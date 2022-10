SOS Amor: como identificar um relacionamento abusivo

O relacionamento abusivo é todo relacionamento que envolva abuso físico, psicológico, sexual, moral ou financeiro/patrimonial. Pode acontecer entre casais, relações familiares, no ambiente de trabalho e até entre amigos. Mas como identificar um relacionamento abusivo?

Não é tão simples quanto pode parecer, porque o relacionamento abusivo pode começar de forma muito sutil.

Aos poucos, o abusador vai minando a autonomia e a autoestima. Isolando a pessoa parceira da sua rede de apoio e dos seus amigos, afinal, uma pessoa sem rede de apoio tem muito mais dificuldade para sair dessa relação.

Veja aqui como desenvolver o amor-próprio

Como identificar um relacionamento abusivo

Tente observar os sinais:

Comportamentos ciumentos, que invadem a privacidade e se mantém sempre em desconfiança, possessividade e controle de tudo o que você faz, com quem fala e aonde vai. Isolamento: dos círculos de amizade, família e atividades que você gosta e te faz bem. Manipulação e superioridade: você sente que está certa, mas ele te convence de que você está errada. Ele sempre coloca a culpa em você. Mesmo que você esteja chateada com ele por algo que ele fez, você sempre termina se sentindo errada e pedindo desculpas. Desprezo, humilhação e/ou menosprezo: aponta defeitos, te corrige e humilha na frente de outros, te ignora ou é frio quando você expressa seus sentimentos. Tudo o que você faz nunca está bom ou é o suficiente. Não diz que te admira e faz você se sentir um lixo. (Acredite, você não é isso. Você não fez nada para merecer isso. Pressão estética: com humilhação do corpo, comparações e exigências. Jogos emocionais: a pessoa abusadora te xinga e/ou bate e diz que você que provoca isso. Justifica a humilhação que te causa dizendo que faz isso porque te ama muito. Note: em uma relação saudável, não existe chantagem emocional ou agressões, muito menos justificada por sentimentos.

No vídeo abaixo, aprofundo mais sobre como entender e identificar um relacionamento abusivo:

Como identificar um abusador

Você pode se perguntar como se sente quando está com aquela pessoa. Não existe um perfil padrão de abusador.

Existem perfis clássicos como um homem muito machista, mas também existem aquelas pessoas com personalidade muito doce e desconstruída, e que podem ser abusadoras.

Observe como você é tratada e respeitada. É a partir do diálogo, do comportamento que essa pessoa tem em relação a você e de como se sente com ela, que será possível responder à questão.

Pergunte a si mesma:

Essa relação faz eu sentir humilhação? Eu me sinto limitada, diminuída ou com medo? Alguma relação, seja com família ou amigos teve de ser cortada? Eu sinto obrigação de prestar satisfação sobre com quem falo e onde estou? Eu já precisei provar minhas respostas por desconfiança da outra pessoa? Eu já tive de dar minhas senhas? Essa relação me faz duvidar da minha sanidade mental e/ou capacidade de fazer alguma coisa? Eu sinto medo de me expressar e/ou me sinto silenciada quando tento falar algo? Eu sempre me sinto culpada, errada e acabo pedindo desculpas mesmo por aquilo que não fiz? Eu sinto que nunca recebo elogios, mas recebo críticas e comentários sutis sobre algum suposto defeito ou indiferença?

Além disso, reflita sobre o que você espera de um relacionamento amoroso. Sua felicidade depende disso? Leia mais sobre aqui.

Como sair de um relacionamento abusivo?

O primeiro passo é escolher uma pessoa para falar sobre isso. Pode ser uma pessoa amiga, uma terapeuta, ou até mesmo um desconhecido que te passe segurança. No momento em que você falar sobre o assunto, poderá se escutar e começar a compreender melhor o que você está vivenciando e, então, criar coragem e apoio para sair dessa situação.

Outro passo é o empoderamento da vítima. Isso pode ser feito na terapia ou na rede de apoio, mas é importante lembrar que, enquanto sofre abuso, a pessoa vai se isolando dos amigos e da rede apoio, das atividades de prazer e de seus projetos de vida.

Quanto menos ela faz coisas que te geram prazer fora do relacionamento, mais poder o abusador tem sobre ela. A pessoa fica totalmente imersa na bolha desse relacionamento. Veja aqui como superar um trauma amoroso.

A terapia é muito importante para sair de um relacionamento abusivo e também ajudar a lidar com o medo posterior de construir uma nova relação.

Você pode trabalhar crenças (veja aqui) que podem ter sido desenvolvidas antes, durante e depois da relação. Por exemplo:

“eu tenho o dedo podre” “relacionamento saudável não é pra mim” “eu sou o problema”Trabalhar a culpa e a vergonha de ter estado naquela situação é outro ponto da terapia, que vai incentivar e apoiar a vítima a retomar e criar projetos, ter contato com os amigos, e encontrar caminhos para suas capacidades e potencialidades.

DENUNCIE!

LIGUE 180

A Central de Atendimento à Mulher presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgão competentes.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Luisa Restelli

Psicóloga, Psicoterapeuta Corporal e Consteladora Familiar Sistêmica. Realiza atendimentos individuais e de casal no RJ e online e ministra grupos terapêuticos e palestras.

luisarestelli.psi@gmail.com