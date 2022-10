Eu não me identifico com meu signo. O que isso significa?

Muitas pessoas dizem: “Não acredito em Astrologia, porque não me identifico com meu signo”. Será que os Astros não funcionam mesmo ou há algum erro no seu Mapa Astral? A resposta é não para ambas as questões. A seguir, entenda o que isso significa e como se identificar com o seu mapa.

Por que você não se identifica com seu signo?

O principal ponto é: qual signo? Com qual você não se identifica? Se você nunca se aprofundou na Astrologia, é importante entender que o signo solar, que ficou popularizado apenas como “nosso signo”, é apenas uma parte do nosso Mapa Astral.

Ninguém tem ou é um signo só! Todos nós somos um Mapa Astral inteiro, ou seja, temos 12 signos, posicionados em 12 Casas astrológicas diferentes. Sem falar nos 10 planetas, distribuídos ao longo do mapa e que fazem aspectos entre si.

Faça aqui o seu Mapa Astral e descubra quem você é!

Ao fazer o seu Mapa, procure observar especificamente o signo Ascendente, que fala sobre como os outros nos veem, e Lua, que mostra o nosso lado emocional. Segundo a astróloga Naiara Tomayno, junto com o Sol, estas são as partes do nosso Mapa que mais definem a nossa personalidade.

“Acontece, muitas vezes, de nos identificarmos bastante com as necessidades emocionais mais urgentes da nossa Lua ou as necessidades de externalizar para o mundo as características do nosso Ascendente. Por exemplo, uma pessoa pisciana pode não se identificar com toda a sensibilidade de Peixes na sua potência máxima porque tem Ascendente ou Lua em Capricórnio e, com isso, traz um pouco mais de seriedade e firmeza, para se expressar”, explica Naiara.

Se você se interessa por esse assunto e gostaria de aprender a interpretar um Mapa Astral, veja aqui o curso online de Astrologia, com Alexey Dodsworth.

Como fazer para se identificar com seu signo

Mesmo o signo solar não é igual para todo mundo. Ou seja, nem toda pessoa de Touro é igual e nem todo escorpiano é igual a outro. Por quê? Porque cada signo é subdividido em três partes, os chamados decanatos.

O decanato de cada pessoa depende do dia em que nasceu. Em geral, quem nasceu nos primeiros 10 dias que o Sol entra no signo pertence ao primeiro decanato. Os 10 dias seguintes são do segundo decanato e, por fim, os últimos 10 dias são do terceiro decanato.

“Cada decanato é regido por um planeta, por isso os nativos de um mesmo signo podem ter características diferentes dependendo se nasceram no começo, no meio ou no final do período do seu signo”, explica a astróloga Fernanda Miguez.

Veja aqui qual é o seu decanato e quais são as características dele. Quem sabe, assim, você não faz as pazes com seu signo solar?

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br