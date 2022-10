Todo Mapa Astral é formado por 10 planetas, 12 signos, 12 Casas astrológicas e diversos aspectos que, interpretados de maneira conjunta, fornecem informações valiosas. Dentre todos eles, existem 4 pontos mais importantes do Mapa Astral, que são fundamentais para entender a personalidade de qualquer pessoa.

Apesar da popularidade do signo solar, os pontos mais importantes do Mapa são os ângulos da mandala, chamados de Ascendente, Descendente, Meio do Céu e Fundo do Céu. Você sabe por que e o que cada um significa? Sabe quais são os seus? Vem que a gente te explica!

A estrutura do Mapa Astral

Todo Mapa Astral é calculado de acordo com a data, o mês, o ano, a hora e o local de nascimento de uma pessoa, lugar ou objeto. Se você ainda não tem o seu, faça agora a versão gratuita aqui do seu Mapa Astral.

Ao gerar o seu mapa, verá um círculo, que é a mandala zodiacal, dividida em 12 fatias aproximadamente iguais, que são as 12 Casas astrológicas, sendo que cada uma delas representa uma área da nossa vida (nosso jeito de ser, como lidamos com dinheiro, relacionamentos, etc.).

Cada Casa tem um signo e pode ter planetas, que acabam “moldando” como somos em cada uma dessas áreas da vida.

Se você desenhar uma “cruz” no centro da sua mandala, encontrará os quatro pontos mais importantes do seu Mapa Astral:

Ascendente – no ponto cardeal leste, que é a Casa 1 Descendente – no ponto cardeal oeste, Casa 7 Meio do Céu – no ponto mais alto do mapa, Casa 10 Fundo do Céu – oposto ao Meio do Céu, no fundo do mapa, Casa 4

O que significam os pontos mais importantes do Mapa Astral

Ascendente

O Ascendente indica as características mais marcantes de uma pessoa. O signo que você tem na Casa 1 mostra você é, a sua personalidade, a forma como enxerga o mundo e como se expressa. Além disso, traça indícios da aparência e do corpo físico. Mergulhe no Ascendente aqui.

Descendente

O Descendente revela quais aspectos você admira e busca em outras pessoas. É por isso que o signo que você tem na Casa 7 mostra suas parcerias amorosas e de trabalho. Como está em oposição à Casa 1, da personalidade, mostra aquilo que nos falta e, assim, buscamos no outro. Entenda tudo sobre Descendente aqui.

Fundo do Céu

O Fundo do Céu mostra o nosso lar de origem e o lar que vamos formar. Ou seja, nossos pais e também a família que escolhemos. O signo que você tem na Casa 4 mostra a sua infância e como foi a construção da base da sua personalidade – o caráter. Saiba aqui tudo sobre a Casa 4.

Meio do Céu

O Meio do Céu representa o nosso lado profissional e o lugar onde queremos chegar na vida. Por isso, o signo que você tem na Casa 10 também mostra fama, atividades sociais e de negócios, seu empregador e qualquer outra autoridade sobre você. Veja mais sobre o Meio do Céu aqui.

