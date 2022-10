Faltam 7 dias para o eclipse solar: o que isso significa?

Está chegando o terceiro eclipse do ano! Na próxima terça-feira (25/10), ao olhar para o Sol, você verá que uma sombra o oculta parcialmente — a sombra da Lua Nova. Por isso, será um eclipse solar, e o que isso significa?

Embora seja um fenômeno bonito e que desperta curiosidade, para a Astrologia, os eclipses estão ligados a situações de crise e imprevisibilidade. Por quê? Porque sugerem bloqueios e revezes nas áreas em que o mapa astral de cada pessoa é afetado.

“Tenho alguns casos que envolvem acontecimentos ruins em mapas de pessoas que foram particularmente tocadas por um eclipse. Mas garanto que quase nunca é algo muito sério. Revezes, afinal, fazem parte do grande pacote da vida. Problemas vêm de brinde. E, o melhor de tudo: eles passam”, explica o astrólogo Alexey Dodsworth.

Eclipse solar: o que significa?

O eclipse de outubro vai ser solar, ou seja, a Lua (passado) vai se sobrepor ao Sol (futuro). Assim, segundo a astróloga Vanessa Tuleski, o eclipse solar pode trazer um retorno do passado. Entenda aqui a diferença entre eclipse lunar e solar.

“Com eclipse solar, é possível que seja a volta de um antigo amor ou o retorno de algum hábito de outra época (positivo, como caminhar ou correr, ou negativo, como fumar). A pessoa pode resolver sair do aluguel e voltar a morar com os pais. Ou até eventos como possibilidade de retomar um contato com um velho amigo que aparece para visitar”, explica Vanessa.

Além disso, o eclipse solar de outubro será no signo de Escorpião. Por isso, segundo a astróloga, o fenômeno pode intensificar a passionalidade, a destrutividade e a paixão.

O eclipse solar será visível no Brasil?

O eclipse solar de outubro de 2022 será visível na Europa, Sibéria, no Oriente Médio, na Ásia Ocidental e no nordeste da África, portanto, não será visível no Brasil.

Por que saber isso é importante? Segundo Alexey, eclipses só têm efeito notável nas regiões em que se manifestam – ou seja, nos lugares onde são visíveis. Por isso, você não precisa se preocupar tanto com este eclipse de outubro.

Já o próximo eclipse será parcialmente visto no Brasil. Veja aqui a data do último eclipse de 2022 e entenda mais sobre o fenômeno.

