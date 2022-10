Plutão pode trazer crises nesta semana; entenda as previsões

Plutão é um dos destaques nas previsões de 16 a 22 de outubro, por conta da quadratura com Sol e Vênus em Libra, presente ao longo de toda a semana. Desde domingo (16), Plutão pode trazer crises pessoais e coletivas à tona.

Plutão é muito provocativo e faz a gente ter vontade de entrar na briga, e aí é bom se preocupar o que se ganha com isso ou vale a pena.

Quando o Sol e Vênus estão em interação difícil com Plutão, existem disputas de poder e desconfianças que podem agravar contextos. A dica é ter cautela e não partir para o confronto.

A seguir veja algumas repercussões por causa do trânsito de Plutão. Mas lembre-se que para ver como de fato tudo isso vai repercutir na sua vida, é preciso ver aqui o Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral.

Eleições e relacionamentos podem sofrer

Entre as repercussões com Plutão, estão a tensão pré-eleitoral, que deve se intensificar, assim como as guerras entre Rússia e Ucrânia ou em outras partes do mundo, que têm potencial de perdas e mortes. Há probabilidade, ainda, notícias de crimes e feminicídios.

Além disso, as energias plutonianas podem trazer de volta aquela pessoa com quem você tinha uma relação conturbada ou tóxica, dando margem para as recaídas. Então, preste atenção nas ilusões!

Crises de ciúme também podem rolar e não ajudarem muito, só reforçando inseguranças. Assim, mesmo com esforço, tente manter o foco, facilitado por Sol e Vênus em trígono com Marte.

Plutão na Astrologia simboliza crise e o chamado para profunda mudança. Entenda aqui mais sobre Plutão nos signos e quais crises e mudanças têm a ver com a sua geração.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com