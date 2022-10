É difícil encontrar quem não tenha dificuldade para dormir, que acorde no meio da noite ou que durma poucas horas. Seja pela correria do dia a dia, pela ansiedade ou por hábitos ruins, a má qualidade do sono pode interferir muito na nossa vida. Por isso, a seguir, a gente compartilha um Checklist para ter uma noite perfeita de sono.

Os benefícios de dormir melhor são muito e super perceptíveis: mais disposição física e concentração mental, melhoria na saúde emocional e mental, e até ganhos em relação à forma física.

“Manter uma boa saúde física, mental e emocional é muito mais vantajoso do que tentar curar problemas de saúde depois que eles se manifestam no corpo”, reforça a especialista em Feng Shui Aline Mendes.

A seguir, veja o passo a passo para dormir melhor e ter todos esses benefícios. No entanto, são informações gerais e não substituem o respaldo clínico. Consulte seu médico e faça check ups regularmente para garantir que pequenos ajustes na rotina garantam uma noite perfeita de sono.

Checklist para ter uma noite perfeita de sono

As dicas a seguir são da terapeuta Andressa Jordão, da aromaterapeuta Solange Lima, da especialista em Feng Shui Aline Mendes e da astróloga Naiara Tomayno.

Você vai ver que são coisas simples, mas que podem ser grandes aliados de uma noite de sono perfeita e que de fato vai te auxiliar a acordar mais disposto no dia seguinte. Ah, e não precisa necessariamente incluir todos na sua vida. Teste e faça o que for possível. Com certeza você encontrará o seu ritual do sono perfeito.

Evite manter os ambientes plenamente iluminados até a hora de ir dormir, perto da hora de dormir e remova qualquer luz do ambiente, até aquelas pequenininhas de aparelhos ligados Apague as telas de TV e celular duas horas antes de ir para a cama. Assim, o cérebro tem tempo de reduzir sua atividade para começar a produzir a melatonina necessária à indução do sono. Reduza barulhos e estímulos excessivos à noite. Próximo à hora de dormir, você pode colocar uma música relaxante, em volume baixo, ou usar de ruídos intencionais (ruído branco, marrom, etc.), que você encontra no YouTube. Tenha um horário fixa para ir dormir, para que sua mente e seu corpo se acostumem a relaxar todos os dias no momento escolhido por você. Use de Aromaterapia com óleos essenciais relaxantes, principalmente o óleo essencial de lavanda (saiba tudo sobre ele aqui!), que aumenta a produção de melatonina, em um difusor ou algumas gotas no travesseiro. Tomar um banho relaxante ou faça um escalda pés (veja alguns aqui). Chás com ervas relaxantes (como lavanda, camomila, erva-doce, erva-cidreira) podem ser grandes auxiliadores também. Por fim, uma meditação para desopilar e preparar para o estado de relaxamento é uma ótima sugestão. Veja aqui Meditação para dormir.

Astrologia e sono?

Sim, a Astrologia pode ajudar nos problemas do sono. Veja aqui como o seu Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir e, assim, fica mais fácil de trabalhar nas suas questões particulares.

