Por isso, para Touro, Virgem e Capricórnio, as coisas têm valor na medida em que posso experimentá-las com meus sentidos físicos.

ELEMENTO ÁGUA: O SENTIMENTO

A Água aborda as mesmas coisas a partir de uma perspectiva emocional. Por isso, para Câncer, Escorpião e Peixes, as coisas têm valor na medida em que estimulam minhas emoções.

ELEMENTO AR: O PENSAMENTO

O Ar aborda o mundo a partir de uma perspectiva mental. Por isso, para Gêmeos, Libra e Aquário, as coisas têm valor na medida em que suas teorias são compreendidas.

ELEMENTO FOGO: A INTUIÇÃO

O Fogo aborda o mundo a partir de uma perspectiva que atribui simbolismos a tudo, daí a função intuitiva, que “vê” além do objeto. Por isso, para Áries, Leão e Sagitário, as coisas têm valor na medida em que têm sentidos e ensinamentos filosóficos, espirituais ou morais.

