Pare um momento e lembre de como você costuma fazer as escolhas no café da manhã. Café puro, com leite, açúcar ou adoçante? Pão com geleia, manteiga ou sem nada? Grande parte é no piloto automático. Ou seja, fica difícil perceber a hora de parar de comer.

Quando estamos (cons)cientes do que o nosso corpo precisa e saímos do piloto automático, assumimos as rédeas das escolhas sobre o que e quanto comer.

Mas como fazer isso? Como perceber a hora de parar de comer? Estando atento ao momento presente. A seguir, veja dicas para conseguir perceber a saciedade.

Como perceber a hora de parar de comer

O Mindful Eating, que podemos chamar de Comer com Atenção Plena, convida a identificar e perceber suas fomes e sensações corporais, assim como os pensamentos e as emoções que estão relacionados ao ato de comer. Isso nos ensina a perceber e respeitar as fomes.

A seguir, veja 5 dicas para acordar seu corpo na hora perceber a hora de parar de comer:

Comece guardando as distrações que pode colocar no botão off: celular, computador, TV, tablets, entre outros. As distrações nos desconectam do corpo, a atenção está no aparelho. Ficamos no modo do piloto automático. Faça uma pausa consciente e se conecte com a respiração e as sensações corporais. Isso te ajuda a estar em sintonia com o corpo. Note quais são os sinais do corpo que te levam a comer (entenda melhor aqui). Tem sinal de fome no corpo, por exemplo a barriga roncando, uma sensação de vazio ou algum outro sinal. Identificar no corpo os sinais de fome. Ao comer, desfrute da comida. Observe as cores, formas, texturas, sinta os aromas e saboreie cada pedaço. Os cinco sentidos podem te ajudar a explorar a comida e manter atento ao momento da refeição. Durante a refeição, faça pequenas pausas para checar com o corpo se está bem com o que está comendo, se quer repetir ou se está no momento de parar de comer.

Ressignificar a relação com a comida pode ser uma escolha que contribui com sua saúde e bem-estar. Por fim, te provo a refletir sobre a importância de escutar o corpo e entender as mensagens.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Luiza Camargo Mendes

Psicóloga, instrutora de Mindfulness e Mindful Eating, praticante de meditação e yoga, que encontrou no Mindful Eating um grande significado para sua atuação.

contato@luizacamargo.com.br